Chồng ngoại tình với cô giáo của con là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn tin lời anh nói: “Ngoài em ra, anh không có hứng thú với ai, nếu anh ngoại tình em hãy dùng dao đâm chết anh đi”. Nhớ lại những lời này mà trái tim đau nhói, niềm tin trong tôi sụp đổ và cực kỳ căm thù chồng.

Tôi không ngờ trong lúc mình cố gắng cặm cụi đi làm thì anh lại ngoại tình với cô giáo của con. Vì con còn nhỏ và tôi không muốn vứt bỏ tình yêu 7 năm trước kia nên đã cảnh báo, nói bóng gió, hi vọng anh biết ý chấm dứt để toàn tâm toàn ý về với gia đình. Nhưng hình như anh vẫn xem tôi là con ngốc, vẫn tiếp tục lén lút với cô giáo của con.

Lúc này tôi mới giật mình, sao cô giáo của con lại đi siêu thị cùng anh và con. Hôm nay con đâu có lịch dạy. Tôi cố gắng hỏi đứa con thì mới biết đây không phải là lần đầu tiên, họ đã đi chơi với nhau nhiều lần như vậy. Có nhiều lần, anh còn tự ý cho con nghỉ học, gửi con sang nhà hàng xóm, rồi chiều về đón con sớm. Vậy mà anh luôn miệng chê cô giáo của con còn trẻ mà khó tính, nhỏ con nên giờ này chưa có người yêu là đúng ùi rồi.

Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng suy nghĩ đến sáng, để đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân năm của mình. Mặc dù rất đau khổ khi quyết định ly hôn, nhưng sự chịu đựng của người phụ nữ có giới hạn.

Tôi không ngờ chồng lại "tòm tem" với cô giáo của con. Ảnh internet

Để anh hết đường lẻo mép, tôi quyết định vạch trần bộ mặt giả dối của anh. Hôm đó tôi xin nghỉ làm nhưng không nói cho anh biết và vẫn ra khỏi nhà như bình thường. Chờ đợi anh ra khỏi ra và tôi đã bám theo, đúng như dự đoán anh đi gặp người tình – là cô giáo của con và cho cả con đi theo. Sau khi đưa con đi chơi xong, mua đồ ở siêu thị về, anh mang con sang nhà hàng xóm gửi và nói dối là đi có việc bận. Anh và cô ta đi đến một nhà nghỉ gần đó nhưng ở sâu trong hẻm. Thật sự, tôi không ngờ có ngày mình lại phải đi rình chồng như thế này, nước mắt tôi cũng lã chã rơi ra từ khi nào không hay. Tôi không chạy vào bắt quả tang mà ngồi cả tiếng đồng hồ ở ngoài để đợi họ đi ra rồi chụp hình.

Đêm đó, tôi về nhà trong trạng thái say khướt, anh ra đỡ nhưng tôi đã hất ra và ném vào anh sấp ảnh mình chụp được, rồi tự đi vào nhà. Lên phòng thấy đứa con đang ngủ mà lòng tôi đau quá, cảm thấy mình rất khó thở. Tôi cũng thấy mình quá mệt mỏi, nằm vật xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này không thể sống với người chồng giả tạo. Ảnh internet

Đến sáng tỉnh dậy, anh đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi, anh khóc lóc năn nỉ mong tôi tha thứ. Anh nói: “Anh bị cô giáo của con mồi chài, vì một phút yếu lòng nên đã không kìm chế được”. Tôi không nghĩ anh lại có thể thốt ra những lời đó, càng nhìn anh tôi càng thấy khinh bỉ và ghê tởm. Một người chồng giả tạo, ngày nào cũng nói yêu thương vợ con mà lại có thể làm cái chuyện đáng xấu hổ là ngoại tình. Miệng lúc nào cũng nói anh ghét mấy người ngoại tình, không biết họ nghĩ gì mà lại làm thế. Vậy mà chính anh lại làm những điều kinh bỉ mà anh đã nói. Mặc dù rất đau khổ nhưng tôi quyết định ly hôn, ngày mai tôi sẽ mang con về nhà ngoại sống.