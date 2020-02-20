Hạt dinh dưỡng cho bà bầu, những loại hạt trong từng giai đoạn mẹ nên lưu ý

Hạt macca có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và thai nhi:

Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về hạt dinh dưỡng cho bà bầu , những loại hạt mẹ bầu nên bổ sung để tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé.

Khi mang thai do phải đáp ứng cả nhu cầu của thai nhi nên cơ thể người mẹ dễ bị cạn kiệt vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong thời gian này nếu mẹ dùng hạt chia có thể tăng năng lượng và bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi.

Dùng hạt chia trong thai kỳ rất tốt cho sức khỏe và an toàn với mẹ bầu. Mỗi ngày thai phụ cần dùng khoảng 2 thìa súp hạt chia để bổ sung chất dinh dưỡng cũng như năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Dưỡng chất từ hạt chia - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tăng cân nhờ hạt chia

Trong hạt chia có chứa lượng lớn protein nên khi sử dụng nó mẹ bầu sẽ có cảm giác no lâu hơn từ đó hạn chế được ăn vặt vì vậy hạt chia có công dụng duy trì cân nặng của cả mẹ và bé trong thai kỳ.

Hạt chia tốt cho sự phát triển của bé

Trong thành phần của hạt chia có lượng lớn là axit folic, chất này có khả năng phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Bên cạnh đó nó cũng giúp cho thai nhi phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ. Omega 3 trong hạt chia có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển não bộ và hệ thần kinh của bé.

Hạt chia giảm nguy cơ mắc bệnh

Một công dụng khác của hạt chia là điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 và các bệnh tim mạch cho mẹ và bé.

Xương chắc khỏe hơn nhờ hạt chia

Trong hạt có chứa hàm lượng axit cao nên khi mẹ bầu sử dụng sẽ giúp cho xương mẹ và cho bé phát triển tốt.

Hạt hạnh nhân có tốt cho bà bầu không

Hạt hạnh nhân có tốt cho mẹ bầu không? - Ảnh minh họa: Internet

Những nhóm dưỡng chất mẹ bầu nhận được khi sử dụng hạt hạnh nhân rất cần thiết cho cả mẹ và bé. Chính vì vậy mẹ bầu hoàn toàn yên tâm khi ăn hạt hạnh nhân:

Protein: đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi, chất này đảm bảo cho cân nặng lý tưởng của bé khi ra đời.

Chất xơ: đây là chất cần thiết trong chế độ ăn của mẹ bầu để tránh vấn đề táo bón

Vitamin E: giúp thai nhi có làn da và mái tóc khỏe mạnh

Canxi: tốt cho xương, răng của bé và giúp mẹ giảm nguy cơ tăng huyết áp và tiền sản giật trong thai kỳ

Mangan: giúp cho mẹ bầu duy trì được trọng lượng cơ thể khỏe mạnh đồng thời hình thành cấu trúc xương mạnh khỏe cho thai nhi.

Riboflavin: cung cấp năng lượng và phát triển trí não của bé.

Magie: giúp cho chức năng của hệ thống thần kinh trung ương thai nhi hình thành hoàn hảo hơn.

Folate: được biết đến với tên gọi khác là vitamin B9, nó rất quan trọng cho việc hình thành nên não bộ và hệ thần kinh trung ương của bé. Hơn thế nữa Folate giúp bảo vệ thai nhi khỏi nguy cơ bị khuyết tật ống thần kinh khi bé bước vào giai đoạn phát triển trước khi sinh.

Hạt óc chó có tốt cho bà bầu không?

Hạt óc chó tốt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian mang thai mẹ bầu bị thiếu chất béo hay không sử dụng được dầu thực vật thì hãy dùng hạt óc chó để thay thế.

Hàm lượng chất béo thực vật từ quả óc chó là một nguồn chất béo tốt, không chứa cholesterol xấu và đáp ứng nhu cầu chất béo mỗi ngày cho cơ thể thai phụ.

Nếu sử dụng hạt óc chó trong thời gian dài nó sẽ làm hạ thấp mức cholesterol xấu trong máu thay vào đó nó cung cấp một lượng lớn HDL, đây là một loại cholesterol tốt. Chất này giúp mẹ bầu bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra trong hạt óc chó còn chứa:

Axit hữu cơ và axit béo omega 3: thúc đẩy sự phát triển toàn diện não bộ của thai nhi.

Có lợi cho sự hình thành võng mạc, hệ thống thần kinh của bé đồng thời tăng cường trí nhớ và phát triển nhận thức của bé.

Các khoáng chất: kali, selen, canxi, kẽm, sắt, đồng, magie rất quan trọng cho sự phát triển não bộ của bé.

Những loại hạt dinh dưỡng cho bà bầu trên bài viết đều rất tốt cho cả mẹ và thai nhi. Mẹ bầu khi sử dụng cũng nên chú ý không nên ăn quá nhiều để tránh bị phản tác dụng.