Trẻ 9 tháng biếng ăn thì phải làm sao?

Thực tế, có rất nhiều lý do khiến trẻ biếng ăn lâu ngày và từ chối các loại thực phẩm phụ huynh chuẩn bị như:

Bé ở giai đoạn 9 tháng tuổi cần lượng lớn các chất dinh dưỡng chứa trong bữa ăn mỗi ngày. Khi cơ thể không hấp thụ được lượng dinh dưỡng thiết yếu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Khả năng tăng trưởng và phát triển từ đó cũng bị hạn chế. Vì vậy, bố mẹ cần tìm hiểu được nguyên nhân, từ đó chọn cách xử lý phù hợp, sẽ khắc phục được tình trạng này.

Rất nhiều bé sơ sinh 9 tháng đang trong tình trạng mọc răng. Thời gian này, bé thường gặp phải một số biểu hiện bất thường như ho, nóng sốt, cáu gắt, thích gặm cắn các vật thể và biếng ăn. Bên cạnh đó, cơ thể trẻ sẽ cảm thấy khó chịu và hay quấy khóc. Mẹ nên hiểu ý và cho trẻ dùng những thức ăn mát, mềm và dễ tiêu hóa, tình trạng căng thẳng sẽ giảm bớt đáng kể. Và nếu có thể, bạn nên khuyến khích bé ăn chứ không nên ép buộc.

Một nguyên nhân không thể bỏ qua khiến trẻ 9 tháng biếng ăn , đó chính là việc thay đổi thức ăn quá nhanh chính. Bởi đây là giai đoạn nhiều bé bắt đầu được mẹ cho cai sữa. Thay vào đó, số bữa ăn dặm và khẩu phần ăn của trẻ sẽ tăng lên. Việc thay đổi quá nhanh khiến hệ tiêu hóa non nớt của bé chưa thích nghi được ngay và dẫn đến tình trạng bé biếng ăn.

Khi mọc răng, trẻ thường khó chịu và quấy khóc nhiều - Ảnh minh họa: Internet

1.3. Một số nguyên nhân khác

Cơ thể khó chịu do thời tiết thay đổi hoặc môi trường xung quanh, thức ăn không hợp khẩu vị, bé hay ăn vặt trước khi ăn bữa chính... Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ biếng ăn lâu ngày. Phụ huynh có thể chú ý đến những nguyên nhân này, để hạn chế kịp thời tình trạng biếng ăn của con yêu nhé.

2. Trẻ 9 tháng biếng ăn phải làm sao?

Khi bố mẹ đã biết được những nguyên nhân khiến trẻ 9 tháng tuổi biếng ăn, việc tìm cách giải quyết nhanh tình trạng này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bố mẹ có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng để khắc phục như sau:

2.1. Tránh tạo tâm lý sợ ăn cho trẻ

Để trẻ biếng ăn dặml không sợ hãi, bố mẹ cần tạo tâm lý thoải mái nhất cho con. Nên khuyến khích con ăn bằng việc cho con chủ động ăn hoặc dùng các đồ vật có hình dạng bắt mắt, để tạo hưng phấn ăn uống cho bé.

2.2. Không nên ép trẻ ăn nhiều

Bố mẹ chỉ nên cho bé ăn trong khoảng 30 phút và không nên ép con ăn quá nhiều nếu trẻ không muốn. Có nhiều trẻ sơ sinh không chịu ăn chỉ vì cơ thể chưa phát tín hiệu đói. Việc bố mẹ ép bé ăn lúc này sẽ khiến bé sợ thức ăn và quấy khóc.

Phụ huynh cũng không nên ép con ăn nhanh. Hệ tiêu hóa của trẻ 9 tháng tuổi không thể "xoay sở" được với lượng thức ăn bị tống vào bụng quá nhiều hoặc quá nhanh, nên chỉ cho bé ăn với lượng vừa phải trong khoảng thời gian nhất định.

Ép ăn nhiều không những khiến trẻ khó chịu, không hợp tác mà còn là nguyên nhân khiến trẻ sợ ăn - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Nói không với tivi khi ăn

Rất nhiều phụ huynh có thói quen cho con vừa xem tivi vừa ăn. Đây là một thói quen vô cùng xấu và không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Vừa ăn vừa xem tivi khiến khả năng tiêu hóa của bé bị giảm sút. Hơn nữa, vì những hình ảnh trong tivi khiến trẻ tập trung cao độ vào đó, nên con trẻ sẽ không còn nhớ tới bữa ăn và cũng không cảm nhận được rằng thức ăn ngon như thế nào. Lâu dần sẽ dẫn đến chán và biếng ăn.

2.5. Tìm hiểu sở thích của trẻ

Cũng như người lớn, trẻ sơ sinh có những sở thích và khẩu vị riêng. Nếu bố mẹ ép con ăn những loại thực phẩm mà bé không thích, hoặc áp dụng lặp lại chỉ một thực đơn ăn trong nhiều ngày liền làm bé dễ chán và từ chối ăn. Mẹ nên có thực đơn cho bé 9 tháng biếng ăn, trong đó cho trẻ ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau để thử khẩu vị của con. Từ những thức ăn con trẻ yêu thích, mẹ có thể xây dựng cho bé một chế độ dinh dưỡng khoa học, dựa trên những gì con yêu thích.

Tìm hiểu sở thích của trẻ là điều cần thiết để xây dựng một chế độ dinh dưỡng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

2.6. Không cho trẻ ăn vặt trước bữa ăn

Bố mẹ đừng nghĩ rằng nếu chỉ cho con ăn một ít bánh ngọt thôi thì không sao nhé! Bởi điều này khiến con bạn có cảm giác đầy đủ và không còn ham muốn trong ăn uống nữa. Thay vì các thức ăn vặt, bạn có thể bổ sung dưỡng chất cho bé từ hoa quả sau mỗi bữa ăn hoặc áp dụng cho bữa ăn phụ. Thay vào đó, bạn có thể khuyến khích rằng trẻ có thể được ăn bánh ngọt sau khi hoàn thành bữa ăn. Như vậy bé vẫn có thể hào hứng để ăn bữa chính mà không bị chiếc bánh ngọt làm xao nhãng.

2.7. Để con được đói

Mẹ phải đảm bảo rằng trẻ thực sự đói, nếu không bữa ăn sẽ là một trận chiến. Một số chuyên gia dinh dưỡng đề nghị sắp xếp các bữa ăn chính và phụ cách nhau tối thiểu 2-3 giờ, giữa các bữa ăn chỉ cho trẻ uống nước.

Nhiều gia đình thấy trẻ đòi ăn bánh kẹo sẽ đáp ứng ngay hoặc để sữa cho uống lúc khát. Điều này làm trẻ không có cảm giác đói và thèm ăn. Tối đa ta chỉ nên cho ăn vặt một lần mỗi ngày và sau khi đã ăn xong bữa chính.

Việc để trẻ đói rồi mới ăn giúp trẻ cảm nhận được vị ngon của thức ăn, từ đó sẽ hào hứng hơn với việc ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Một cách nữa để trẻ nhanh đói đó là khuyến khích bé tăng cường các hoạt động vận động như chạy, nhảy, leo trèo,... trong ngày.

2.8. Khuyến khích trẻ tự lập

Khi thấy trẻ biếng ăn, cha mẹ thường có tâm lý tìm đủ mọi cách để con ăn được nhiều như cho con xem hoạt hình, đi ăn rong và thậm chí là nhồi nhét. Tuy nhiên, cách này khiến trẻ sợ hãi, nảy sinh sự chống đối và không muốn ăn.

Cha mẹ hãy dừng bữa khi bé không còn muốn ăn thêm. Mẹ chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích con ăn. Nếu bé không muốn ăn hoặc đã cảm thấy no, bạn hãy tôn trọng quyết định của bé.

Từ 7-9 tháng tuổi, mẹ có thể tập cho bé bốc ăn để tăng vận động của bàn tay. Một tuổi trở lên, bạn nên tập cho trẻ cầm thìa để con tự khám phá bữa ăn. Cách này rèn cho bé tính tự lập cao.

2.9. Thiết lập quy tắc bàn ăn

Mẹ hãy ghi nhớ 3 không: không tivi - không đi rong - không đồ chơi. Nguyên tắc này cần được thực hiện nghiêm túc ngay từ khi trẻ bắt đầu ăn dặm.

Những nghiên cứu thực tế cho thấy: Nếu trẻ chưa từng được xem tivi khi ăn, được chơi đồ chơi, đi rong thì làm sao biết giờ ăn là phải như thế. Tất cả đều do người lớn tạo thói quen. Xem tivi hoặc chơi đồ chơi khiến trẻ phân tâm, không tập trung ăn uống, gây bất lợi cho hệ tiêu hóa.

2.10. Khuyến khích và khen ngợi

Mọi trẻ em đều thích được khen. Chính vì vậy, nếu bé thử một loại đồ ăn mới, hãy khen ngợi bé một cách nhiệt tình và vui vẻ như: “Con vừa ăn thử cà rốt đấy, con ngoan quá!".

Hãy dành cho con những lời động viên để con trở nên hào hứng thử những món ăn mới - Ảnh minh họa: Internet

Với cách này, bạn đã ngầm gửi một thông điệp tới bé, khi bé ăn thì mẹ sẽ vui và được khen. Lần sau bé sẽ hào hứng và muốn được mẹ khen, bé sẽ sẵn sàng thử những đồ ăn mới mà bạn đưa cho. Mỗi lần bé ăn ngoan, hãy cung cấp cho bé một phần thưởng, có thể chỉ là một câu động viên, khen ngợi, một miếng dán bé ngoan... Với cách làm này, việc muốn thử đồ ăn mới là việc sẽ xuất phát từ tự thân bé mà bạn không cần phải ép.

Trên đây là những chú ý bố mẹ nên áp dụng khi trẻ 9 tháng biếng ăn. Bố mẹ đừng quá lo lắng khi thấy con mình quấy khóc và từ chối ăn. Hãy cùng con tìm ra nguyên nhân và giải quyết chúng nhé!