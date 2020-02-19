Có bầu nhuộm tóc được không? Những lưu ý cho bà bầu khi nhuộm tóc

Nuôi dạy con 19/02/2020 13:53

Mặc dù mang bầu nhưng chị em vẫn muốn làm điệu để xinh đẹp hơn, vì vậy có rất nhiều câu hỏi về việc có bầu nhuộm tóc được không? Hãy đi tìm câu trả lời.

Là phụ nữ, ai cũng có nhu cầu làm đẹp kể cả trong thời gian bầu bí. Tuy vậy, cũng không thể bỏ qua những tác động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Vậy có bầu nhuộm tóc được không? Đâu là câu trả lời đúng? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

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Có bầu nhuộm tóc được không? Những lưu ý cho bà bầu khi nhuộm tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bầu 7 tháng có nhuộm tóc được không?

Vấn đề này đã gây ra không ít tranh cãi với những quan điểm khác nhau. Người cho rằng được, người nói không. Tuy nhiên, thực tế cũng chưa hề có nghiên cứu hay trường hợp cụ thể nào cho rằng nhuộm tóc sẽ gây ảnh hưởng khi mang thai. Các chuyên gia khuyên mẹ bầu không nên nhuộm tóc, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ.

Nguyên nhân là do 3 tháng đầu là thời gian phôi thai hình thành trong bụng mẹ. Trong thành phần thuốc nhuộm tóc có những hóa chất độc hại, mẹ có thể hít phải trong quá trình nhuộm dễ dẫn đến sảy thai.

Ngoài ra, nhuộm tóc khi có thai cũng khiến mẹ bầu gặp phải một số biến chứng như nổi mụn, ngứa, đau đầu, phù mặt,… ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng. Nếu như mẹ vẫn muốn nhuộm tóc, hãy tránh 3 tháng đầu, tầm tháng thứ 7 vẫn có thể nhuộm. Lưu ý chọn được loại thuốc nhuộm chiết xuất từ thiên nhiên là tốt nhất.

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Mẹ bầu nhuộm phần đuôi tóc rất xinh và khác lạ - Ảnh minh họa: Internet

Có thai nhuộm tóc bạc được không?

Nếu muốn nhuộm tóc bạc, cần phải tẩy tóc. Vốn bình thường tẩy tóc đã rất có hại, nếu đang bầu bí thì lại càng ảnh hưởng. Khuyên các mẹ nếu muốn nhuộm tóc chỉ nên nhuộm những màu bình thường, tránh việc sử dụng nhiều hoá chất không tốt cho thai nhi.

Lỡ nhuộm tóc khi mang thai có sao không?

Trường hợp các mẹ nhuộm tóc khi chưa biết mình mang thai cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng thai nhi. 3 tháng đầu là giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Nếu khi nhuộm tóc, thuốc nhuộm không dính quá sát da đầu, mẹ bầu cũng đỡ lo lắng phần nào. Tuy nhiên không có gì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong 12 tuần đầu tiên, bạn nên theo dõi kỹ càng quá trình thai sản để kịp thời xử lý nếu có vấn đề xảy ra.

Mẹ bầu cũng tuyệt đối không nên tự nhuộm tóc vì việc cố với ra đằng sau sẽ khiến đau người, khó chịu, hoặc vô tình để thuốc dính quá nhiều vào da đầu rất có hại.

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Mẹ bầu không nên tự nhuộm tóc - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý cho mẹ bầu khi nhuộm tóc

  • Nếu mẹ bầu mang thai trên 3 tháng, sức khoẻ ổn định, có thể nhuộm tóc. Lưu ý chọn những salon tóc uy tín, thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Địa điểm thoáng mát, nhiều không khí, hạn chế hít phải mùi thuốc khó chịu.
  • Thợ nhuộm có tay nghề kỹ thuật cao sẽ tránh nhuộm tóc dính vào da đầu hoặc có thể chọn các nhuộm highlight để giảm sự tiếp xúc của thuốc với da đầu. 
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Nhuộm tóc cho bà bầu phải rất cẩn thận, không nhuộm sát chân tóc dễ ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet
  • Thử phản ứng phụ của thuốc nhuộm tóc bằng cách thoa lên tay và theo dõi trong 48 tiếng. Nếu như không có biểu hiện bất thường gì mới được nhuộm. Bạn cần gội sạch lại sau khi nhuộm.
  • Do khi mang thai, nội tiết thay đổi nên màu nhuộm có thể lên không đúng hoặc không lên màu. Mẹ cũng không nên vì cố gắng đúng chuẩn theo ý mình mà để thuốc nhuộm trên da đầu quá lâu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nếu muốn thay đổi hoàn toàn theo ý mình, bạn hãy để sau sinh.
  • Ngoài ra, trong khi nhuộm tóc bạn không nên ăn uống kẻo mùi thuốc nhuộm ám vào thức ăn đưa qua đường tiêu hoá cũng không hề tốt.
  • Nếu được, hãy nhờ bác sĩ tư vấn kỹ càng trước khi nhuộm tóc. 

Nếu lỡ như sức khỏe thai nhi không ổn định, mẹ bầu vẫn có thể đẹp hơn nhờ việc:

  • Cắt tóc gọn gàng, hấp tóc 1 lần/tháng để mái tóc luôn mượt mà, óng ả.
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Nếu không thể nhuộm tóc, mẹ bầu cắt tóc gọn gàng cũng rất xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet
  • Vệ sinh móng tay, móng chân sạch sẽ.
  • Dùng những loại mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm cho bà bầu, nhiều mẹ dù đang bầu da dẻ vẫn rất đẹp, căng bóng, rạng rỡ.
  • Lựa chọn những bộ trang phục xinh đẹp, phù hợp. Dù thân hình có đồ sộ hơn cũng vẫn phải gọn gàng, trang nhã.
  • Tránh cáu gắt, căng thẳng hay mệt mỏi trong công việc và cuộc sống. Giai đoạn này mẹ bầu cần tịnh tâm.
  • Bổ sung các chất dinh dưỡng giúp bạn có một thai kỳ khỏe mạnh.
  • Tập thể dục nhẹ nhàng để giúp sau này dễ sinh nở hơn.
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Kết hợp tập thể dục cho dễ sinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Cùng chồng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trước khi bị những cô bé, cậu bé làm cho chao đảo cả ngày dài.

Không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức khi mang bầu. Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề “có bầu nhuộm tóc được không?”. 

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