Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ để phục hồi năng lượng nhanh chóng?

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ, đảm bảo sức khỏe sau mỗi lần “yêu” là điều không những được phái mạnh mà còn rất nhiều chị em quan tâm. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn biết nhé!

Quan hệ tình dục là một nhu cầu sinh lý hết sức bình thường giữa nam và nữ. Tần suất lý tưởng là từ 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên, đàn ông sẽ bị tiêu hao năng lượng đáng kể trong quá trình quan hệ tình dục. Vì vậy, cần phải bù lại năng lượng đã mất đi thì mới có thể đảm bảo được sức khỏe. Do đó, đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ, các chị em cần quan tâm để chàng thấy được sự chu đáo của mình. Tại sao sau khi đàn ông quan hệ lại mất sức? Đàn ông sau khi quan hệ thường mất sức do bị kích thích mạnh để đạt được “cực khoái” dẫn đến hiện tượng xuất tinh. Mà mỗi lần xuất tinh có khoảng 500 triệu tinh trùng bơi trong một lượng tinh dịch nặng khoảng 7 g. Vì thế một đời của người đàn ông có thể mất đi gần 20 lít tinh dịch, trong đó có một lượng tinh trùng nhiều hơn khoảng 200 lần dân số thế giới.

Đàn ông sau khi quan hệ xong thường mất sức. Ảnh internet Trong đó, tinh dịch chứa ít nhất 2 vitamin là C và B12 và nhiều chất khoáng quan trọng như canxi, kali, magie, phốt pho và kẽm, có 2 chất giống như đường là fructose và sorbitol, hàm lượng protein, cholesterol và natri rất cao. Do đó, mỗi lần xuất tinh thì số calo tiêu hao rất lớn, khiến năng lượng mất đi. Theo các nghiên cứu khoa học, mỗi lần quan hệ tình dục, nam giới sẽ tiêu tốn 100 calo. Mức độ tiêu hao năng lượng này cao hơn khi đi bộ với tốc độ 5 km/h. Vì thế, sau khi quan hệ nam giới thường mất rất nhiều sức và cần phải bồi bổ để nạp đủ phần năng lượng đã mất đi.

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ? Sau khi quan hệ xong mà cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo, suy nhược, tim đập nhanh, đau lưng đau vai thì có nghĩa là bạn đã quan hệ quá sức và cần được bồi bổ ngay. Để bù lại phần năng lượng đã mất, phái mạnh cần phải nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ protein, lipid, vitamin và muối khoáng. Vì thế, sau khi quan hệ xong, đàn ông nên ăn những món này nhé! Cải chân vịt Cải chân vịt là loại thực phẩm đàn ông nên ăn sau khi quan hệ. Ảnh internet Cải chân vịt giúp bổ sung năng lượng cho nam giới, cảm thấy hưng phấn hơn và tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, phục hồi sức khỏe sau khi quan hệ. Hạt Chia Hạt Chia là một trong những loại thực phẩm giàu năng lượng và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế, ăn hạt Chia được cho là một trong những cách tốt nhất để bổ sung năng lượng và duy trì sức dẻo dai cho nam giới. Dưa hấu Dưa hấu là loại thực phẩm giúp thư giãn các mạch máu trên cơ thể. Đồng thời nó chứa citrulline - một chất giúp tâm trạng hưng phấn, cơ thể kích thích hơn, nhanh chóng lấy lại phần năng lượng đã mất đi. Hải sản Các loại hải sản như tôm, cua, hàu… giúp tăng cường chức năng tình dục, cải thiện lượng serotonin trong não. Vì vậy, nó là loại thức ăn cực kì tốt để giúp nam giới khôi phục sức lực sau khi quan hệ, để có tinh thần “chiến đấu” với lần sau. Trứng Trứng - Thực phẩm phòng the tốt cho đàn ông. Ảnh internet Trứng được xem là thực phẩm phòng the, rất giàu protein, giảm stress để nam giới dễ dàng lấy lại tình thần sau khi yêu, đồng thời nó cũng duy trì ham muốn tình dục và mang lại nhiều lợi ích khác tốt cho sức khỏe. Hy vọng với những thông tin trên đây các bạn đã biết được đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ để nhanh chóng khôi phục sức lực, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Điều này sẽ rất tốt cho việc duy trì sức khỏe tình dục, giúp nam giới đủ sung sức cho lần “yêu” sau.

Thiếu ngủ làm giảm hứng thú “yêu” tần suất quan hệ giảm rõ rệt Thiếu ngủ là một trong những nguyên làm giảm hứng thú khi “yêu”. Điều này khiến cho chuyện phòng the của đôi bạn gặp “trục trặc”, lâu dần sẽ xuất hiện sự rạn nứt tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-nen-an-gi-sau-khi-quan-he-de-phuc-hoi-nang-luong-nhanh-chong-286706.html