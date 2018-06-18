Lãnh cảm tình dục ở phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt vợ chồng. Nếu không sớm tìm ra cách chữa trị rất dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Lãnh cảm tình dục là hiện tượng chị em không còn hứng thú, không mặn mà khi gần gũi với chồng. Một số chị em còn cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục dù đó là người đầu gối tay ấp với mình. Tuy nhiên, chỉ cần nắm được nguyên nhân, sẽ có cách điều trị lãnh cảm tình dục ở nữ hiệu quả. Vì sao phụ nữ bị lãnh cảm tình dục? Phụ nữ bị lãnh cảm tình dục do 2 nguyên nhân chính:

Lãnh cảm tình dục ở nữ do 2 nguyên nhân chính gây ra đó là bệnh lý và tâm lý. Ảnh internet - Do bệnh lý: Có thể phụ nữ có khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như: âm đạo hẹp, ngắn, do âm vật bé hay người có màng trinh dày. Cũng có thể là tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ như estrogen ở tuổi mãn kinh gây nên. Bên cạnh đó nếu các chị em bị bệnh phụ khoa: viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, tăng huyết áp... khi quan hệ sẽ gặp đau đớn, lâu dần gây nên tình trạng sợ hãi, lãnh cảm và không muốn “gần gũi” nữa. - Do tâm lý: Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng lãnh cảm tình dục ở nữ chiếm đến 90% là do áp lực tâm lý gây ra. Những vấn đề mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, trong gia đình, trong tranh chấp quyền hành - kinh tế, những thay đổi trong đời sống như: sinh con, thay đổi chỗ ở, quá khó khăn trong đời sống… khiến cho phụ nữ bị áp lực tâm lý. Chính vì vậy, tình trạng lãnh cảm ở nữ kéo dài, nhiều chị em tự nhận định mình có có vấn đề không thể thỏa mãn cho chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp… Bên cạnh đó, cũng một phần do thiếu kiến thức cơ bản trong tình dục, ảnh hưởng tôn giáo, gia đình phong kiến; những ký ức đáng buồn trong quan hệ tình dục, nam giới rượu chè, thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu kiến thức cơ bản về sinh hoạt tình dục… cũng khiến cho các chị em bị lãnh cảm tình dục.

Cách điều trị lãnh cảm tình dục ở nữ giới Tùy theo từng nguyên nhân mà có cách điều trị khác nhau: Lãnh cảm tình dục khiến cho nàng không có cảm giác và không muốn gần gũi. Ảnh internet Théo đó, với tình trạng lãnh cảm do bệnh lý, bạn cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa khám và chữa bệnh. Lãnh cảm tình dục ở nữ do bệnh lý vẫn dễ dàng chữa trị hơn do áp lực tâm lý. Đối với trường hợp, lãnh cảm tình dục ở nữ do yếu tố tâm lý thì cần phải có sự phối hợp với người chồng để điều trị. Trước hết, hai bạn cần ngồi lại với nhau, thẳng thắn chia sẻ về quan niệm tình dục và lý do vợ bị lãnh cảm, giảm ham muốn trong chuyện chăn gối. Hai bạn cần chia sẻ với nhau càng sớm càng tốt bởi chức năng tình dục ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý phụ nữ khi nuôi và dạy con. Vì thế người chồng cần giải quyết tâm lý cho người vợ triệt để, giúp cô ấy thoải mái hơn trong “chuyện ấy”. Hãy tâm sự nhẹ nhàng những cảm xúc của mình, giữ thái độ và tinh thần lạc quan, tránh tạo áp lực trong chuyện chăn gối và luôn sát cánh cùng vợ để điều trị. Tốt nhất, bạn hãy lựa lời khuyên cô ấy đi thăm khám để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn với tinh thần cởi mở, không giấu giếm, để đưa đến phương pháp điều trị tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt của gia đình. Lãnh cảm tình dục do tâm lý gây ra, người chồng cần đồng hành với vợ để điều trị. Ảnh internet Bên cạnh đó, người vợ cũng cần cố gắng xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bổ sung thêm nội tiết tố nữ từ các sản phẩm thiên nhiên kết hợp điều trị về tâm lý và bệnh lý để đạt được kết quả tốt nhất.

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