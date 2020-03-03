Dấu hiệu trầm cảm khi mang thai và liệu pháp điều trị hiệu quả

Sức khỏe 03/03/2020 11:46

Trầm cảm khi mang thai là vấn đề “tâm điểm” mà rất nhiều người quan tâm. Vậy những dấu hiệu trầm cảm khi mang thai là gì và điều trị như thế nào?

Trầm cảm khi mang thai chắc chắn là “tâm điểm” của rất nhiều diễn đàn liên quan tới phụ nữ và mang thai. Các số liệu cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai bị trầm cảm ngày càng tăng và ở mức độ nặng hơn. Vậy những dấu hiệu trầm cảm khi mang thai là gì và điều trị như thế nào?

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Dấu hiệu trầm cảm khi mang thai là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh trầm cảm ở phụ nữ mang thai nghĩa là gì?

Bệnh lý trầm cảm liên quan đến tâm trí và cơ thể con người, có thể gây ra nhiều vấn đề khác về cả thể chất và tinh thần. Người bị trầm cảm gặp khó khăn trong cuộc sống và thường cảm thấy không muốn sống tiếp.

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Bệnh trầm cảm ở phụ nữ gây ảnh hưởng cả về thể chất và tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Theo các số liệu thống kê, ít nhất 10% phụ nữ mang thai mắc chứng trầm cảm. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều phụ nữ bởi biểu hiện của mỗi người một khác, không cố định. Bệnh lý không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe mà nặng nề hơn là cả mặt tinh thần và đặc biệt là không tốt cho thai nhi.

Dấu hiệu nhận biết bệnh trầm cảm

Ở mỗi phụ nữ mang thai, các dấu hiệu trầm cảm có thể khác nhau, không hoàn toàn cố định. Tuy nhiên, một số dấu hiệu trầm cảm khi mang thai có thể thống kê lại như sau:

Không còn thấy hứng thú với môi trường xung quanh

Đây là dấu hiệu đầu tiên và cũng là dấu hiệu bệnh trầm cảm nhẹ dễ gặp nhất. Người bệnh thường cảm thấy mất đi niềm vui vào những điều mà trước đây vẫn yêu thích. Hoặc đơn giản là không còn cảm thấy mọi thứ xung quanh có điều gì thú vị, luôn cảm thấy nhàm chán, vô vị.

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Phụ nữ mang thai bị trầm cảm không cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi, chán nản, thất vọng và suy nghĩ tiêu cực

Phụ nữ mang thai bị trầm cảm ngoài cảm giác mệt mỏi về thể chất, cơ thể do thai kỳ còn cảm thấy mệt mỏi cả về mặt tinh thần. Cụ thể là luôn không muốn làm gì, không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc nhiều.

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Tâm trạng tiêu cực do trầm cảm khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị trầm cảm thường suy nghĩ rất tiêu cực về mọi thứ, mọi chuyện xung quanh. Tâm trạng hiếm khi vui vẻ, luôn cảm thấy bế tắc dù trong những vấn đề nhỏ nhất và có thể nghĩ tiêu cực về mọi điều xảy ra.

Vô cùng nhạy cảm, dễ nổi cáu, lo lắng hoặc hay khóc vô cớ

Phụ nữ có thai thường nhạy cảm hơn bình thường, vì vậy nếu mắc chứng trầm cảm, người bệnh sẽ vô cùng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến mẹ bầu cảm thấy buồn chán, lo âu, dễ khóc vô cớ. 

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Phụ nữ mang thai trầm cảm thường dễ xúc động, hay khóc vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Nhịp tim tăng, khó thở, dễ choáng ngất

Phụ nữ mang thai bị trầm cảm thường có thể trạng rất yếu, nhiều triệu chứng giống như bị bệnh tim, dễ xúc động và có thể bị choáng, ngất. Mẹ bầu trầm cảm thường có xu hướng bị kích thích tăng động hơn hoặc chậm chạp hơn.

Dễ bị mất kiểm soát

Cả trong lời nói và hành động của phụ nữ mang thai bị trầm cảm đều rất dễ mất kiểm soát. Họ thường có xu hướng không điều khiển được mình, dễ dẫn tới những hành động rất tiêu cực hoặc nguy hiểm, mất lý trí.

Cách chữa bệnh trầm cảm tại nhà

Đối với bệnh trầm cảm khi mang thai, cần có sự phối hợp với thầy thuốc chuyên khoa để điều trị. Thai phụ sẽ được áp dụng các biện pháp khác nhau, trước hết là điều trị tại nhà.

Liệu pháp điều trị tâm lý

Liệu pháp điều trị tâm lý nhằm tác động đến tinh thần của phụ nữ trầm cảm khi mang thai:

  • Loại bỏ các yếu tố có thể gây tác động tiêu cực đến thai phụ, loại bỏ nguy cơ gây trầm cảm khi mang thai.
  • Luôn ưu tiên bản thân trong mọi trường hợp, chăm sóc bản thân tốt hơn.
  • Chia sẻ và tâm sự những điều tiêu cực với người khác để được giải tỏa tâm lý.
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Chia sẻ, tâm sự để giải tỏa tâm lý khi bị trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet
  • Nghe và đọc, xem những thứ tích cực để góp phần điều chỉnh tâm trạng, đồng thời giúp thai nhi phát triển tốt hơn.
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Nghe nhạc để tâm trạng phụ nữ mang thai được vui vẻ hơn, tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bằng liệu pháp tâm lý không chỉ đơn giản là điều trị cho thai phụ mà còn cần sự phối hợp của những người thân trong gia đình. Vì vậy, vấn đề điều trị cần phải hết sức nghiêm túc và có sự cố gắng để đạt hiệu quả tối ưu.

Sử dụng sự hỗ trợ của thuốc

Nhiều trường hợp các dấu hiệu trầm cảm khi mang thai nặng thì cần phải sử dụng một số loại thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp gặp các tác dụng phụ không mong muốn gây ảnh hưởng đến thai nhi khá nguy hiểm. Vì vậy, việc dùng thuốc cho mẹ bầu cần phải được bác sĩ chuyên khoa kê đơn và hướng dẫn sử dụng để tránh những hậu quả ngoài ý muốn.

Trên đây là các dấu hiệu trầm cảm khi mang thai. Trầm cảm khi mang thai là chứng bệnh phổ biến và ngày càng nguy hiểm ở thai phụ. Vì vậy, các mẹ và các gia đình cần phải hết sức lưu ý để nắm bắt được triệu chứng và có hướng điều trị tốt nhất.

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