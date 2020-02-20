Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh có mang lại may mắn không?

Nuôi dạy con 20/02/2020 13:53

Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh có thể sau khi em bé đầy tháng, sau 3 tháng, 10 ngày hay 6 tháng còn phụ thuộc vào quan niệm và suy nghĩ của gia đình hay ba mẹ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Nhiều người mới lần đầu làm mẹ thường không biết nên cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh ở thời điểm nào để vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, vừa giúp tóc mọc nhanh mà còn đem lại tài lộc, may mắn sau này? Các bà, các mẹ có truyền lại vài mẹo dân gian sẽ được chúng tôi chia sẻ lại cho bạn trong bài viết sau. Cùng theo dõi ngay!

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Cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh thời điểm nào là thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Cắt tóc máu cho bé tính ngày âm hay dương?

Từ xưa đến nay, việc cắt tóc cho trẻ mới sinh thường có 2 thời điểm quan trọng nhất, bao gồm lần cắt tóc máu đầu tiên và những lần cắt sau đó. Nhiều cha mẹ chắc không còn lạ lẫm gì với từ “đốt vía”, việc cắt tóc máu chính là đốt vía để bé mọc tóc xanh, mượt và còn ngoan hơn hẳn.

Theo sách Ngọc Hạp Thông Thư, khi chọn ngày tốt để cắt tóc máu cho bé sơ sinh thường phải chọn ngày âm. Người ta hay kiêng kỵ ngày mùng 1, rằm hay những ngày đầu năm mới vì đây thường là những ngày âm khí nặng không tốt cho việc cắt tóc. Việc này không chỉ kiêng cho em bé, mà thậm chí người lớn chúng ta vẫn luôn kiêng vậy.

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Chọn ngày cắt tóc cho trẻ phải dựa theo lịch âm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày tốt cắt tóc cho bé 2020

Dưới đây là 14 ngày chúng ta có thể cắt tóc cho trẻ để được những niềm vui vẻ, may mắn, hạnh phúc.

  • Bé gái sơ sinh cắt tóc vào mùng 3: Bé sẽ vui vẻ, ngoan ngoãn cả ngày.
  • Bé trai sơ sinh cắt tóc vào mùng 4: Lộc từ trên trời rơi xuống.
  • Trẻ sơ sinh cắt tóc vào mùng 7: Gặp nhiều tín hiệu tốt về sức khỏe.
  • Trẻ sơ sinh cả trai và gái cắt tóc vào mùng 8: Sống thọ trăm năm.
  • Trẻ sơ sinh cả trai và gái cắt tóc vào mùng 9: Rất tốt trong nhiều vấn đề của cuộc sống.
  • Trẻ sơ sinh cả trai và gái cắt tóc vào mùng 10: Có nhiều tài lộc.
  • Trẻ sơ sinh cả trai và gái cắt tóc vào ngày 11: Những đứa trẻ thông minh, lanh lợi.
  • Trẻ sơ sinh cắt tóc vào những ngày 19-26-29 sẽ may mắn cả tháng.
  • Trẻ sơ sinh cắt tóc máu vào ngày 25: Tài phúc đủ đầy.
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Nhiều bé trai tóc nhanh mọc và rất thích cắt tóc - Ảnh minh họa: Internet

Có nên giữ tóc máu của trẻ sơ sinh?

Tóc máu cắt xong làm gì? Là câu hỏi được rất nhiều mẹ đặt ra. Cha mẹ nên giữ lại một nhúm tóc máu lần đầu tiên cắt của con, bỏ vào hộp và bảo quản cẩn thận. Người xưa quan niệm, tóc máu của trẻ sơ sinh sẽ đem lại may mắn, vui vẻ và cuộc sống bình yên cho đứa trẻ sau này. Cuộc sống hiện đại, nhiều cha mẹ lại có quan niệm khác. Họ giữ lại tóc máu của con làm kỷ niệm, sau này con lớn sẽ cho bé xem - Đây là cách gắn kết tình cảm trong gia đình rất tuyệt vời.

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Cũng có những em bé cắt tóc là cơn ác mộng, bé sẽ khóc mãi không thôi - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý mà nhiều mẹ mắc phải khi chăm sóc tóc cho trẻ

Cũng như người lớn, trẻ em sẽ cần một loại dầu gội phù hợp để vệ sinh tóc sạch sẽ, cũng như có tác dụng ngừa những vấn đề về tóc.

  • Trẻ sơ sinh vốn có làn da nhạy cảm (kể cả da đầu), đặc biệt với những bé chưa tròn 1 tuổi. Nếu sử dụng những loại dầu gội đầu nhiều hoá chất sẽ ảnh hưởng tới nang tóc của trẻ, làm tuyến bã nhờn hoạt động tích cực hơn giúp cho vi khuẩn tạo điều kiện xâm nhập. Mẹ cần chọn loại dầu gội thích hợp cho trẻ. Không dùng chung với người lớn.
  • Nếu trẻ thường xuyên bị rụng tóc, mẹ cần đưa trẻ đi thăm khám bác sĩ để được tư vấn kịp thời, chứ không nên tự ý sử dụng những phương pháp dân gian mà do thiếu hiểu biết có thể nguy hại đến trẻ.
  • Cha mẹ nên cắt tóc cho con phụ thuộc vào từng tình trạng của mỗi bé: Bé trai thường 6-8 tuần cắt tóc 1 lần. Bé gái còn phụ thuộc vào kiểu tóc dài hay ngắn để định lượng, nhưng bạn hãy thường xuyên tỉa phần đuôi tóc cho trẻ để mái tóc trông khỏe mạnh hơn.
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Có những ba mẹ vẫn muốn nuôi tóc cho con để tạo kiểu dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm và thường không thể ngồi yên một chỗ. Nếu bạn muốn đưa trẻ ra tiệm cắt tóc, bạn cần hẹn lịch trước, chọn địa chỉ uy tín và có kinh nghiệm cắt tóc trẻ, nhớ là phải vệ sinh sạch sẽ. Bạn nên làm công tác tư tưởng cho trẻ ở nhà bằng việc giới thiệu khi cắt tóc thế nào, hướng trẻ cố gắng ngoan ngoãn, mang theo món đồ chơi ưa thích để trẻ quên đi cảm giác khó chịu khi phải ngồi quá lâu.
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Sau khi cắt tóc, bạn hãy làm sạch đầu cho bé để tạo cảm giác thư thái, thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã tổng hợp tương đối kỹ càng về việc cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh. Hy vọng những thông tin bổ ích sẽ giúp bạn có thể chăm sóc tốt mái tóc của bé yêu. Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn hãy liên hệ tới những người có kinh nghiệm hoặc các bác sĩ nhi để có câu trả lời chính xác nhất.

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