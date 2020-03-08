Tìm hiểu cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai

Bạn đang tìm hiểu về cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai ? Bạn muốn biết ngày nào quan hệ thì dễ đậu thai? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp cho những băn khoăn trên qua nội dung bài viết dưới đây.

Một chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 27 – 35 ngày, thời gian hành kinh từ 3 – 5 ngày. Ở một số phụ nữ nội tiết tố không ổn định chu kỳ kinh nguyệt có thể đến sớm hơn hoặc đến muộn hơn.

Chu kỳ kinh nguyệt là chỉ những thay đổi sinh lý ở hormone sinh dục nữ được lặp đi lặp lại trong từng tháng. Chu kỳ kinh nguyệt sẽ xuất hiện ở phụ nữ từ độ tuổi dậy thì cho đến thời điểm tiền mãn kinh. Trong chu kỳ kinh nguyệt sẽ diễn ra những hoạt động sinh lý của cơ thể như: hành kinh, nang trứng phát triển, nội mạc tử dung dày hơn, rụng trứng, thoái hóa nội mạc tử cung,…

Ngoài ra, phụ nữ làm việc căng thẳng, thường xuyên bị stress, lo âu, thói quen sinh hoạt thất thường cũng sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Với những trường hợp này chị em phụ nữ cần theo dõi liên tục trong 2 – 3 tháng để có những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày hay đi gặp bác sĩ chuyên khoa để ổn định chu kỳ kinh.

Chu kỳ kinh nguyệt ổn định kéo dài từ 27 đến 35 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai chuẩn nhất

Muốn tìm ra được cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai một cách chính xác nhất, bạn phải xác định được chu kỳ kinh nguyệt của mình kéo dài bao nhiêu ngày trong tháng. Với những chị em phụ nữ có chu kỳ kinh ổn định thì có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh dấu hoặc viết lại ngày ra máu đầu tiên của tháng này.

Bước 2: Đánh dấu và ghi nhớ ngày đầu tiên ra máu của tháng tiếp theo.

Bước 3: Tính từ ngày ra máu tháng trước đến ngày ra máu tháng này sẽ ra chu kỳ kinh nguyệt. Qua đây, chị em phụ nữ đã có thể biết được câu trả lời cho thắc mắc chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu tính từ ngày nào.

Bước 4: Để xây dựng được bảng tính chu kỳ kinh nguyệt chính xác hay chu kỳ kinh có đều đặn hay không, bạn cần phải theo dõi liên tục từ 4 tháng trở lên.

Đánh dấu xác định chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Để tăng khả năng mang thai, chị em phụ nữ phải tính chính xác thời điểm rụng trứng trong chu kỳ kinh. Việc quan hệ vào ngày rụng trứng, tinh trùng có nhiều cơ hội kết hợp với trứng, tỷ lệ thụ thai sẽ cao hơn những ngày khác.

Ví dụ: Cách tính vòng kinh để thụ thai với chu kỳ kinh nguyệt là 30 ngày. Nếu ngày ra máu kinh nguyệt đầu tiên rơi vào ngày đầu tháng thì ngày rụng trứng của bạn sẽ rơi vào ngày 15 mỗi tháng. Thời điểm tốt nhất để mang thai được tính từ ngày trứng rụng cộng trừ thêm 5 ngày. Vì vậy, bạn muốn tăng khả năng thụ thai thì nên quan hệ từ ngày thứ 10 của chu kỳ kinh đến ngày 20 của chu kỳ kinh.

Đối với những chị em có chu kỳ kinh không đều thì việc xác định chu kỳ kinh nguyệt và thụ thai tương đối phức tạp, thậm chí không thể áp dụng cách tính của những người có kỳ kinh ổn định. Do đó để chủ động trong kế hoạch mang thai và sinh con, các chị em có chu kỳ kinh không đều cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, kiểm tra và điều trị rối loạn kinh nguyệt.

Bên cạnh việc tính ngày rụng trứng để tăng khả năng thụ thai thì chị em phụ nữ dựa vào một số dấu hiệu điển hình sắp đến ngày rụng trứng như: khí hư ra nhiều, thân nhiệt tăng cao, đau tức ngực, đau bụng dưới,…

Những dấu hiệu đến ngày rụng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Một số biện pháp điều trị kinh nguyệt không đều

Như đã tìm hiểu, việc kinh nguyệt không đầu dẫn đến cách tính thời điểm rụng trứng và có thai gặp nhiều khó khăn. Vì vậy đòi hỏi chị em phụ nữ phải tìm ra nguyên nhân cũng như cách điều trị để giúp ổn định chu kỳ kinh của bản thân.

Kinh nguyệt không đều do tâm lý: Những căng thẳng, stress trong thời gian dài sẽ làm ức chế hoạt động của tuyến yên, làm thay đổi thời gian rụng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt. Với nguyên nhân này, chị em chỉ cần giải tỏa tâm lý, tránh làm việc căng thẳng đồng thời nghỉ ngơi nhiều hơn thì chu kỳ kinh sẽ ổn định.

Tránh stress, căng thẳng làm rối loạn kinh nguyệt – Ảnh minh họa: Internet

Kinh nguyệt không đầu do sử dụng thuốc: Tác dụng phụ của một số loại thuốc có thể gây rối loạn kinh nguyệt như: thuốc tránh thai, thuốc kháng sinh, thuốc co mạch,… với nguyên nhân này chị em chỉ cần ngưng thuốc một thời gian là chu kỳ kinh sẽ ổn định trở lại.

Kinh nguyệt không đều do ăn uống: Việc ăn uống không khoa học, thường xuyên bỏ bữa, thiếu dưỡng chất sẽ làm suy giảm nội tiết tố, gây rối loạn chu kỳ kinh. Do đó, chị em cần ăn đủ bữa và bổ sung đầy đủ các dưỡng chất và các vitamin cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, nguyên nhân chu kỳ kinh không đều còn xuất phát từ một số bệnh về phụ khoa. Do đó, để điều trị triệt để các bệnh lý này chị em phụ nữ cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Thăm khám và điều trị rối loạn kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho chị em phụ nữ, giúp chị em tính chính xác thời điểm rụng trứng, tăng khả năng mang thai và sẵn sàng chuẩn bị làm mẹ