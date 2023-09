Phụ nữ bị lãnh cảm tình dục do 2 nguyên nhân chính:

Lãnh cảm tình dục ở nữ do 2 nguyên nhân chính gây ra đó là bệnh lý và tâm lý. Ảnh internet

- Do bệnh lý: Có thể phụ nữ có khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như: âm đạo hẹp, ngắn, do âm vật bé hay người có màng trinh dày. Cũng có thể là tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ như estrogen ở tuổi mãn kinh gây nên. Bên cạnh đó nếu các chị em bị bệnh phụ khoa: viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, tăng huyết áp... khi quan hệ sẽ gặp đau đớn, lâu dần gây nên tình trạng sợ hãi, lãnh cảm và không muốn “gần gũi” nữa.

- Do tâm lý: Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng lãnh cảm tình dục ở nữ chiếm đến 90% là do áp lực tâm lý gây ra. Những vấn đề mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, trong gia đình, trong tranh chấp quyền hành - kinh tế, những thay đổi trong đời sống như: sinh con, thay đổi chỗ ở, quá khó khăn trong đời sống… khiến cho phụ nữ bị áp lực tâm lý. Chính vì vậy, tình trạng lãnh cảm ở nữ kéo dài, nhiều chị em tự nhận định mình có có vấn đề không thể thỏa mãn cho chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp… Bên cạnh đó, cũng một phần do thiếu kiến thức cơ bản trong tình dục, ảnh hưởng tôn giáo, gia đình phong kiến; những ký ức đáng buồn trong quan hệ tình dục, nam giới rượu chè, thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu kiến thức cơ bản về sinh hoạt tình dục… cũng khiến cho các chị em bị lãnh cảm tình dục.