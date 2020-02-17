Giải đáp thắc mắc: Bé ăn không hấp thu phải làm sao?

Nỗi trăn trở của nhiều ông bố, bà mẹ khi có con nhỏ chậm phát triển hơn chúng bạn cùng trang lứa, đặc biệt là khi bé nhà mình không thể hấp thu được. Do đó, các mẹ luôn mong muốn tìm giải pháp để có thể cải thiện được tình trạng này. Trước tiên, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Trẻ em luôn tạo ra những điều mà người lớn phải quan tâm nhiều, từ những bữa ăn hàng ngày cho đến bất cứ hoạt động nào. Việc bé không được cao lớn như những bạn đồng trang lứa là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình. Vậy bé ăn không hấp thu phải làm sao ? Cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết này của chúng tôi.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé ăn tốt nhưng không tăng cân. Điều cần làm nhất là các phụ huynh hãy đưa bé kiểm tra dinh dưỡng cũng như tổng quát. Để bé có thể khỏe mạnh, tăng cân, các mẹ cần phải xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung rau củ quả và thực phẩm đủ dinh dưỡng cho trẻ.

Trẻ có thể bị nhiễm giun sán đường ruột. Vì thế, cần phải cho bé đi kiểm tra để có thể chữa kịp thời.

Có thể do hệ tiêu hóa của bé còn non chưa phù hợp với các loại thực phẩm mà bố mẹ chế biến, nhất là đối với các bé phải sử dụng thuốc kháng sinh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho bé luôn “dậm chân tại chỗ” mặc dù đã được ăn uống đầy đủ.

8 giải pháp giúp bé chậm tăng cân

Để giúp cho bé có thể vui chơi, học tập tốt thì buộc phải có sức khỏe tốt. Các bà mẹ hãy cùng tham khảo 8 giải pháp bé chậm tăng cân sau đây:

Lựa chọn thực phẩm phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng

Đây là một trong những nguyên tắc cần thiết và quan trọng mà bất cứ bố mẹ nào cũng đều phải biết. Cơ thể bé còn non nớt, chính vì thế lượng thức ăn dung nạp vào cũng phải được lựa chọn cẩn thận. Mẹ phải đảm bảo lựa chọn thực phẩm sạch và đầy đủ dinh dưỡng. Cần kết hợp các loại thức ăn với nhau để có đầy đủ chất như canxi, sắt, chất béo, đạm, chất xơ,… Đặc biệt, cần thêm một lượng dầu ăn hợp lý vào mỗi bữa ăn.

Cho trẻ một chế độ ăn phong phú, bổ dưỡng - Ảnh nguồn Internet

Cho bé ăn khi muốn ăn

Thêm một kinh nghiệm cho việc trẻ kém hấp thu là các mẹ nên cho bé ăn khi trẻ muốn ăn, không nên ép hoặc đe dọa. Vì điều này sẽ làm cho các bé cảm thấy sợ hãi ở những bữa ăn tiếp theo. Khi trẻ ăn trong vui vẻ sẽ làm cho thức ăn được hấp thụ tốt hơn đồng nghĩa với việc trẻ có đủ năng lượng cần thiết để học tập và vui chơi.

Bổ sung thêm các bữa ăn phụ

Ngoài các bữa ăn chính, cần bổ sung thêm các bữa phụ cho bé như việc cho bé uống thêm sữa vì đây là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời cơ thể bé cũng dễ hấp thụ hơn. Ngoài ra, cũng cần thêm các loại trái cây vào khẩu phần ăn cho các bé để bổ sung lượng vitamin cần thiết.

Nên cho bé ăn thêm các bữa phụ - Ảnh nguồn Internet

Cho bé vui chơi lành mạnh

Có rất nhiều bé hiếu động, ham chơi khiến lượng chất dinh dưỡng bị tiêu hao đi rất nhiều, làm cho bé không hấp thụ tốt và chậm tăng cân. Do đó, cha mẹ nên cho bé vui chơi có khoa học để giữ được tinh thần tốt cũng như hấp thu đầy đủ các chất để cho cơ thể khỏe mạnh.

Tạo thời gian biểu cho bé được vui chơi - Ảnh nguồn Internet

Không tự ý bổ sung thuốc bổ

Việc con chậm lớn khiến nhiều mẹ đã tìm hiểu và mua những loại thực phẩm tăng cân không an toàn hay các loại thuốc bổ không có chỉ định của bác sĩ. Nếu cho bé uống không đúng thuốc hoặc không phải sản phẩm chất lượng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Cho bé khám sức khỏe

Việc cho bé đi khám sức khỏe định kỳ sẽ rất tốt, giúp bố mẹ có thể nắm rõ được tình trạng sức khỏe của con mình từ đó có những giải pháp cải thiện tốt hơn.

Cho bé đi khám định kỳ - Ảnh nguồn Internet

Không cho trẻ ăn quá dư

Phải cho bé ăn theo đúng khẩu phần, không nên cho bé ăn quá nhiều để tránh tình trạng quá tải, cơ thể không kịp hấp thu. Nên tạo khẩu phần ăn hợp lý, vừa đủ và đa dạng về chất cho trẻ.

Bé ăn không hấp thu phải làm sao sẽ không còn là vấn đề lo lắng nếu như phụ huynh biết tìm đúng hướng giải quyết. Hy vọng bài biết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết để bạn có cách chăm sóc bé tốt hơn.