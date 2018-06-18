Nam giới bị chứng thượng mã phong - Cái chết trên bụng mỹ nữ của không ít người

Chuyện vợ chồng 18/06/2018 14:08

Nam giới bị chứng thượng mã phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát do tinh dịch tiết quá nhiều. Đây là những cái chết trên bụng mỹ nữ có độ nguy hiểm kinh khủng nhất trong chuyện phòng the.

Ngày nay, nam giới bị chứng thượng mã phong còn được nhiều nơi gọi là “phạm phòng” xảy ra khi quan hệ tình dục khiến chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra đầm đìa, người đàn ông sẽ hôn mê, bất tỉnh nhân sự, không kịp thời cấp cứu hoặc cấp cứu sai dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến việc nam giới bị chứng thượng mã phong

"Thoát dương" được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thượng mã phong. Ảnh internet

Theo các thầy thuốc Đông y, chứng thoát dương được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc đàn ông bị thượng mã phong. Khi cơ thể yếu, dương khí dễ thoát, kéo theo người lạnh, chân tay lạnh. Do đó, cơ thể khí huyết kém thì sự ngưng trệ trong cơ thể cũng kém theo, lúc giao hợp cộng thêm xuất tinh nữa người đàn ông sẽ bị ngất trên người vợ.

Còn theo quan điểm của y học hiện đại, thượng mã phong là tình trạng đột tử do trụy tim mạch, khi cơ thể yếu mà hoạt động tình dục mạnh thì tim hoạt động quá tải, thần kinh phải bị kích thích, vỏ não hưng phấn quá độ. Điều này dẫn đến tình trạng cơ thể bất tỉnh do không chịu được các kích thích quá mức.

Chứng thượng mã phong thường gặp ở những người đàn ông có sức khỏe kém, thể chất yếu nhưng sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh dịch tiết ra liên tục.

Nam giới bị chứng thượng mã phong và cách phòng tránh

Những trường hợp bị thượng mã phong chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, chỉ cần để yên vài phút là người bệnh có thể tự tỉnh lại, không để lại di chứng. Tuy nhiên, có một số ít trường hợp nghiêm trọng, bị thượng mã phong là do đột quỵ hoặc trúng phong do xuất huyết não. Những trường hợp này rất khó hồi phục, dễ tử vong thường gặp ở những người bị bệnh tim mạch, rối loạn tuần hoàn não…

Đàn ông có sức khỏe yếu, mắc bệnh tim mạch dễ bị thượng mã phong
Đàn ông có sức khỏe yếu, mắc bệnh tim mạch dễ bị thượng mã phong. Ảnh internet

Khi gặp phải những trường hợp như vậy, người phụ nữ không nên hốt hoảng, cần phải bình tĩnh. Đầy tiên, không nên lấy dương vật của đàn ông ra khỏi âm đạo của mình ngay. Thay vào đó, hãy lấy ngay một vật nhọn châm mạnh vào xương cụt của người đàn ông. Tiếp sau đó, ấn vào huyệt nhân trung, rồi từ từ xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp.

Lưu ý: Nên để người đàn ông nằm ở tư thế đầu thấp làm hà hơi, thổi ngạt, sau đó cần gọi ngay cấp cứu. Vì dù là trường hợp nặng hay nhẹ, cũng không nên chậm trễ, cần phải thao tác nhanh cũng không người bệnh sẽ ngừng tim, ngừng thở không hồi phục.

Để tránh được tình trạng thượng mã phong, khi quan hệ đôi bạn cần chọn thời điểm thích hợp, tránh khi quá mệt, sau khi sử dụng nhiều rượu bia, cảm lạnh hoặc sức khỏe không tốt thì cũng không nên quan hệ…

Bên cạnh đó, phải có chế độ ăn lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên để nâng cao thể trạng, phòng ngừa các bệnh tim mạch vì đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở chốn phòng the. Với nam giới đã có tiền sử các bệnh tim mạch hoặc sức khỏe suy yếu thì nên lượng sức mình, sinh hoạt tình dục điều độ, nhẹ nhàng. Đây là một trong nhưng cách hiệu quả đề phòng các bệnh lý nguy hiểm cũng như tình trạng thượng mã phong ở nam giới.

Để tránh thượng mã phong hai bạn hãy chọn thời điểm quan hệ thích hợp
Để tránh thượng mã phong hai bạn hãy chọn thời điểm quan hệ thích hợp. Ảnh internet

Thực ra, tỷ lệ bị thượng mã phong không phải phổ biến nên phái mạnh không cần lo lắng quá mức. Nhưng vẫn nên có sự chuẩn bị trước để ứng phó kịp thời nếu như gặp phải.

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