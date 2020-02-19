Bà bầu có được uống bia không và câu trả lời của bác sĩ

Có nhiều kết quả từ việc nghiên cứu về ý nghĩa của bia đối với sức khỏe và làn da của chị em. Dựa theo kết quả đó, bia có tác dụng tuyệt vời trong việc giúp chị em cải thiện làn da, giúp da mềm mại, giúp tóc dài và mượt hơn, giúp trị mụn và ngăn cản quá trình lão hóa da.

Có nhiều người cho rằng phụ nữ không nên uống bia vì trong bia có chứa chất kích thích, ảnh hưởng đến trẻ nhưng cũng có người cho rằng bà bầu uống bia sẽ giúp cho trẻ sinh ra được trắng trẻo, hồng hào. Vậy bà bầu có được uống bia không, chúng ta sẽ có câu trả lời qua bài viết sau.

Bà bầu uống bia được không? Bà bầu có nên uống bia không? Theo kinh nghiệm của những người đi trước, phụ nữ mang thai khi uống bia sẽ có nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. Theo quan niệm này, trong bia có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho bé. Hơn nữa, bà bầu uống bia cho con trắng da.

Tuy vậy, cũng có nhiều kết quả cho thấy bằng bia không tốt đến phụ nữ có thai do sức khỏe của phụ khi mang thai rất yếu. Vấn đề ăn uống khi có bầu ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của thai nhi.Vì thế, bạn cần phải chú ý và cân nhắc hơn. Mặc dù trong bia không chứa nhiều cồn như rượu nhưng nếu bạn uống nhiều bia có thể gây ngộ độc cho thai nhi, nhất là khi uống bia khi mang thai tháng đầu.

Ý kiến của bác sĩ về việc phụ nữ mang thai uống bia

Quan niệm uống bia giúp cho da của trẻ sau khi sinh ra trắng lên là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Những điều này chỉ là quan niệm truyền miệng mà chưa hề có cơ sở khoa học nào chứng minh. Hơn nữa, nếu lạm dụng bia quá mức có thể gây tác hại cho thai phụ.

Trong bia chứa nhiều cồn (nồng độ từ 4,5 đến 10%), khi bạn uống bia thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hệ tiêu hóa – gan mật, quá trình phát triển của thai nhi có thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc uống bia. Nếu thai nhi trẻ bị nuôi dưỡng trong một môi trường không “sạch sẽ” vì phần nước ối bên trong tử cung của mẹ là một môi trường vô trùng, bảo vệ cho thai nhi không bị nhiễm khuẩn. Khi bạn nhìn thấy chất màu trắng trên da trẻ thực ra đó là chất bảo vệ tốt cho trẻ. Hơn nữa màu sắc trên da của trẻ là do di truyền và bia không can thiệp trong việc quyết định làn da của bé.Bạn cũng không nên tắm bia cho bé vì có thể cồn sẽ thẩm thấu qua da của bé, gây độc.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều bia có thể gây nguy cơ làm mất cân đối và làm cho thai phụ thiếu dinh dưỡng. Với những bạn có bệnh lý về tim mạch, thận thì cần cân nhắc hơn.

Bà bầu uống bia sẽ có hậu quả gì

Bà bầu uống bia có hậu quả gì - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu tại Mỹ, nếu thai phụ uống bia sẽ làm thai nhi dị tật và khiếm khuyết vận động sau này. Cho dù mẹ uống bia với mức độ vừa thì trẻ sinh ra sẽ gặp một số khó khăn về trí tuệ như trí nhớ kém, khó đọc, khó tập trung, khả năng tiếp nhận thông tin kém.

Cụ thể, khi mẹ uống bia thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến trẻ như:

- Trí tuệ chậm phát triển.

- Chiều cao và cân nặng thấp hơn trung bình.

- Đặc điểm khuôn mặt bất thường.

Tóm lại, những thức uống có cồn hay chất kích thích như bia, rượu thì hoàn toàn không an toàn cho mẹ và cả thai nhi.

Thay vì uống bia rất có hại cho mẹ và bé, bạn hãy uống những thức uống này để trẻ sinh ra được khỏe mạnh, xinh đẹp.

Một số thức uống mẹ bầu nên sử dụng trong quá trình mang thai

Sữa tươi không đường

Bà bầu nên uống sữa tươi không đường- Ảnh minh họa: Internet

Sữa tươi là một thức uống rất giàu vitamin và khoáng chất. Sữa có độ béo vừa phải nên rất dễ uống. Bạn nên chọn sữa tươi không đường vì thường nó có độ tiệt trùng cao, an toàn cho sức khỏe hơn. Trong sữa có chứa khoảng 226mg canxi, vitamin A, D giúp thai nhi phát triển mạnh về cơ xương và não bộ.

Nước mía

Bà bầu nên uống nước mía- Ảnh minh họa: Internet

Trong nước mía có chứa tất cả 30 loại axit hữu cơ, chất béo, protein và nhiều khoáng chất tự nhiên. Nếu các chị em đang trong giai đoạn mang thai uống nước mía nhiều sẽ cải thiện tình trạng ốm nghén, táo bón, giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Nước dừa

Bà bầu nên uống nước dừa- Ảnh minh họa: Internet

Từ lâu, người ta đã chứng minh được rằng nếu uống nước dừa thường xuyên thì không những tốt cho mẹ mà còn giúp cho thai nhi sau này có làn da trắng hồng, mịn màng.

Qua bài viết trên thì chúng ta đã có đáp án cho câu hỏi bà bầu có được uống bia không. Uống bia khi mang thai có thai ảnh hưởng đến sự phát triển của bé sau này. Vì thế thay vì uống bia, bạn nên chọn những thức uống vừa ngon vừa bổ dưỡng cho cả chính mình và cho thai nhi.