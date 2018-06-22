Lấy phải vợ không biết nấu ăn là sự thiệt thòi quá lớn cho đàn ông

Tâm sự gia đình 22/06/2018 09:40

Lấy vợ không biết nấu ăn cũng là một nỗi khổ, không chỉ khổ cho cái dạ dày mà từ đó tình cảm vợ chồng cũng dần đi xuống.

Nhiều ông chồng lúc yêu thì chấp nhận hết tất cả các khuyết điểm của vợ nên dù không biết nấu ăn cũng có thể bỏ qua. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, hơn nữa điều kiện kinh tế không phải lúc nào cũng dư giả nên việc vợ không biết nấu ăn lâu ngày sẽ gây ra mẫu thuẫn trong gia đình.

Lấy vợ không biết nấu ăn tình cảm của người đàn ông sẽ nhạt dần  

Lấy vợ không biết nấu ăn tình cảm của người đàn ông sẽ nhạt dần
Lấy vợ không biết nấu ăn tình cảm của người đàn ông sẽ nhạt dần. Ảnh internet

Người ta nói tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày. Có nghĩa người phụ nữ nào biết nấu ăn ngon, biết chiều chàng bằng những món ăn hấp dẫn thì đó là người biết giữ chồng và được đàn ông si mê. Nhưng nếu lấy vợ không biết nấu ăn thì chuyện bếp núc khiến cho các anh cảm thấy phiền lòng. Vì ra ngoài ăn bún miến mãi cũng chán, còn ăn cơm thì họ nấu không ngon. Cơm nhà mới là ngon nhất. Hơn nữa, hai vợ chồng sẽ không bao giờ có được cảm giác lãng mạn chàng vào bếp phụ nàng. Chưa có con còn đỡ, khi có con rồi chẳng lẽ cho con đi ăn cơm tiệm mãi sao được. Vì thế, tình cảm của người đàn ông sẽ nhạt dần theo thời gian.

Thấy buồn lòng không thể mời bạn đến nhà chơi ăn cùng một bữa cơm

Vợ không biết nấu ăn chồng không dám mời bạn bè đến nhà chơi
Vợ không biết nấu ăn chồng không dám mời bạn bè đến nhà chơi. Ảnh internet

Là đàn ông ai cũng muốn vợ mình tài giỏi nội trợ để khoe với bạn bè và anh em có cơ hội tụ tập để hàn huyên, tâm sự, giao lưu. Nhưng vợ không biết nấu ăn thì làm sao dám mời bạn đến chơi nhà.

Nếu bạn đến chơi nhà có mua đồ nấu nướng, mà tất cả bạn bè đều phụ, còn vợ không biết làm gì thì rất mất mặt. Như vậy, bạn bè cũng chỉ đến một lần mà không bao giờ có lần thứ hai.

Lấy vợ không biết nấu ăn khó vượt qua ải của mẹ chồng

Nấu ăn ngon được xem là một trong những tiêu chuẩn để mẹ chồng đánh giá về con dâu tương lai của mình. Vì thế rất hiếm bà mẹ chồng nào lại chịu chấp nhận nàng dâu vụng về, không biết chút gì về nấu nướng. Bởi mẹ nào mà không thương con, nhất lại là con trai một, vì thế con dâu phải là người đảm đang, chu toàn để sau này còn chăm sóc chồng con và gia đình chứ không chỉ là chuyện bếp núc.

Chính vì vậy, khi lấy vợ không biết nấu ăn sẽ rất khó hòa hợp với gia đình nhà chồng, sợ hãi khi đối mặt với việc nấu nướng. Lúc này nếu chồng chê thì sợ vợ giận, nhưng không nói ra thì cuộc sống gia đình sẽ bất ổn. Bởi đàn ông yêu vợ một phần vì cô ấy giỏi nấu nướng. Còn vợ không biết nấu ăn khiến ngôi nhà luôn lạnh tanh, không được sưởi ấm, tình cảm cũng như thế mà nguội dần.

Vợ không biết nấu ăn khó qua ải của mẹ chồng
Vợ không biết nấu ăn khó qua ải của mẹ chồng. Ảnh internet

Thông thường, những cô gái biết nấu nướng sẽ là một người vợ tốt và biết chăm lo cho gia đình của mình sau này. Tuy ngày nay, phụ nữ không biết nấu ăn không phải quá xa lạ. Không biết nấu ăn không có nghĩa sẽ ế chồng nhưng điều này khiến cho bạn vô tình đẩy vào thế dở khóc dở cười khi bước chân về nhà chồng. Do đó, người phụ nữ biết nấu ăn là điều vô cùng quan trọng trong chính cuộc sống của bạn và gia đình sau này. Bởi nó sẽ giúp bạn dễ dàng lấy lòng được bố mẹ chồng và anh em nhà chồng. Đồng thời, giúp bạn giữ gìn mái ấm gia đình, luôn được chồng yêu thương, bởi người đàn ông nào cũng thích được ăn ngon. Nếu vợ không biết nấu ăn sẽ là một điều thiếu sót hạnh phúc gia đình không trọn vẹn là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mẹ chồng không ưa con dâu - ngọn nguồn “cuồng phong bão tố” trong nhà

Mẹ chồng không ưa con dâu - ngọn nguồn “cuồng phong bão tố” trong nhà

Lấy chồng mà mẹ chồng không ưa con dâu thì rất khó sống. Gia đình lúc nào cũng sẽ lục đục, “căng như dây đàn”, rồi một ngày nào đó mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm người thiệt vẫn là người vợ, vì mẹ thì chỉ có một, còn con dâu không có đứa này sẽ có đứa khác.

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