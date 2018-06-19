Đàn bà khôn ngoan sẽ trị chồng vô tâm bằng cách vô tâm với chồng

Buồn nhất là vào dịp Tết năm ngoái, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi và anh không về quê mà ở lại thành phố. Cứ tưởng như vậy anh sẽ quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng không anh vẫn thế, cứ ở nhà lướt facebook, chơi game, rồi có mấy người anh em cùng chỗ làm gọi là đi ăn nhậu từ sáng đến tối.

Thật sự nhiều khi không biết ứng xử với chồng vô tâm ra sao. Cũng không biết làm thế nào để sống với người chồng vô tâm này nữa. Cuộc sống rất mệt mỏi, khi ngày nào cũng phải nhắc nhở anh, nhẹ không được, nặng cũng chẳng xong. Anh vẫn tính nào tật ấy, rất vô tâm. Từ ngày lấy anh về tôi tủi thân vô cùng không biết đến ngày 8-3, 20-10 là gì, chủ nhật anh cũng chẳng chở vợ con đi đâu chơi, chỉ ở nhà, đến khi có bạn gọi thì đi mất.

Nhưng mà trông ngóng mãi không thấy chồng đâu, gọi điện thì anh không bốc máy. Cuối cùng 2 mẹ con bắt taxi về. Về đến nhà thấy anh say khướt đang ngủ. Tôi làm um lên, anh mặc kệ cứ ngủ như không biết gì.

Đến ngày mùng 3 Tết, tôi buồn quá mới đòi anh chở đi chơi. Sau khi mua vé vào khu du lịch chơi thì anh có cuộc gọi, vậy là để mẹ con tôi ở lại tự đi chơi còn anh đi mất. Tôi đã dặn dò kĩ muộn nhất thì 5 giờ chiều cũng phải quay lại chở con và tôi về.

Tôi mệt mỏi khi sống với chồng, không biết làm sao để thay đổi anh. Vì thế, tôi đành mặc kệ anh thích làm gì thì làm, chứ bây giờ tôi hết cách rồi. Hàng ngày, tôi đi làm về rồi qua đón con. Sau đó hai mẹ con về nhà, nấu cơm ăn xong rồi ngủ, để lại phần cơm cho anh. Anh về lúc nào tôi không hỏi và đi đâu cũng kệ. Thấy tôi thoải mái anh càng đi chơi nhiều hơn, vô tâm chẳng quan tâm đến tôi và con như thế nào.

Tôi mệt mỏi quá, không còn quan tâm đến anh nữa, để mặc anh thích làm gì thì làm. Ảnh internet

Thấy anh như vậy tôi càng chán, càng không muốn quan tâm nữa, coi như cái bóng trong nhà. Tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình, không còn khóc hay la mắng chồng. Tư tưởng ngày càng thoải mái nên tôi trẻ trung, mập mạp và xinh đẹp. Vì thế, đi đâu ai cũng khen, điều này khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Có hôm, chồng nói muốn ăn món canh chua cá lóc, bảo tôi nấu cho ăn. Nếu như lúc trước tôi sẽ làm ngay, còn bây giờ tôi cũng vâng dạ, nhưng không làm theo. Đến bữa dọn cơm ra, anh chửng hửng, vì có bao nhiêu món ngon, nhưng lại không có món khoái khẩu anh thích. Tôi cũng thành tâm hối lỗi, xin lỗi anh và nói vì chiều em tính tạt qua chợ mua đồ rồi, thế mà chẳng hiểu sao việc nhiều nên quên khuấy đi mất. Vợ vô tâm quá, xin lỗi chồng nhiều nha.

Có lẽ nghe xong câu này anh thấy nhột nhột trong lòng, thấy vợ nói trúng tim đen về những lần vô tâm, thất hứa của mình nên chồng dù tức lắm nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi xuống ăn qua loa bữa cơm.

Sau một thời gian, anh vô tâm, có lẽ anh đã nhận ra tôi có thái độ thay đổi hẳn với anh. Thấy tôi hay sắm quần áo mới, xúng xính đi chơi, lại trang điểm nữa nên anh cứ hỏi vặn vẹo mãi. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi chơi cùng con mất. Mặc kệ chồng ở nhà.

Về đến nhà, mấy ông hàng xóm lại khen tôi xinh, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp. Chồng càng tức, nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi cũng thấy lạ là sau khi đi chơi về mà anh còn đang ở nhà, vậy nên tôi trêu chọc anh “Ối, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao vậy, mà giờ này anh đã ở nhà rồi”.

Từ ngày biết yêu bản thân mình, chồng lại hay ở nhà và quan tâm vợ nhiều hơn. Ảnh internet

Cũng từ đó, anh ít đi chơi và ở nhà cùng tôi nhiều hơn. Đúng là đàn bà mà không thương mình thì chẳng ai thương cho, có tập yêu bản thân mình thì mới nhận được trái ngọt. Từ một người ham chơi đã trở thành một người chồng mẫu mực, thương vợ yêu con, bớt vô tâm hơn rất nhiều.