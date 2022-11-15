Gần tới ngày kinh nguyệt quan hệ có sao không?

Chuyện vợ chồng 15/11/2022 14:35

Gần tới ngày kinh nguyệt quan hệ có sao không là lo lắng của rất nhiều chị em hiện nay. Bởi các chị em cho rằng quan hệ trong những ngày này dễ có thai hoặc bị viêm nhiễm phụ khoa do cổ tử cung mở rộng và âm đạo cũng khá ẩm ướt. Vậy câu trả lời là gì?

Cho tới nay, chưa có nghiên cứu nào “cấm” các bạn không được quan hệ tình dục gần tới ngày kinh nguyệt và trong ngày đèn đỏ. Tuy nhiên, khi quan hệ các bạn nên sử dụng các biện pháp như dùng bao cao su để đảm bảo an toàn cho mình tránh những sơ xuất ngoài ý muốn. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chu kỳ kinh nguyệt có ý nghĩa thế nào đối với việc mang thai?

Hiện tượng rụng trứng và sự hành kinh là dấu hiệu về khả năng sinh sản và sự thay đổi cơ thể từ một bé gái sang một phụ nữ. Theo đó, chu kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài đến thời kỳ mãn kinh ở nữ. Đa số chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 28-35 ngày. Số ngày hành kinh có thể kéo dài từ 3-7 ngày, một số trường hợp kéo dài đến 10 ngày.

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 Tính toán chu kỳ kinh nguyệt chính là biện pháp hữu ích khi bạn muốn mang thai hay tránh thai!

Cơ thể nữ giới đến ngày rụng trứng, các bộ phận khác trong cơ quan sinh dục sẽ chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để trứng thụ tinh. Tuy nhiên, nếu bạn không quan hệ tình dục và không tiếp nhận tinh trùng, lớp nội mạc tử cung (đang chuẩn bị cho trứng làm tổ) sẽ bị bong ra, đẩy ra ngoài qua đường âm đạo, gọi là hiện tượng hành kinh.

Điều đó có nghĩa là nếu chưa sẵn sàng mang thai, phụ nữ nên tránh quan hệ tình dục trong thời kỳ rụng trứng để hạn chế khả năng trứng gặp tinh trùng. Mặc dù vậy, tinh trùng có thể “sống” trong âm đạo khoảng 3-5 ngày kể từ khi được xuất tinh.

Gần tới ngày kinh nguyệt quan hệ có sao không?

Quan hệ gần đến ngày kinh nguyệt nếu không sử dụng biện pháp an toàn thì vẫn có thể có thai
Quan hệ gần đến ngày kinh nguyệt nếu không sử dụng biện pháp an toàn thì vẫn có thể có thai!

Hầu hết nhiều chị em phụ nữ cho rằng quan hệ gần tới ngày kinh nguyệt sẽ không mang thai vì thế chủ quan không sử dụng biện pháp bảo vệ. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Vì các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, quan hệ trong những ngày này chỉ có khả năng thụ thai thấp hơn những ngày bình thường mà thôi, chứ không có tác dụng tránh thai hoàn toàn. Bởi trên thực tế, trứng có thể rụng bất cứ lúc nào và sống được trong tử cung khoảng 1- 2 ngày để đợi tinh trùng.

Bên cạnh đó, gần đến ngày kinh nguyệt mà quan hệ tình dục quá mạnh, hưng phấn cao cũng sẽ gây rụng trứng và phóng noãn có thể xảy ra, nhất là với những người có chu kỳ không đều. Nên quan hệ gần tới ngày kinh nguyệt không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không có thai.

Hơn nữa, quan hệ gần đến ngày kinh nguyệt cũng có nguy cơ cao mắc chứng viêm niêm mạc tử cung. Bởi niêm mạc tử cung vào những ngày gần “đèn đỏ” khá mỏng manh, nếu bạn quan hệ ở những tư thế khó hoặc nam giới “động thủ” quá mạnh sẽ dễ bị rách và tổn thương nghiêm trọng. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập gây nên tình trạng viêm nhiễm niêm mạc tử cung và nặng hơn là ung thư tử cung.

Gần đến ngày có kinh nguyệt mà quan hệ mạnh rất có thể bị rách và tổn thương vùng kín
Gần đến ngày có kinh nguyệt mà quan hệ mạnh rất có thể bị rách và tổn thương vùng kín!

Giờ thì các bạn đã biết được gần tới ngày kinh nguyệt quan hệ có sao không rồi chứ? Vì thế hãy chủ động chú ý để bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng một cách tốt nhất nhé.

Quan hệ trước ngày có kinh nguyệt bao lâu là an toàn nhất?

Các chuyên gia cho rằng, khoảng 10 ngày trước ngày có kinh được xem là thời điểm quan hệ an toàn, sẽ khó mà mang thai được. Bởi lúc này, các hormone nội tiết trong cơ thể người phụ nữ đã giảm xuống mức thấp nhất, niêm mạc tử cung dần teo lại để chuẩn bị bong ra cho kinh kỳ sắp tới. Với những người có chu kỳ kinh 28 ngày, trứng thường rụng vào ngày thứ 14 của chu kỳ.

Tuy nhiên, thực tế khác xa lý thuyết rất nhiều, vì chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người dài ngắn khác nhau. Chưa kể đến các yếu tố khách quan như căng thẳng tâm lý, sử dụng thuốc, xuất hiện bệnh mãn tính,…có thể tác động đến sức khỏe con người khiến vòng kinh bị rối loạn, ngày rụng trứng thay đổi bất ngờ.

Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra khi quan hệ gần đến ngày đèn đỏ bạn nên sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn
Vì thực tế khác xa với lý thuyết, nên các chị em cần có chuẩn bị các biện pháp phòng tránh!

Theo thống kê, cách tính ngày an toàn để tránh thai tự nhiên chỉ đạt hiệu quả khoảng 60% - 70%. Do vậy, rất khó nói chính xác khoảng thời gian an toàn để quan hệ. Tốt nhất, khi xác định chưa muốn có con thì đôi bạn hãy chủ động sử dụng bao cao su để phòng tránh có thai ngoài ý muốn đồng thời có thể ngăn ngừa được tối đa nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục.

Mặc dù tránh thai tự nhiên theo cách tính ngày an toàn cũng được coi là một biện pháp tránh thai nhưng hiệu quả không cao và chỉ có hiệu quả tương đối với những người có vòng kinh đều đặn. Vì thế, các bạn không nên chủ quan khi quan hệ, cần tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này để bảo vệ mình trong mọi tình huống.

>>> Xem thêm: Những cách rút ngắn ngày kinh nguyệt an toàn và hiệu quả

Cách tránh thai an toàn mà chị em cần biết

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 Cách an toàn nhất là dùng bao cao su và  thực hiện chế độ tình dục chung thủy!

Tránh thai là một trong những nội dung để có thể kiểm soát và chủ động thực hiện kế hoạch sinh nở của mỗi cá nhân. Hiện nay, các biện pháp tránh thai rất đa dạng để bạn lựa chọn, trong đó mỗi biện pháp lại mang những ưu điểm cũng như hạn chế riêng:

- Tất cả các biện pháp tránh thai tự nhiên đều không thể đảm bảo cho bạn tránh thai 100%, kể cả một số biện pháp sử dụng dụng cụ như bao cao su, thuốc tránh thai cũng ẩn chứa rủi ro. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp nào không chỉ căn cứ vào độ hiệu quả mà trước hết là sự phù hợp và thoải mái của bạn khi áp dụng.

- Trong trường hợp dùng cách tính ngày để quan hệ song không chắc chắn, bạn có thể sử dụng thêm các biện pháp bảo vệ khác để đạt hiệu quả cao hơn.

- Hơn nữa ngày an toàn chỉ được hiểu là khó thụ thai chứ không có nghĩa an toàn cho sức khỏe, tức là không tránh được lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Biện pháp duy nhất để phòng bệnh là sử dụng bao cao su cùng với thực hiện chế độ tình dục chung thủy.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Gần tới ngày kinh nguyệt quan hệ có sao không?" Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho các chị em trong việc lên kế hoạch thai sản cho gia đình nhỏ của mình nhé!

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