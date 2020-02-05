Tại sao chúng ta nên massage cho bé sơ sinh?

Có nhiều bạn thắc mắc rằng massage cho trẻ sơ sinh khi nào thì tốt. Thực tế, khi bé được 1 đến 2 tháng tuổi là bố mẹ có thể massage cho bé rồi. Việc massage cho bé hàng ngày sẽ giúp bé cảm nhận được tình cảm sâu sắc của mẹ hơn. Đồng thời, khi mẹ massage cho trẻ, mẹ nên nói chuyện với bé nhiều hơn để bé tích lũy vốn ngôn ngữ cho mình.

Massage cho bé sơ sinh thực sự rất tốt cho bé và mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Với những bé được bố mẹ massage thường có sức khỏe tốt hơn những đứa trẻ khác. Ngoài ra, điều này còn giúp trẻ phát triển tốt và có cách cư xử chuẩn mực hơn trong xã hội vì chúng được tác động tâm lý rất nhiều từ việc massage của bố mẹ.

Massage vùng đầu có tác dụng giúp bé cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng, không quấy khóc. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, những bé được bố mẹ massage thường xuyên thì trong vòng 10 ngày đã tăng 20% trọng lượng cơ thể bé lúc sinh.

Những bé được massage thường xuyên sẽ có thân hình dẻo dai, khỏe mạnh hơn. Massage bụng cho trẻ sơ sinh giúp bé sẽ tiêu hóa tốt, ít bị chứng rối loạn tiêu hóa hay chướng bụng, đầy hơi.

Việc massage giúp cho bé loại bỏ những độc tố không tốt ra ngoài cơ thể, tăng khả năng bài tiết, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, những bé được bố mẹ massage thường xuyên ít bị chứng trầm cảm sau sinh.

Những cách massage cho trẻ sơ sinh

Dưới đây là những phương pháp massage cho trẻ sơ sinh mà các bố mẹ có thể tham khảo và áp dụng cho con mình.

Cách massage cho bé 2 tháng tuổi

Cách massage cho bé 2 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Để quá trình massage cho bé được thực hiện một cách dễ dàng và thuận lợi, bạn không nên thực hiện ngay trước hoặc sau bữa ăn cho bé. Việc này thực sự không tốt cho bé. Khi bạn cảm nhận được bé đã sẵn sàng thì bạn tiến hành massage. Bạn nhớ lưu ý quan sát phản ứng của trẻ, nếu trẻ cảm thấy thích thú thì bạn tiếp tục, còn nếu bé cảm thấy không được thoải mái, bé mếu máo rồi khóc thì bạn nên dừng lại và âu yếm, vỗ về bé.

Các bước massage thực hiện như sau:

Massage tay và chân: Bạn đặt hai lòng bàn tay chà xát vào chân bé một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ di chuyển như động tác vắt sữa bò một cách nhịp nhàng. Tiếp đến, bạn vỗ nhẹ các ngón tay của mình lên mặt da tay và chân của bé. Khi massage tay cho bé, bạn vuốt nhẹ nhàng từ lòng bàn tay bé từ từ lên đến các đầu ngón tay. Cách massage đều đặn như thế này sẽ giúp máu được lưu thông một cách dễ dàng, tăng cường khả năng miễn dịch và giúp bé cảm thấy thoải mái hơn.

Massage chân cho bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Massage da mặt cho bé

Massage da mặt cho bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng tạo hình vòng tròn nhỏ trên mặt của bé, từ trung tâm trán xuống hai bên má của khuôn mặt bé, tiếp đến bạn di chuyển tới mũi, cằm của bé.

Massage lưng cho bé

Massage lưng cho bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Các động tác khi massage lưng cho bé có tác động đến xương sống của bé, giúp xương sống của bé trở nên cứng cáp hơn. Bạn cho bé nằm sấp rồi đặt hai tay lên lưng bé, xoa nhịp nhàng lên xuống theo chiều ngược nhau. Massage từ lưng xuống mông bé rồi xoa dần lên vai rồi xuống lưng 1 lần nữa.

Đây cũng là cách massage cho trẻ sơ sinh dễ ngủ. Nếu bé nhà bạn hay thức giấc, khó ngủ, bạn có thể thực hiện những động tác này để cho bé dễ đi vào giấc ngủ ngon.

Cách massage cho bé sơ sinh bằng dầu dừa

Massage chân cho bé sơ sinh bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn đặt bé nằm sấp trên giường, cho bé nằm với tư thế thoải mái. Bạn đổ vài giọt dầu dừa lên tay rồi chà xát hai tay để làm ấm tay rồi bắt đầu massage cho bé. Bạn vuốt ve bé từ trán lên đến đỉnh đầu rồi xuống phía gáy, hai bên vai ra đến hai cánh tay của bé.

Tiếp đến, từ lưng bạn massage xuống hông của bé bằng cả hai tay. Bạn lặp lại các thao tác vuốt ve sau cánh tay bé. Cuối cùng, bạn đặt bé nằm ngửa và thực hiện các massage lên xuống trước ngực, trước cánh tay và đôi chân của bé.

Một số lưu ý khi massage cho bé mà bố mẹ cần biết

- Thời gian tốt nhất để massage cho bé là khi bạn đang trong thời gian rảnh, thời gian mà cả bạn và bé cần được thư giãn.

- Bạn có thể chọn địa điểm là sàn nhà hoặc trên giường.

- Thời gian massage cho trẻ khoảng 10 phút là được.

Massage cho bé sơ sinh là một việc làm rất cần thiết và quan trọng để gắn kết tình cảm của bố mẹ với bé. Bạn nên thực hiện mỗi ngày 3 lần để giúp bé có sức khỏe tốt. Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn chăm sóc bé yêu tốt hơn.