Cách điều trị chứng nổi mẩn ngứa toàn thân

Nổi mẩn ngứa toàn thân có thể là dấu hiệu của cơ thể cảnh báo các bệnh lý. Vậy đâu là nguyên nhân và cách điều trị chứng này?

Nổi mẩn ngứa toàn thân hay ngứa da nổi mẩn đỏ là một triệu chứng thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, ở bất kỳ đối tượng nào. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mẩn ngứa, trong nhiều trường hợp đây còn là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý bình thường cho đến nguy hiểm. Vậy nổi mẩn, ngứa da là gì, nguyên nhân và cách điều trị ra sao? Cùng theo dõi bài viết sau! Ngứa da nổi mẩn đỏ là gì? Ngứa là một kích thích cục bộ, bình thường của cơ thể con người, nếu ngứa đi kèm với các mẩn đỏ, mụn nước, phát ban… thì đó có thể là các vấn đề có liên quan đến bệnh lý. Cụ thể khi đây là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, mẩn ngứa có thể nổi ở một khu vực nào đó (da mặt, da tay, cổ…) hoặc xảy ra toàn cơ thể (nổi mẩn ngứa toàn thân). Tùy vào cơ địa thì thời gian bị ngứa có thể ngắn hoặc dài khác nhau và thường gặp ở người già.

Thông thường khi bị ngứa người ta sẽ gãi theo phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên, hành động này chỉ làm thỏa mãn cơn ngứa trong thời gian ngắn, bởi sau đó cơn ngứa sẽ càng dữ dội hơn. Thậm chí, việc gãi làm cho các nốt mẩn ngứa to hơn, gây ngứa lan sang các vùng khác, làm trầy xước da, nhiễm trùng và để lại sẹo. Hiện tượng ngứa da, nổi mẩn đỏ - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân của nổi mẩn ngứa toàn thân Nguyên nhân bên ngoài

Dị ứng: Dị ứng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mẩn ngứa. Khi bị dị ứng, hệ miễn dịch sẽ tạo ra các kháng thể và giải phóng các chất trung gian hóa học như Histamin, Bradykinin vào máu để tăng tốc quá trình miễn dịch. Histamin phá vỡ các liên kết mạch máu, làm rò rỉ chất lỏng và protein huyết tương ra ngoài, hình thành sưng, phù và đỏ… Điều này cũng kích thích dây thần kinh cảm giác, làm người bị dị ứng nổi mẩn ngứa khắp người như muỗi đốt, gây ngứa ngáy, khó chịu. Có nhiều nguyên nhân gây dị ứng, như dị ứng thời tiết (thời tiết thay đổi, giao mùa…) thực phẩm (thức ăn lạ, hải sản…) thuốc, hóa chất, mỹ phẩm, lông động vật… Trong đó dị ứng với thực phẩm và thuốc là hai nguyên nhân gây mẩn ngứa hàng đầu, có thể dẫn tới phát ban, mề đay. Viêm da tiếp xúc: đây là loại viêm da do dị ứng, biểu hiện là ngứa diện rộng, da khô, nứt nẻ… bệnh thường tái phát theo đợt. Côn trùng, muỗi, kiến, sâu róm... hoặc vi khuẩn, nấm sinh sôi trên da người, các tia cực tím trong ánh nắng mạnh đều có thể gây dị ứng da, khiến nạn nhân bị nổi mẩn ngứa thành mảng.

Mề đay: Cơ địa bị mẫn cảm với một số tác nhân từ bên ngoài làm tăng lượng Histamin gây ngứa kèm nổi mẩn, sần thành từng mảng. Do cơ thể bị mẫn cảm với các tác nhân từ bên ngoài làm tăng lượng histamin gây mẩn ngứa nổi cục. Mẩn ngứa khiến người bệnh khó chịu - - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân bên trong Do ăn các món sống: nhất là rau sống, tái, gỏi không hợp vệ sinh. Đặc biệt, không tẩy giun sán định kỳ là một trong những nguyên nhân gây ngứa toàn thân.

Mắc bệnh tiểu đường: lượng đường máu cao khiến mạch máu dưới da bị tổn thương, lâu dần da bị khô sần, người bệnh sẽ thường bị ngứa.

Bệnh lý về máu: đa hồng cầu, Histamin tăng, loạn sản tủy,… là một trong những nguyên nhân không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn gây ngứa toàn thân cho người bệnh.

Do nhiễm bệnh xã hội: giang mai, lậu, sùi mào gà, HIV/AIDS cũng là một trong những nguyên nhân gây ngứa da.

Thay đổi nội tiết: Các phụ nữ đang mang thai, nội tiết thay đổi, kinh nguyệt không đều có thể gây mẩn da, da khô sạm.

Do sốt phát ban: Do Virus Herpes 6, 7 gây ra, người bệnh thường có triệu chứng sốt cao, ho sổ mũi. Sau cơn sốt thì có mẩn đỏ khắp người gây ngứa ngáy khó chịu, hạch bạch huyết ở cổ sưng to.

Các bệnh về gan, thận, tuyến giáp cũng là một trong các nguyên nhân gây ngứa ngáy khó chịu, có thể gây nổi mẩn đỏ khắp người. Nổi mẩn ngứa do các nguyên nhân bên trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Cách trị ngứa toàn thân tại nhà Bạn có thể chữa ngứa toàn thân tại nhà bằng các loại lá cây dễ tìm như lá trà xanh, lá hương nhu, dầu dừa mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao. Dưới đây là một số mẹo sử dụng các loại lá này để chữa ngứa toàn thân. Dùng lá trà xanh: Lá trà xanh có công dụng làm dịu mát da, giảm mẩn ngứa. Bạn chỉ cần lấy 100g lá trà xanh tươi đem rửa sạch, vò nát rồi pha với nước ấm để tắm. Lá trà xanh chữa mẩn ngứa rất tốt - Ảnh minh họa: Internet Dùng lá hương nhu: Nhờ các tinh chất có trong lá hương nhu sẽ giúp cơn ngứa được đẩy lùi. Cách thực hiện: Lấy một nắm lá hương nhu rửa sạch, đun sôi lá rồi lấy nước tắm. Cây hương nhu trị mẩn ngứa - Ảnh minh họa: Internet Dùng dầu dừa: Nhờ tính kháng viêm, dịu mát, chúng ta có thể dùng dầu dừa để trị ngứa toàn thân vào ban đêm. Cách thực hiện: Thoa một lượng nhỏ vừa đủ dầu dừa lên toàn bộ vùng da ngứa, mát-xa nhẹ nhàng các vùng đó để dầu dừa mau thấm vào da. Cách làm này còn giúp dưỡng da, tránh làm da khô, nứt nẻ. Dầu dừa trị mẩn ngứa - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra có thể sử dụng thuốc tây để điều trị nhanh chóng các cơn ngứa, người bệnh nên đến các quầy thuốc hoặc cơ sở y tế để được chẩn đoán và cấp thuốc phù hợp, tránh tự ý dùng thuốc bừa bãi mà không có chỉ định của bác sĩ. Trong trường hợp các cơn ngứa rất khó chịu, nghiêm trọng, thậm chí làm người bệnh nổi gai ốc, cơn ngứa kéo dài nhiều ngày, cơ thể mệt mỏi, sốt cao thì người bệnh nên được đưa ngay đến các cơ sở y tế có uy tín để được điều trị kịp thời, tránh chủ quan xem nhẹ các cơn ngứa. Có biện pháp điều trị các cơn ngứa kịp thời để tránh hậu quả về sau - Ảnh minh họa: Internet Có thể nói, mẩn ngứa là một trong những căn bệnh rất thường gặp trong đời sống hằng ngày. Tuy các trường hợp mẩn ngứa đều không quá nguy hiểm, nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, nếu không có cách điều trị phù hợp còn có thể để lại sẹo làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Mong rằng, thông qua bài viết này bạn đã có được những thông tin về triệu chứng nổi mẩn ngứa toàn thân cũng như dự trữ cho mình các biện pháp điều trị mẩn ngứa tức thời.

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