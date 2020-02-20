Danh sách các loại thực phẩm giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng

Có thể thấy rõ một điều rằng để thai nhi tăng cân nhanh thì mẹ cũng cần phải tăng cân và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi. Tuy nhiên các mẹ bầu cũng không cần thiết phải tăng cân quá nhiều bởi nếu tăng quá nhiều có thể dẫn đến béo phì và gây nên các biến chứng sản khoa. Tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng trước khi mang thai mà mẹ bầu có thể ước lượng khối lượng cần tăng một cách hợp lý. Thông thường mẹ bầu chỉ nên tăng từ 9 đến 14kg là hợp lý nhất.

Niềm hạnh phúc của mỗi bà mẹ là cảm nhận được con yêu đang khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn danh sách những thực phẩm giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng mà mẹ vẫn giữ được dáng vóc cân đối, thon gọn như ý.

Bí quyết giúp cho thai nhi tăng cân nhanh chóng và đảm bảo về mặt thể chất lẫn tinh thần đó là: song song với việc bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết thì mẹ bầu cần phải xây dựng một lối sống lành mạnh và năng động.

Vì mỗi giai đoạn phát triển là khác nhau nên tùy thuộc vào từng giai đoạn sẽ có các loại chất dinh dưỡng cần thiết khác nhau. Khi thai nhi nhẹ cân hơn so với tiêu chuẩn thì các mẹ nên bổ sung thêm chất đạm và các thực phẩm giàu vitamin. Nếu muốn thúc đẩy nhanh quá trình tăng cân của thai nhi thì mỗi ngày mẹ cần bổ sung khoảng 15gr đạm cho cơ thể.

Xây dựng lối sống lành mạnh và năng động để giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng

Chất béo giúp thai nhi tăng cân nhanh và phát triển trí não toàn diện

Chất béo có tác dụng giúp thai nhi tăng cân nhanh, đảm bảo cho sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ. Các chất béo lành mạnh thường có trong các loại thực phẩm giúp thai nhi tăng cân nhanh như bơ, dầu thực vật, các loại hạt,.. và omega 3 có trong hải sản. Do đó mẹ bầu có thể bổ sung chất béo cho thai nhi bằng cách sử dụng khoảng 70 - 80g thực phẩm chứa nhiều chất béo mỗi ngày.

Tuy nhiên, không phải loại chất béo nào cũng có lợi đối với thai nhi và mẹ bầu. Những loại thực ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán, thịt rán,... chứa nhiều dầu mỡ rất có hại đối với sức khỏe của phụ nữ mang thai. Chính vì thế các mẹ bầu cần hạn chế ăn các loại thực phẩm này.

Chất béo giúp thai nhi tăng cân nhanh và phát triển trí não toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp thai nhi tăng cân và phát triển hệ xương vững chắc

Canxi và sắt là hai chất dinh dưỡng giúp thai nhi tăng cân nhanh và có một hệ xương vững chắc. Hai chất này rất cần thiết đối với sự phát triển của con người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng vào cuối thai kỳ các mẹ bầu nên bổ sung khoảng 1500mg canxi và 27mg chất sắt mỗi ngày.

Vậy những loại thực phẩm nào thuộc 2 dưỡng chất canxi và sắt? Các thực phẩm có nguồn gốc từ sữa và hải sản chứa rất nhiều canxi và các thực phẩm như thịt bò, bí đỏ,... thì chứa rất nhiều chất sắt.

Thực phẩm tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

- Sữa giúp thai nhi phát triển toàn diện cả về mặt thể chất lẫn tinh thần

Chúng ta không thể phủ nhận được vai trò to lớn của sữa đối với sự phát triển xương và chiều cao của thai nhi. Nếu như thai nhi có hơi nhẹ so với bình thường thì vào các bữa phụ các mẹ nên uống khoảng 2 hoặc 3 ly sữa dành cho bà bầu. Chắc chắn thai nhi sẽ tăng cân nhanh chóng và có một hệ xương chắc khỏe.

- Thịt bò - thực phẩm vàng giúp thai nhi phát triển nhanh chóng và toàn diện

Thịt bò được coi là thực phẩm “thần thánh” giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng nhiều đến cân nặng của mẹ. Trong 100g thịt bò thì có chứa tới 36g protein (đây được đánh giá là hàm lượng rất cao), lượng protein này sẽ giúp thai nhi tăng cân nhanh hơn và hạn chế được tình trạng thiếu máu cho các mẹ bầu.

Thịt bò - thực phẩm “vàng” giúp thai nhi tăng cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tăng sức đề kháng cho mẹ, tăng cân cho bé cùng với sự hỗ trợ của vitamin và chất xơ

Khi mang thai sức khỏe của mẹ trở nên yếu hơn và dễ bị suy giảm miễn dịch các tác động từ môi trường bên ngoài. Vì vậy tăng sức đề kháng cho mẹ trong suốt giai đoạn mang thai là việc làm vô cùng quan trọng. Khi nắm bắt được những điều đó thì các mẹ nên tăng cường bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin và chất xơ như rau củ, hoa quả tươi, các loại hạt ngũ cốc,...

Thực phẩm tốt cho thai nhi 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy thông qua những chia sẻ của chúng tôi chắc chắn bạn đã biết thêm các loại thực phẩm giúp thai nhi tăng cân. Tùy thuộc vào sức khỏe mẹ bầu và thai nhi mà có thể lựa chọn loại thực phẩm phù hợp nhất.