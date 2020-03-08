Tìm hiểu thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt

Phụ nữ hiện đại vừa phải đối mặt với áp lực công việc ở chỗ làm, công việc nội trợ vừa phải chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ. Nhưng đôi khi những người mong muốn được làm mẹ gặp không ít khó khăn, việc tìm kiếm một đứa con là không hề dễ dàng. Đó không chỉ là việc riêng của phụ nữ, mà cả chồng và vợ cần phải tìm hiểu một cách khoa học về việc làm thế nào để có một đứa con. Nhất là việc hiểu rõ thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt , từ đó điều chỉnh sinh hoạt vợ chồng thích hợp.

Một nữ giới bình thường có chu kỳ kinh nguyệt từ 27 đến 32 ngày, lý tưởng là 28 ngày. Trong đó từ 3 đến 5 ngày là thời gian hành kinh với lượng máu tiết ra trung bình là 50ml. Dựa vào chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có thể nhận biết tình trạng sức khỏe của mình. Nếu có bất kỳ bất thường nào nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Chu kỳ kinh nguyệt là tập hợp những thay đổi định kỳ tự nhiên xảy ra trong buồng trứng và tử cung cần thiết cho quá trình mang thai và sinh sản. Cụ thể là hiện tượng ra máu ở ngày đầu tiên của kỳ kinh tháng này đến ngày đầu ra máu của kỳ kinh tháng sau.

Bảng tính chu kỳ kinh nguyệt – Ảnh minh họa: Internet

Một chu kỳ kinh nguyệt diễn ra như thế nào?

Mỗi chị em phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt khác nhau. Để xác định chu kỳ kinh nguyệt của bản thân diễn ra như thế nào bạn có thể làm theo cách sau:

Xác định thời gian chu kỳ diễn ra: Bạn hãy đánh dấu thời gian ngày đèn đỏ xuất hiện, tiếp tục đánh dấu ngày đèn đỏ kế tiếp. Khoảng thời gian đó là một chu kỳ kinh nguyệt. Sau đó, bạn theo dõi trong vòng 6 tháng rồi tính chu kỳ kinh nguyệt trung bình của mình.

Cách phân vùng những khoảng thời gian trong chu kỳ kinh nguyệt: Khi đã biết số ngày kinh nguyệt diễn ra, bạn lấy số ngày đó trừ cho 14 sẽ ra được ngày trứng rụng. Lấy số ngày đó cộng hoặc trừ đi 2 sẽ ra được khoảng thời gian dễ có thai nhất. Từ đó, bạn có thể hoạch định được những khoảng thời gian khác như:

Kinh nguyệt thường xảy ra từ 3 – 5 ngày đầu của chu kỳ

Thời gian an toàn tương đối khoảng 2 ngày sau đó

Khoảng thời gian không an toàn là dùng ngày rụng trứng cộng hoặc trừ cho 5, sau khoảng thời gian đó cho đến thời điểm kinh nguyệt tiếp theo là khoảng rất an toàn.

Các cách tính thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt

Trước khi đi vào những cách cụ thể bên dưới, bạn cần biết rằng trứng chỉ tồn tại được trong vòng 24 giờ, còn tinh trùng có thể sống trong tử cung của phụ nữ từ 2 đến 3 ngày. Từ đó, bạn có thể sắp xếp lịch sinh hoạt vợ chồng hợp lý và kết hợp với những cách sau đây:

Thời gian tồn tại của tinh trùng và trứng là khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Xác định thời điểm dễ thụ thai dựa vào chu kỳ kinh nguyệt

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt để có thai cụ thể như sau:

Đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn: Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách tính ở trên để biết được thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt.

Đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều: Cách tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để có thể biết được thời điểm thích hợp nhất. Đôi khi, chu kỳ kinh nguyệt bất thường cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Do đó, các chị em phụ nữ phải hết sức cẩn thận.

Cách kiểm tra dịch nhầy cổ tử cung

Khi quan sát dịch nhầy cổ tử cung bạn cần chú ý đến các giai đoạn sau:

Sau kỳ kinh nguyệt: Lượng dịch nhầy ở mức thấp nhất, âm đạo thường khô ráo trong thời gian này. Vài ngày sau, dịch nhầy sẽ dần xuất hiện, có màu vàng, sẫm hay trắng.

Ngày sắp rụng trứng: Lượng dịch nhầy gia tăng rõ rệt và độ ẩm cao hơn, lúc này dịch nhầy màu trắng kem.

Giai đoạn rụng trứng: Lượng dịch nhầy nhiều nhất, có trạng thái gần giống với lòng trắng trứng. Đây là dấu hiệu quan trọng, nhằm báo cho bạn biết thời điểm thụ thai thích hợp nhất đã đến.

Sau khi rụng trứng: Lượng dịch nhầy giảm và đặc hơn.

Cách sử dụng que thử rụng trứng

Việc sử dụng que thử rụng trứng khá hiệu quả với những chị em có kinh nguyệt không đều. Dùng que thử rụng trứng để kiểm tra nước tiểu. Nếu nồng độ LH tăng lên từ 2 – 5 lần (so với ngày thường) trước thời điểm trứng rụng khoảng 1 – 2 ngày thì điều này đồng nghĩa với thời điểm thụ thai thích hợp nhất đã đến.

Dùng que thử rụng trứng hiệu quả cho phụ nữ kinh nguyệt không đều – Ảnh minh họa: Internet

Cách đo thân nhiệt

Khi dùng cách này bạn nên sử dụng nhiệt kế kỹ thuật số để có thể tính toán chính xác nhất. Dấu hiệu để biết bạn có khả năng rụng trứng cao đó là nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ từ 0,4 – 0,8oC so với nhiệt độ thông thường (35,5 – 36,6oC).

Nên dùng nhiệt kế kỹ thuật số để đo chính xác hơn – Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý khi sử dụng cách đo thân nhiệt, vì cách này dễ bị những yếu tố khác ảnh hưởng như:

Tình trạng sức khỏe của bạn: Bị sốt hoặc ốm.

Tình trạng tinh thần của bạn: Căng thẳng, lo lắng.

Sinh hoạt hằng ngày: Chế độ sinh hoạt không hợp lý, mất ngủ, làm việc quá sức, dùng các chất kích thích, sự thay đổi múi giờ, ảnh hưởng từ các loại thuốc hoặc các vấn đề phụ khoa.

Ngoài những cách trên, dựa vào các dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn nhận ra thời điểm thụ thai thích hợp: Mùi cơ thể rõ rệt, gia tăng nhu cầu tình dục, chướng bụng, đầy hơi, vú mềm hơn hoặc cảm thấy đau, co thắt hoặc đau nhẹ ở một bên xương chậu.

Mùi cơ thể rõ rệt cho thấy thời điểm rụng trứng đang đến – Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng những chia sẻ về thời điểm dễ thụ thai trong chu kỳ kinh nguyệt dưới đây có thể giúp ích cho các cặp vợ chồng đang mong mỏi một đứa con và trang bị thêm kiến thức cho những người trẻ.