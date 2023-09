Nguyên nhân và cách chữa chứng ngứa khắp người

Các bệnh ngoài da

Viêm da dị ứng : Khiến người bệnh bị ngứa diện rộng, làm da khô, nứt nẻ.

Dị ứng: Những người dị ứng với thời tiết khi giao mùa, do thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc,… sẽ bị ngứa dị ứng khi tiếp xúc với những tác nhân này. Người bệnh bị dị ứng da mẩn đỏ ngứa gây khó chịu toàn thân.

Ngứa toàn thân do mề đay: Cơ địa bị mẫn cảm với một số tác nhân từ bên ngoài làm tăng lượng Histamin gây dị ứng mẩn ngứa, sần thành từng mảng.

Ngứa toàn thân do mề đay - Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh bên trong cơ thể

Bệnh thận: Khi thận gặp vấn đề sẽ làm ảnh hưởng khả năng bài tiết chất độc hại ra ngoài cơ thể khiến cho cơ thể tích tụ độc tố. Biểu hiện của bệnh là chứng ngứa ngáy khó chịu khắp người.

Bệnh gan: Gan có chức năng chính là giải độc. Khi gan bị suy yếu, bộ phận này không thể lọc hết chất độc hại, dẫn đến độc tố tích tụ gây bệnh ngứa da.

Tiểu đường: Ngứa là một trong những dấu hiệu chính của bệnh tiểu đường. Người bệnh thường bị ngứa râm ran trong lòng bàn tay, bàn chân và nặng hơn là bị ngứa khắp người.

Bệnh tuyến giáp: Những người mắc bệnh này thường bị tăng chuyển hóa, mất cân bằng nội tiết, nhiệt độ cơ thể họ cũng cao hơn bình thường gây nên chứng ngứa khắp người.

Ngứa do nhiễm giun sán: Khi mắc bệnh ký sinh trùng giun sán, nghĩa là chúng đã xâm nhập vào cơ thể của bạn, kết hợp với các chất thải tiết ra sẽ khiến hệ miễn dịch phản ứng gây ngứa khắp người.

Ngứa da do giun sán - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh ung thư hạch bạch huyết: Người mắc bệnh này thường xuyên bị ớn lạnh, đổ mồ hôi, sụt cân, nổi u dưới cổ và thường bị ngứa.

Ngoài ra chứng ngứa khắp người còn là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác, vì vậy bạn cần sớm đến các cơ sở y tế và da liễu để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Ngứa ngáy khắp người có nguy hiểm không?

Để biết được chứng ngứa toàn thân có nguy hiểm hay không thì còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ngứa, cường độ ngứa cũng như mức độ của bệnh là ngứa cấp tính hay ngứa mãn tính. Ví dụ nếu người bệnh bị ngứa khắp người do nổi mề đay, hay bị dị ứng giai đoạn nhẹ thì chỉ gây ngứa, làm người bệnh khó chịu, nhìn chung không quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nặng và kéo dài dẫn đến nhiều biến chứng như mưng mủ, nhiễm trùng da, cơ thể suy nhược thì có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Hơn nữa, triệu chứng ngứa toàn thân còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, vì vậy không được chủ quan.

Ngứa toàn thân đôi khi là dấu hiệu cảnh báo các bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa trị chứng ngứa khắp người

Để chữa chứng ngứa khắp người, đầu tiên bạn cần xác định nguyên nhân gây bệnh và tiến hành loại trừ: Nếu bị ngứa do các nguyên nhân dị ứng như dị ứng thời tiết, khói bụi, lông động vật, thức ăn, mỹ phẩm… bạn cần tránh xa chúng. Nếu bị dị ứng do các nguyên nhân không xác định được hoặc do bệnh lý, cần sớm đến các cơ sở y tế để có liệu trình điều trị phù hợp.

Sử dụng các loại thực phẩm chức năng có công dụng làm mát gan, tiêu độc, tiêu viêm khi bạn gặp tình trạng ngứa toàn thân. Tuy nhiên, bạn cần phải tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ có chuyên môn để dùng đúng loại và đúng liều.

Khi bị ngứa, điều tối kỵ là không được gãi dù cho có ngứa như thế nào. Gãi sẽ khiến tình trạng nặng hơn, dễ gây nhiễm trùng, xước da, làm sẹo và khiến cho vết ngứa lan rộng hơn. Thay vào đó, bạn hãy chườm mát bằng khăn lạnh để làm dịu cơn ngứa.

Sử dụng quần áo rộng rãi làm từ chất liệu cotton có khả năng thấm hút mồ hôi rộng rãi thoáng mát. Luôn vệ sinh thân thể sạch sẽ, sử dụng sữa dưỡng ẩm lành tính để ngăn chặn tình trạng lây lan ngứa trên diện rộng. Thường xuyên quét dọn môi trường sống, lau rửa nhà cửa sạch sẽ để tránh bụi bẩn nấm mốc.

Thường xuyên giữ vệ sinh nhà cửa - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, uống nhiều nước, sử dụng các thực phẩm giàu vitamin C, Omega 3, ăn nhiều trái cây, rau xanh nhằm tăng cường sức đề kháng. Không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, các món hải sản, rượu bia thuốc lá… để tránh tình trạng ngứa khắp người trở nên tồi tệ hơn.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm xanh, sạch, tránh xa các món dầu mỡ cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những thông tin bổ ích trên về triệu chứng ngứa khắp người hay ngứa toàn thân có thể giúp bạn có thêm những kiến thức để đề phòng cũng như chữa trị triệt để căn bệnh.