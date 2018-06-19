Đàn bà khôn ngoan sẽ trị chồng vô tâm bằng cách vô tâm với chồng

Tâm sự gia đình 19/06/2018 09:51

Lấy chồng vô tâm là khổ trăm bề, tự mình khóc và tự lau nước mắt. Bởi anh ấy quá vô tâm vốn dĩ không quan tâm tới cảm xúc của vợ. Để trị chồng vô tâm, không còn cách nào khác tôi đành “lấy độc trị độc”.

Thật sự nhiều khi không biết ứng xử với chồng vô tâm ra sao. Cũng không biết làm thế nào để sống với người chồng vô tâm này nữa. Cuộc sống rất mệt mỏi, khi ngày nào cũng phải nhắc nhở anh, nhẹ không được, nặng cũng chẳng xong. Anh vẫn tính nào tật ấy, rất vô tâm. Từ ngày lấy anh về tôi tủi thân vô cùng không biết đến ngày 8-3, 20-10 là gì, chủ nhật anh cũng chẳng chở vợ con đi đâu chơi, chỉ ở nhà, đến khi có bạn gọi thì đi mất.

Lấy phải chồng vô tâm mệt mỏi vô cùng
Lấy phải chồng vô tâm mệt mỏi vô cùng. Ảnh internet

Buồn nhất là vào dịp Tết năm ngoái, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi và anh không về quê mà ở lại thành phố. Cứ tưởng như vậy anh sẽ quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng không anh vẫn thế, cứ ở nhà lướt facebook, chơi game, rồi có mấy người anh em cùng chỗ làm gọi là đi ăn nhậu từ sáng đến tối.

Đến ngày mùng 3 Tết, tôi buồn quá mới đòi anh chở đi chơi. Sau khi mua vé vào khu du lịch chơi thì anh có cuộc gọi, vậy là để mẹ con tôi ở lại tự đi chơi còn anh đi mất. Tôi đã dặn dò kĩ muộn nhất thì 5 giờ chiều cũng phải quay lại chở con và tôi về.

Nhưng mà trông ngóng mãi không thấy chồng đâu, gọi điện thì anh không bốc máy. Cuối cùng 2 mẹ con bắt taxi về. Về đến nhà thấy anh say khướt đang ngủ. Tôi làm um lên, anh mặc kệ cứ ngủ như không biết gì.

Tôi mệt mỏi khi sống với chồng, không biết làm sao để thay đổi anh. Vì thế, tôi đành mặc kệ anh thích làm gì thì làm, chứ bây giờ tôi hết cách rồi. Hàng ngày, tôi đi làm về rồi qua đón con. Sau đó hai mẹ con về nhà, nấu cơm ăn xong rồi ngủ, để lại phần cơm cho anh. Anh về lúc nào tôi không hỏi và đi đâu cũng kệ. Thấy tôi thoải mái anh càng đi chơi nhiều hơn, vô tâm chẳng quan tâm đến tôi và con như thế nào.

Tôi mệt mỏi quá, không còn quan tâm đến anh nữa, để mặc anh thích làm gì thì làm
Tôi mệt mỏi quá, không còn quan tâm đến anh nữa, để mặc anh thích làm gì thì làm. Ảnh internet

Thấy anh như vậy tôi càng chán, càng không muốn quan tâm nữa, coi như cái bóng trong nhà. Tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình, không còn khóc hay la mắng chồng. Tư tưởng ngày càng thoải mái nên tôi trẻ trung, mập mạp và xinh đẹp. Vì thế, đi đâu ai cũng khen, điều này khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Có hôm, chồng nói muốn ăn món canh chua cá lóc, bảo tôi nấu cho ăn. Nếu như lúc trước tôi sẽ làm ngay, còn bây giờ tôi cũng vâng dạ, nhưng không làm theo. Đến bữa dọn cơm ra, anh chửng hửng, vì có bao nhiêu món ngon, nhưng lại không có món khoái khẩu anh thích. Tôi cũng thành tâm hối lỗi, xin lỗi anh và nói vì chiều em tính tạt qua chợ mua đồ rồi, thế mà chẳng hiểu sao việc nhiều nên quên khuấy đi mất. Vợ vô tâm quá, xin lỗi chồng nhiều nha.

Có lẽ nghe xong câu này anh thấy nhột nhột trong lòng, thấy vợ nói trúng tim đen về những lần vô tâm, thất hứa của mình nên chồng dù tức lắm nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi xuống ăn qua loa bữa cơm.

Sau một thời gian, anh vô tâm, có lẽ anh đã nhận ra tôi có thái độ thay đổi hẳn với anh. Thấy tôi hay sắm quần áo mới, xúng xính đi chơi, lại trang điểm nữa nên anh cứ hỏi vặn vẹo mãi. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi chơi cùng con mất. Mặc kệ chồng ở nhà.

Về đến nhà, mấy ông hàng xóm lại khen tôi xinh, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp. Chồng càng tức, nhưng chẳng thể làm gì được.  Tôi cũng thấy lạ là sau khi đi chơi về mà anh còn đang ở nhà, vậy nên tôi trêu chọc anh “Ối, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao vậy, mà giờ này anh đã ở nhà rồi”.

Từ ngày biết yêu bản thân mình, chồng lại hay ở nhà và quan tâm vợ nhiều hơn
Từ ngày biết yêu bản thân mình, chồng lại hay ở nhà và quan tâm vợ nhiều hơn. Ảnh internet

Cũng từ đó, anh ít đi chơi và ở nhà cùng tôi nhiều hơn. Đúng là đàn bà mà không thương mình thì chẳng ai thương cho, có tập yêu bản thân mình thì mới nhận được trái ngọt. Từ một người ham chơi đã trở thành một người chồng mẫu mực, thương vợ yêu con, bớt vô tâm hơn rất nhiều. 

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ để phục hồi năng lượng nhanh chóng?

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ để phục hồi năng lượng nhanh chóng?

Đàn ông nên ăn gì sau khi quan hệ, đảm bảo sức khỏe sau mỗi lần “yêu” là điều không những được phái mạnh mà còn rất nhiều chị em quan tâm. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn biết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   ứng xử khi chồng vô tâm làm thế nào để sống với người chồng vô tâm cách ứng xử với chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm