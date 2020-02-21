Dấu hiệu thụ thai thành công sau 3 ngày – Có thể bạn chưa biết?

Bạn đang có rất nhiều năng lượng nhưng rồi bỗng nhiên thấy mệt mỏi, khó chịu và ủ rũ nhanh chóng. Đó là một trong những dấu hiệu mang thai do nồng độ progesterone trong cơ thể tăng cao nên rất mệt mỏi.

Có rất nhiều chị em thắc mắc về chuyện dự đoán mình có thai hay không? Vậy cách nào nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công sau 3 ngày . Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới dây!

Nhiều mẹ đã bầu rồi chắc cũng biết, hầu như phụ nữ có thai đều rất nhạy cảm với các loại mùi, kể cả những mùi quen thuộc trước kia các mẹ rất thích như cơm sôi, mùi chiên xào, mùi hoá chất giặt đồ,… kể cả mùi của chồng cũng làm các mẹ buồn nôn. Đơn giản là vì thời điểm bầu, mẹ nhạy cảm hơn rất nhiều.

Nếu chị em mang thai thành công, các hormone mang thai tiết mạnh làm bầu ngực bạn thay đổi. Vòng ngực sẽ lớn hơn, căng cứng hơn, chạm tay nhẹ vào bầu ngực cũng thấy đau. Hơn nữa, quầng vú sẽ có màu sẫm hơn so với bình thường. Đầu nhũ hoa cũng ngứa.

Buồn nôn

Đây là dấu hiệu quen thuộc khi bạn dính bầu. Bạn có những biển hiện buồn nôn, nôn hoàn toàn hoặc nôn kháng chủ yếu vào sáng sớm khi ngủ hoặc khi đánh răng.

Hay bị buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu nhiều lần

Khi mang thai, chị em sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường. Vì lưu lượng máu tăng lên làm tăng cường quá trình bài tiết thải độc cho cơ thể. Chính vì 2 nguyên nhân này nên bà bầu sẽ đi vệ sinh thường xuyên. Bạn vừa vào nhà vệ sinh nhưng ngay sau đó bạn lại muốn đi tiểu tiếp.

Đi vệ sinh nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Đau tức bụng dưới

Nhiều chị em có thai nên bị đau tức bụng dưới, nhưng lại lầm tưởng mình sắp tới kỳ nguyệt san. Nếu như cơn đau nhức không thuyên giảm trong vài ngày tới thì bạn cần sử dụng thuốc giảm đau.

Đau đầu

Khi mang thai, cơ thể sẽ gặp sự suy giảm hồng cầu làm nhiều thai phụ cảm thấy đau đầu và chóng mặt trong thời kỳ đầu thai nghén.

Quan hệ mấy ngày thì biết có bầu?

Theo như nhiều chuyên gia sản cho biết, sau khi quan hệ 1 tuần chị em có thể dùng que thử thai để kiểm tra xem bạn có thai hay chưa. Tuy nhiên, ở thời điểm đó là khá sớm để biết độ chính xác của que thử thai chỉ đạt khoảng 80%. Có 1 cách khác để chị em xác định được có thai hay chưa là đi xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu kiểm tra nồng độ HCG (hormone được sản sinh trong hau thai) sau từ 7-10 ngày quan hệ.

Sử dụng que thử thai - Ảnh minh họa: Internet

Kết quả chính xác nhất sẽ thể hiện sau 10-15 ngày sau quan hệ, đặc biệt nếu trúng ngày thụ trứng cơ hội mang thai sẽ cao hơn. Khi mang thai, có thể chị em có những dấu hiệu thay đổi ví dụ như chậm kinh hay cảm thấy mệt mỏi.

Khi sử dụng các phương pháp thử thai, cũng đòi hỏi chị em phải có kiến thức về thời điểm thử thai, cách sử dụng biện pháp thử thai để đem lại hiệu quả chính xác nhất. Tránh việc sai lệch kết quả sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc sức khỏe.

Khi bạn biết mình có thai sớm, bạn sẽ có cách chăm sóc bản thân phù hợp để cơ thể giữ trạng thái khỏe mạnh nhất.

Những bí quyết giúp bạn dễ thụ thai

Tuỳ vào tiểu sử gia đình, bác sĩ có thể khuyến khích bạn thực hiện sàng lọc di truyền hay không. Một số bệnh di truyền nghiêm trọng như xơ nang, thiếu máu do hồng cầu liềm hay những bệnh khác. Đây là điều rất quan trọng giúp đảm bảo con bạn sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh.

Xác định thời điểm rụng trứng sẽ giúp bạn dễ thụ thai. 2 vợ chồng có thể xác định được mục tiêu và nhắm thẳng vào nó thay vì phóng một loạt các mũi tên và hy vọng việc trúng đích sẽ xảy ra. Nếu như bạn có kinh nguyệt không đều trong suốt nhiều tháng, việc định rõ khi nào rụng trứng sẽ rất khó khăn. Vì vậy, hãy đi khám bác sĩ để được tư vấn kỹ càng hơn.

Chọn đúng thời gian quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ đúng thời điểm: Bạn sẽ có nhiều ngày để thụ tinh bởi tinh trùng có thể tồn tại tại 3-6 ngày trong cơ thể, trứng chỉ sống sót trong vòng 1 ngày. Dễ hiểu hơn, nếu bạn quan hệ tình dục vào thứ 2, tinh trùng có thể tồn tại trong ống dẫn trứng và chờ đợi trứng cho đến khoảng thứ 5 hay thậm chí đến tận cuối ngày chủ nhật.

Trên đây là những thông tin chúng tôi tìm hiểu và cung cấp về chủ đề dấu hiệu thụ thai thành công sau 3 ngày và những bí quyết giúp bạn sớm thụ thai. Hy vọng những kiến thức này sẽ có ích đối với các bạn.