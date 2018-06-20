Tại sao chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày được xem là chu kỳ kinh nguyệt bình thường?

Phụ nữ yêu 20/06/2018 09:34

Tuỳ theo cơ địa của mỗi người mà có chu kỳ kinh nguyệt khác nhau. Đối với những bạn nào gái nào có chu kì kinh nguyệt 30 ngày thì được gọi là chu kỳ kinh nguyệt bình thường, rất dễ dàng trong việc tính ngày rụng trứng để xác định thời gian quan hệ an toàn.

Chu kì kinh nguyệt 30 ngày chỉ đơn giản là hiện tượng sinh lý tự nhiên nảy sinh dưới sự điều khiển của hệ hormone sinh dục, giúp bạn thực hiện chức năng làm vợ và làm mẹ cho đến khi buồng trứng của bạn... mãn nhiệm kỳ.

Chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày phản ánh điều gì?

Chu kỳ kinh nguyệt là các thay đổi sinh lý và lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời phụ nữ. Thông thường, mỗi chu kỳ diễn ra trong 1 tháng và vào một ngày cố định nào đó hoặc có thể chênh lệch từ 1 - 7 ngày. Tháng nào cũng có chu kỳ kinh nguyệt thì chứng tỏ bạn gái chưa mang thai.

Chu kỳ kinh nguyệt giúp bạn dễ dàng tính được ngày quan hệ an toàn
Chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày giúp bạn dễ dàng tính được ngày quan hệ an toàn. Ảnh internet

Chu kỳ kinh nguyệt phản ánh tình hình sức khỏe của bạn nói chung và sức khỏe sinh sản ở con gái nói riêng. Chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày là bình thường và rất ổn định, cho thấy tình hình sức khỏe rất tốt.

Khi đến ngày kinh nguyệt sẽ thấy các dấu hiệu rất rõ ràng, có thể hơi bị đau ngực và đau bụng. Đồng thời, bạn sẽ nhạy cảm hơn thường ngày, hơi cáu kỉnh một chút. Đôi khi mủi lòng muốn khóc nhè rất vô cớ trước kỳ kinh vài ngày.

Chu kỳ kinh 30 ngày rất dễ tính được ngày phóng noãn từ đó dễ dàng tính được ngày đậu thai và tránh thai an toàn và giúp chị em chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Với chu kỳ kinh nguyệt đều đặn 30 ngày thì ngày rụng trứng thường rơi vào ngày thứ 16 của chu kỳ kinh nguyệt. Như vậy thời kỳ dễ thụ thai sẽ ở vào khoảng ngày thứ 13 đến ngày thứ 18 của chu kỳ. Vì trứng có thể sống được trong tử cung khoảng 1- 2 ngày để đợi tinh trùng.

Có chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày đều đặn chứng tỏ sức khỏe của bạn rất tốt
Có chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày đều đặn chứng tỏ sức khỏe của bạn rất tốt. Ảnh internet

Nếu không gặp được tinh trùng, dưới tác dụng của hormon sinh dục, phần nội mạc tử cung sẽ bong ra và trở thành kinh nguyệt chảy qua đường âm đạo. Việc này sẽ diễn ra đều đặn hàng tháng. Đôi lúc có sự thay đổi một chút, có thể là ngày kinh nguyệt diễn ra sớm hoặc muộn hơn một vài ngày. Tuy nhiên, dù thay đổi thế nào thì chu kỳ kinh nguyệt của một người khỏe mạnh vẫn sẽ nằm trong khoảng 21 đến 35 ngày.

Chu kì kinh nguyệt 30 ngày, hành kinh kéo dài bao lâu được xem là bình thường?

Cũng giống như chu kỳ kinh nguyệt thì ngày hành kinh cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Đối với chu kì kinh nguyệt 30 ngày thì ngày hành kinh bình thường bao giờ cũng nằm trong khoảng từ 2 đến 7 ngày. Do đó, nếu ngày kinh chỉ có 3 - 5 ngày thì bạn hoàn toàn không phải lo lắng, điều này là hoàn toàn bình thường nhé!.

Tuy nhiên, nếu ngày kinh chỉ có 1 ngày hoặc kéo dài hơn cả tuần, thậm chí 2 tuần thì đây là dấu hiệu không bình thường của cơ thể. Nếu ngày kinh mà thay đổi quá thường xuyên, không ổn định, mỗi tháng khác nhau thì bạn cần phải lưu ý, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang có vấn đề và gặp rối loạn về sinh lý.

Ngày kinh nguyệt từ 2-7 ngày được xem là bình thường
Ngày kinh nguyệt từ 2-7 ngày được xem là bình thường. Ảnh internet

Nguyên nhân gây ra ngày kinh quá dài hoặc quá ngắn có thể do thiếu máu, bệnh gan, tiểu đường, thiếu dinh dưỡng, rối loạn nội tiết tố, rong kinh, u nang...  Vì thế, nếu ngày kinh lệch khỏi khung từ 2 - 7 ngày thì bạn không nên chủ quan mà phải đi khám để được bác sĩ điều trị bệnh kịp thời và không gây hại sức khỏe về sau.

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