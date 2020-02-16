Bé bị rôm sảy tắm lá gì thì mau hết?

Rôm sảy thường xuất hiện ở dưới cổ, ngực và lưng của trẻ, làm cho trẻ ngứa ngáy, khó chịu nên quấy khóc nhiều. Nếu trẻ gãi nhiều có thể làm nhiễm trùng vết thương, gây viêm da. Những nguyên nhân khiến trẻ bị rôm sảy là:

Bé bị rôm sảy tắm lá gì là thắc mắc của nhiều bố mẹ. Những loại lá để tắm cho trẻ thường là những loại mang tính hàn, dễ tìm. Với phương pháp trị này, bố mẹ hoàn toàn yên tâm về công dụng của nó mà không cần lo trẻ bị tác dụng phụ như khi uống thuốc tây.

- Quần áo không thấm mồ hôi: Quần áo của trẻ quá dày sẽ không thấm mồ hôi, làm trẻ bị rôm sảy gây khó chịu.

- Tuyến mồ hôi của trẻ phát triển chưa hoàn chỉnh: Do tuyến mồ hôi của trẻ chưa hoàn chỉnh khiến mồ hôi của bé không thoát được ra ngoài làm trẻ bị rôm sảy.

- Thời tiết nóng nực: nhiệt độ cao khiến trẻ ra mồ hôi nhiều hơn bình thường, đây là cơ hội làm cho vi khuẩn trên da bài tiết chất nhờn làm tắc tuyến mồ hôi.

Có nhiều cách trị rôm sảy cho bé sơ sinh nhưng nhiều bố mẹ vẫn ưu tiên sử dụng các mẹo chữa dân gian, đó là tắm lá cho trẻ. Cách chữa này giúp trẻ mau hết rôm sảy và không tái phát lại.

Trẻ sơ sinh bị rôm sảy nên tắm lá gì?

Đây là danh sách những lá cây mà bạn có thể tắm cho trẻ để trị rôm sảy.

Tắm lá khế trị rôm sảy cho trẻ

Bé bị rôm sảy tắm lá khế - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ dùng một ít lá khế đem đi rửa sạch rồi pha với muối. Tiếp đến bạn bắc lên bếp rồi đun sôi để tắm cho bé. Với phương pháp này, bạn kiên trì thực hiện cho trẻ 3 lần trong 1 tuần thì mới hiệu quả được. Ngoài ra, bạn có thể vò lá khế rồi lọc lấy nước, pha với nước cho trẻ tắm. Lá khế không chỉ giúp bé giảm ngứa ngáy mà còn trị tận gốc rôm sảy, giúp trẻ không bị tái phát lại

Dùng lá kinh giới

Bé bị rôm sảy tắm lá kinh giới - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ dùng một nắm lá tươi, rửa sạch rồi nghiền cho nhuyễn, lấy nước pha cho trẻ tắm. Nếu bạn không có lá tươi, chúng ta có thể sử dụng lá khô để trị rôm sảy cho bé. Có thể lấy lá khô nấu sôi rồi lấy nước tắm cho bé. Lá kinh giới trị các bệnh ngoài da cho trẻ rất tốt, nhưng muốn bài thuốc này đạt hiệu quả, bạn cần phải thực hiện cho bé tắm nhiều lần.

Lá mảnh bát

Bé bị rôm sảy tắm lá mảnh bát - Ảnh minh họa: Internet

Lá này thường được bán ở các chợ lớn, bạn có thể dễ dàng tìm mua. Bạn lấy một ít lá rửa sạch rồi đem phơi. Sau đó bạn rửa cho sạch rồi cho vào nồi, bắp bếp lên đợi đến khi lá chuyển sang màu xanh và có mùi thơm là được. Bạn đợi ít phút cho nước nguội rồi lọc bã pha nước tắm cho bé. Với cách này, bạn chỉ cần tắm cho trẻ 1 tuần là có hiệu quả.

Cách trị rôm sảy cho bé bằng cây sài đất

Cách trị rôm sảy cho bé bằng cây sài đất - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây sài đất với trẻ sơ sinh trong việc trị các bệnh ngoài da như viêm da, rôm sảy đã được chứng minh. Nguyên nhân là do lá của cây sài đất có chứa nhiều chất kháng sinh, tiêu diệt vi khuẩn cộng sinh. Ngoài ra, nếu bạn phơi khô lá cây này, bạn cũng có thể trị được viêm họng, phòng sởi, giải cảm.

Mẹ dùng một ít lá cây tươi rửa sạch bằng nước muối. Mẹ vò nát lá để ép lấy nước rồi hòa chung với nước pha cho bé tắm là được.

Cách trị rôm sảy bằng mướp đắng

Cách trị rôm sảy bằng mướp đắng - Ảnh minh họa: Internet

Trị rôm sảy bằng mướp đắng là một trong những mẹo ưa thích nhất của nhiều mẹ vì mướp rất dễ tìm mà giá thành lại rẻ. Trong Đông y, mướp đắng có tính hàn nên thường được các bà nội trợ chế biến thành những món ăn mát, bổ.

Trẻ bị rôm sảy, các mẹ dùng mướp đắng tắm cho trẻ sẽ rất hiệu quả . Bạn lấy 1 quả chanh tươi cùng với mướp rồi đem giã nát, lọc lấy nước pha vào chậu để tắm cho bé. Tắm bằng mướp đắng sẽ giúp da của bé hết rôm sảy, trở nên mịn màng hơn.

Bé bị rôm sảy tắm lá gì thì trị dứt điểm cho bé, giờ đây các mẹ sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Nhưng trước khi tắm cho bé, các mẹ nên đun một ít lá và bôi thử lên tay bé, nếu bé không bị dị ứng thì hãy tắm cho bé.