Nghệ thuật khen chê chốn phòng the để chàng không cảm thấy 'tủi hổ' mà đi theo nhân tình

Khi khen chàng bạn hãy lựa chọn ngôn từ thật khéo khéo và bình dị. Đừng bao giờ khen “bốc” quá, dễ khiến chàng cảm thấy giả tạo. Bởi vì, hơn ai hết, chính bản thân chàng tự cảm nhận được khả năng của mình đến đâu. Do đó, bạn hãy nói với chàng những câu đơn giản như: Em cảm thấy anh thật tuyệt vời; em thích cách hôn của anh; Em yêu sự mơn trớn của anh trên cơ thể em… Những câu này tuy đơn giản, nhưng mộc mạc nói lên hết tâm tư tình cảm của nàng đối với chàng.

Khen chê chàng chốn phòng the là một nghệ thuật. Để học được nghệ thuật ấy không dễ nhưng cũng không phải quá khó. Chỉ cần bạn xử lý ngôn từ tinh tế một chút sẽ khiến chàng hài lòng.

Những lời khen luôn mang lại “hiệu ứng” tích cực trong “chuyện ấy” để cả hai cùng vui vẻ, hưởng trọn “trái ngọt”. Hơn nữa, khen chàng chốn phòng the, luôn giúp anh ấy tự tin và mạnh mẽ vào bản lĩnh của mình, luôn cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Đồng thời, tạo ra động lực mạnh mẽ để anh ấy từ chối mọi cám dỗ bên ngoài.

Ai cũng muốn nghe những lời chân thành, anh ấy cũng vậy. Vì thế, khi khen bạn hãy khen chàng bằng chính tình cảm thật của mình. Đặc biệt, hãy khen ấy lúc ai người đang bắt đầu “lâm trận” sẽ khiến cho anh ấy hưng phấn và bị kích thích mạnh mẽ. Đồng thời, anh ấy sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để làm bạn “sướng” nhất có thể, đúng với những lời khen của bạn.

Chê chàng cũng phải thật tinh tế

Khen có giá trị bao nhiêu thì chê cũng vậy. Vì thế nghệ thuật khen chê chàng chốn phòng the là một kĩ năng mà các nàng cần phải học. Dù có chê, thì các nàng cũng phải biến nó thành một lời động viên để chàng không cảm thấy mình bị mất điểm mà vẫn nhận ra được điểm yếu của mình để sửa đổi. Luôn luôn phải áp dụng chiêu thức “khen trước chê sau” để chàng có chút niềm vui, sau đó mới góp ý một cách nhẹ nhàng.

Khen thì không nói làm gì nhưng khi chê lại là vấn đề rất nhạy cảm. Vì thế, tránh chê ngay trong cuộc vui. Thời điểm thích hợp nhất để chê chàng là khi cuộc “yêu” vừa mới kết thúc. Lúc này cả hai người đều được thỏa mãn về nhu cầu sinh lý, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Bạn hãy nhẹ nhàng góp ý với chàng rằng: “Em sẽ thích hơn nếu anh làm chậm hơn tý nữa, màn dạo đầu anh nên “vuốt ve” em nhiều hơn” hoặc là “Trong cuộc yêu hôm nay anh rất tuyệt nhưng nếu anh hôn em cuồng nhiệt hơn thì hoàn hảo hơn rất nhiều…”. Những lời nói này trên thực tế là chê nhưng chàng sẽ cảm thấy bạn nói đúng, xuất phát từ tinh thần tích cực và xây dựng.

Khi chê chàng phải xử lý ngôn ngữ cho linh hoạt để chàng không buồn lòng. Ảnh internet

Tuy nhiên, nếu anh ấy thấy như bị xúc phạm thì bạn hãy khéo léo nhắc lại những lời nhận xét tích cực và nhấn mạnh cho chàng biết bạn nói với chàng những điều này là rất thích thú khi ở bên anh ấy và muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn nữa.

Sau khi khen chê chàng trong chuyện ấy, bạn hãy hỏi anh ấy rằng: “Anh có muốn em thay đổi điều gì để cuộc “yêu” của mình hưng phấn hơn không”. Như vậy, chàng sẽ thấy bạn là một người rất tâm lý, cố gắng củng cố mối quan hệ, chứ không xem thường người đàn ông đầu ấp tay gối với mình. Như vậy, cuộc sống tình dục của bạn mới thêm phần thăng hoa, viên mãn và hạnh phúc bền lâu.