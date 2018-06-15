Quan hệ tình dục có ý nghĩa rất “thiêng liêng” gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, những hành vi tình dục rất nguy hiểm dưới đây thì ngược lại, gây ra hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhu cầu sinh lý mà thậm chí còn mất mạng.

Quan hệ tình dục với nhiều người, quan hệ không dùng biện pháp an toàn, quan hệ tình dục quá mức, thực hiện tư thế tình dục khó… là những hành vi tình dục rất nguy hiểm bạn cần tránh xa. Quan hệ tình dục với nhiều người Quan hệ tình dục với nhiều người rất nguy hiểm. Ảnh internet Một trong những hành vi tình dục rất nguy hiểm đó là quan hệ với nhiều người. Khi quan hệ với nhiều người cùng một thời điểm hay nhiều thời điểm khác nhau cũng gây ra rất nhiều rùi ro, khó lường trước được hậu quả. Khi quan hệ tình dục với nhiều người có nguy cơ lây bệnh xã hội rất cao như HIV, lậu, giang mai… dù có sử dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ vẫn không an toàn. Làm tăng nguy cơ lây bệnh cho vợ/chồng, tan vỡ hạnh phúc gia đình. Do đó, bạn cần tránh xa hành vi tình dục nguy hiểm này, chỉ nên quan hệ chung thủy một vợ một chồng thôi nhé!

Quan hệ tình dục không sử dụng các biện pháp bảo vệ Dù có nổi hứng, ham muốn như thế nào đi nữa bạn cũng đừng bao giờ quên mất phải sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. Bởi nếu không sử dụng biện pháp bảo vệ đồng nghĩa với việc bạn khiến bản thân mình có khả năng mắc các căn bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục, có thai ngoài ý muốn. Sử dụng bao cao su là biện pháp bảo vệ an toàn, hiệu quả, xu hướng lựa chọn tối ưu hiện nay. Vì chúng vừa có khả năng ngăn ngừa lây truyền các căn bệnh nguy hiểm có thể lây lan qua đường tình dục lại ngăn ngừa khả năng thụ thai lên đến 99% trong khi các biện pháp tránh thai khác chỉ có tác dụng ngăn ngừa việc thụ thai mà thôi.

Thực hiện tư thế quan hệ tình dục nguy hiểm Không nên thực hiện các tư thế quan hệ nguy hiểm dễ làm tổn thương "cậu nhỏ". Ảnh internet Những tư thế tình dục khó cũng nằm trong nhóm hành vi tình dục rất nguy hiểm. Để tạo ra khoái cảm mới nhiều cặp đôi đã thực hiện những tư thế quan hệ tình dục mới lạ như thực hiện tốc độ quan hệ mạnh mẽ, táo bạo, liên tục; nhấc bổng bạn tình lên trong tư thế đứng; quan hệ trong tư thế đứng… Những hành vi này tạo ra những khoái cảm mạnh mẽ nhất thời nhưng hậu quả của nó rất nguy hiểm, cơ thể bị chấn thương “cậu nhỏ” bị gãy, vẹo, xoắn không đúng chiều. Điều này làm mất dần ham muốn tình dục về sau hoặc không chữa trị kịp thời có thể bị hoại tử dương vật. Vì thế, khi quan hệ tình dục bạn cần tránh xa các tư thế quan hệ nguy hiểm để đảm bảo tối đa sự an toàn khi “yêu”. Quan hệ tình dục với gái mại dâm Quan hệ tình dục với gái mại dâm cực kỳ nguy hiểm, đây còn là hành vi trái pháp luật. Hầu hết, gái mại dâm là nguồn bệnh truyền nhiễm các căn bệnh nguy hiểm chết người như HIV. Đây là hành vi quan hệ tình dục rất nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bạn. Vì thế, dù là lý do gì bạn tuyệt đối không được quan hệ tình dục với gái mại dâm dù vì hậu quả của nó rất lớn và không thể lường trước được. Quan hệ tình dục quá mức Quan hệ mạnh bạo cũng là một trong những quan hệ tình dục nguy hiểm. Ảnh internet Quan hệ tình dục quá nhiều lần trong một ngày hoặc quan hệ tình dục bạo dâm sẽ gây những tổn hại rất lớn đến sức khỏe, ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Đồng thời, khiến cơ thể suy kiệt, các hệ cơ quan mệt mỏi, hoạt động kém hiệu quả, thiếu nhịp nhàng. Đối với những người sức khỏe yếu, quan hệ tình dục quá mức có thể gây nên rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm đặc biệt như nhồi máu cơ tim, không được cấp cứu kịp thời có thể gây chết người. Vì vậy, bạn nên quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải, 1 tuần quan hệ 3-4 lần là hợp lý.

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