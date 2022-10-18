Chu kỳ kinh nguyệt 35-40 ngày có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không?

Vòng kinh của mỗi người sẽ có sự chênh lệch khác nhau và có xê dịch trong một vài ngày, nhưng vẫn được coi là tương đối ổn định. Không mấy người có vòng kinh đều đặn chuẩn chỉ 28 hoặc đúng 30 ngày. Vì vậy, nếu có chu kỳ kinh nguyệt 35-40 ngày, các chị em cũng đừng nên quá lo lắng nhé!

Nhưng không có trứng đến làm tổ thì hàm lượng nội tiết tố sinh dục nữ trong máu sẽ giảm đi. Khi hàm lượng nội tiết tố giảm đến mức thấp nhất, lớp niêm mạc tử cung cùng với những mạch máu sẽ bị bong ra gây nên hiện tượng chảy máu vào âm đạo, người phụ nữ sẽ có kinh, vòng kinh bình thường từ 28 đến 30 ngày. Khi chu kỳ kinh trên 35 ngày được gọi là vòng kinh dài, dưới 22 ngày thì gọi là vòng kinh ngắn.

Kinh nguyệt là hiện tượng máu chảy ra từ buồng tử cung có tính chất chu kỳ. Dưới tác dụng của nội tiết tố sinh dục nữ (estrogen và progesterone) niêm mạc tử cung sẽ dầy dần lên, có nhiều mạch máu để chuẩn bị đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ vào khoảng giữa của chu kỳ.

Nếu trứng vẫn rụng bình thường và tinh trùng của người đàn ông tốt thì vẫn thụ thai bình thường!

Do đó, với vòng kinh khoảng 35- 40 ngày được coi là vòng kinh dài thì thời điểm trứng cũng sẽ thưa hơn nên khả năng thụ thai sẽ giảm so với vòng kinh trong khoảng bình thường.

Nếu trứng vẫn phát triển và phóng noãn bình thường, cùng với chất lượng tinh trùng của nam giới tốt thì không cần điều trị vẫn có thể thụ thai bình thường. Tuy nhiên, vẫn cần phải dùng đến một số phương pháp hỗ trợ để tăng hiệu quả thụ thai như canh ngày trứng rụng trứng, đo thân nhiệt, thử que trứng rụng hoặc siêu âm canh trứng… để đạt được hiệu quả tốt nhất!

Cách tính ngày rụng trứng cho chu kỳ kinh nguyệt 35-40 ngày

Để tính được ngày rụng trứng cho chu kỳ kinh nguyệt 35-40 ngày thì bạn phải nắm rõ theo lý thuyết trứng bao giờ cũng rụng trước khi có kinh từ 10-14 ngày. Như vậy với vòng kinh 35-40 ngày thì trứng sẽ rụng vào ngày thứ 21-26 của chu kỳ kinh (đối với trường hợp có kinh đều đặn).

Ngày đầu tiên có kinh được gọi là ngày thứ nhất của chu kỳ kinh, sau đó cộng thêm 21-26 ngày nữa sẽ ước tính là ngày trứng rụng. Lúc này, vợ chồng có thể quan hệ đều đặn trong khoảng thời gian trước và sau đó để tăng khả năng thụ thai.

Còn đối với phụ nữ có kinh nguyệt không đều, để xác định ngày rụng trứng có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Sử dụng que thử rụng trứng: Báo hiệu của việc rụng trứng khi nồng độ hormone lutein hóa (luteinizing hormone) của nước tiểu tăng.

- Nhiệt độ cơ thể: Nếu không phải do bệnh mà thân nhiệt tăng khoảng nửa độ thì sẽ rụng trứng vào ngày hôm đó hoặc sau đó 1 - 2 ngày.

- Siêu âm: Qua cách siêu âm rụng trứng, bạn sẽ biết mình đã rụng trứng chưa. Nhờ vậy sẽ xác định được độ lớn của trứng, bác sĩ sẽ xác định được khoảng thời gian rụng trứng.

Chu kì kinh nguyệt 35-40 ngày khó tính được ngày quan hệ an toàn hơn chu kỳ bình thường!

Tuy nhiên, trên thực tế, trứng có thể rụng bất cứ khi nào. Vì thế, vợ chồng bạn cần quan hệ đều đặn 2-3 lần/tuần thì sẽ có khả năng thụ thai cao hơn. Nếu trong vòng 3-6 tháng mà chưa có thai thì cả hai cần đi kiểm tra lại sức khỏe sinh sản. Bạn hãy đến ngay một cơ sở y tế tin cậy hoặc đến khoa sản bất kì để thăm khám, xác định xem có sự rối loạn kinh nguyệt không hay đã bị bệnh đa nang buồng trứng, để có sự điều trị thích hợp.

Tóm lại, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuyến dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng, niêm mạc tử cung, ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi, từ yếu tố tâm sinh lý, các yếu tố bệnh lý và do việc sử dụng thuốc. Vì thế, để giữ cho chu kỳ kinh nguyệt bình thường, các chị em cần phải duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách tập thể dục điều độ và ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng:

- Nếu muốn giảm cân, hãy cố gắng giảm chầm chậm bằng cách chuyển đổi chế độ ăn kiêng hoặc hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Đừng sử dụng thuốc giảm cân hoặc áp dụng chế độ ép cân trong thời gian ngắn.

- Nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, hãy cố gắng để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

- Thực hành các biện pháp giảm căng thẳng và thư giãn như tập yoga, thiền định…

- Sử dụng thuốc tránh thai hoặc các biện pháp tránh thai khác theo đúng chỉ dẫn.

- Thay băng vệ sinh, tampon hoặc cốc nguyệt san khoảng 4 đến 6 giờ/lần để tránh hội chứng sốc nhiễm độc và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về câu hỏi chu kỳ kinh nguyệt 35-40 ngày có ảnh hưởng đến khả năng sinh con hơn và cách tính chu kỳ rụng trứng hiệu quả cho các chị em. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã hiểu rõ hơn về chu kỳ kinh nguyệt của mình, đồng thời giúp các chị em sẵn sàng hơn cho những dự định xây dựng gia đình nhỏ của mình nhé!