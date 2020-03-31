Những cách rút ngắn ngày kinh nguyệt an toàn và hiệu quả

Với những triệu chứng đau bụng, mệt mỏi khiến nhiều chị em khó chịu và chỉ muốn hết kinh sớm. Mỗi chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Tuy nhiên, bạn vẫn có một vài cách rút ngắn ngày kinh nguyệt , từ đó giảm hiện tượng mất máu quá nhiều. Hãy theo dõi chi tiết từng phần trong bài viết để tìm hiểu cách làm.

Chu kỳ kinh là khoảng thời gian giữa 2 lần xuất hiện máu kinh liên tiếp. Chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên đa phần sẽ kéo dài từ 21 đến 32 ngày. Thỉnh thoảng, chu kỳ này sẽ đến sớm hoặc muộn tùy theo nhiều yếu tố.

Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, đồng hành cùng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Chu kỳ kinh nguyệt bao gồm các yếu tố đặc trưng là chu kỳ kinh nguyệt, lượng máu kinh cùng các dấu hiệu sắp hành kinh.

Lượng máu kinh

Lượng máu kinh là lượng máu chảy ra bên ngoài cơ thể trong các ngày hành kinh (3-7 ngày). Thường thì lượng máu trung bình vào khoảng 50-80ml. Trong trường hợp máu kinh quá nhiều hay quá ít thì chị em nên đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân chuẩn xác nhất.

Lượng máu kinh trung bình vào khoảng 50-80ml - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu sắp hành kinh

Thường dấu hiệu sắp đến ngày đèn đỏ sẽ xuất hiện trước 1-2 ngày và có thể kéo dài trong thời gian hành kinh, gồm:

Đau bụng và ngực: Ngực căng tức, bụng đau âm ỉ do nội tiết tố nữ thay đổi và tử cung co bóp mạnh.

Vấn đề về hệ tiêu hóa: Táo bón, đau bụng, đầy hơi, buồn nôn,... xuất hiện trước, thậm chí trong suốt kỳ kinh. Tình trạng này thường làm cho chị em mệt mỏi, khó chịu.

Những dấu hiệu cảnh báo sắp đến ngày đèn đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn cảm xúc: Trong những ngày đèn đỏ, chị em sẽ có tâm trạng thất thường, dễ vui dễ giận mà không cần lý do.

Khí hư nhiều: Trước khi có kinh, nội tiết tố thay đổi khiến khí hư tiết nhiều, màu và mùi không khác so với trước.

Dấu hiệu khác: Nổi mụn, da nhờn, mất ngủ,...

Một số cách rút ngắn ngày kinh nguyệt an toàn

Cách hết kinh ngay lập tức bằng trà thảo mộc

Trà thảo mộc giúp sạch kinh nhanh, đồng thời giảm đau bụng khi hành kinh. Cụ thể, bạn có thể dùng trà thảo mộc từ rễ macca, quả mâm xôi, chasteberry, hay cỏ thi. Mỗi ngày trong giai đoạn hành kinh uống 1-3 tách trà thảo mộc là được.

Trà thảo mộc từ quả mâm xôi giúp sạch kinh nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách hết kinh nguyệt sớm bằng cần tây

Cần tây có chứa Apoil giúp thúc đẩy tử cung co bóp, đẩy máu kinh ra ngoài nhiều và nhanh hơn. Cách thực hiện: Bạn chỉ cần bổ sung thêm rau cần tây trong thực đơn hàng ngày. Hoặc tốt nhất, bạn nên ăn trước lúc hành kinh khoảng 1-2 ngày. Nước ép cần tây cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Mẹo ngưng kinh nguyệt ngay lập tức bằng nước dừa

Nước dừa chứa nhiều protein, khoáng chất và vitamin C bão hòa giúp kinh nguyệt loãng hơn, không tích tụ hay vón cục. Từ đó, các cơn đau bụng cũng biến mất, kinh nguyệt nhanh hết, rút ngắn ngày hành kinh. Các chị em nên uống nước dừa đều đặn vài ngày trước khi chuẩn bị hành kinh. Nên uống vào ban ngày, 1-2 cốc/ngày, không nên uống quá nhiều hay quá lạnh.

Mẹo ngưng kinh nguyệt ngay lập tức bằng nước dừa - Ảnh minh họa: Internet

Cách kết thúc kỳ kinh nguyệt sớm bằng gừng

Gừng có tính ấm, được sử dụng trong các bài thuốc Đông y giúp rút ngắn ngày hành kinh. Theo một số nghiên cứu, gừng có thể trực tiếp tác động vào quá trình sản sinh prostaglandin, đây là một loại hormone giúp loại bỏ mô lót ở tử cung.

Cách làm: Bạn chỉ cần rửa sạch gừng, đập dập rồi bỏ vào nước ấm và uống. Ngoài ra, bạn có thể nướng vài lát gừng rồi ngậm, hoặc giã nhỏ gừng cho vào rượu để mát xa vùng xung quanh bụng. Áp dụng cách này sẽ giúp bụng bớt đau và đào thải máu kinh ra ngoài nhanh hơn.

Cách rút ngắn chu kỳ kinh bằng đu đủ

Đu đủ chín có chứa enzyme Papain giúp làm mềm thành của tử cung, pha loãng máu kinh giúp chúng dễ dàng tống ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Cách làm: Bạn chỉ cần ăn loại quả này trong ngày đèn đỏ hoặc uống nước ép đu đủ.

Ăn đu đủ hoặc uống nước ép đu đủ giúp rút ngắn chu kỳ kinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chặn kinh nguyệt khi đang có bằng thuốc tránh thai

Sử dụng thuốc tránh thai là cách làm giúp hết kinh nhanh đơn giản. Chị em có thể dùng thuốc tránh thai loại 28 viên. Trong những ngày đầu, chị em có thể ra máu giữa chu kỳ. Về sau khi hệ nội tiết tố nữ ổn định, tình trạng này sẽ ít dần. Tuy nhiên, thuốc tránh thai có thể gây nên một số tác dụng phụ. Do đó, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Hy vọng qua bài viết trên, chị em đã biết được một số cách rút ngắn ngày kinh nguyệt. Hãy lưu lại và áp dụng để những ngày đèn đỏ trở nên dễ chịu hơn.