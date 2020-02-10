Bé 3 tháng tuổi bị ho và những cách chăm sóc chữa trị cho bé

Nuôi dạy con 10/02/2020 14:24

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé 3 tháng tuổi bị ho. Vậy cách chữa trị như thế nào là hiệu quả nhất?

Em bé 3 tháng tuổi bị ho là một điều hết sức bình thường bởi sức đề kháng của con tại thời điểm này còn yếu, dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Tuy đây là một hiện tượng bình thường nhưng để quá lâu không chữa trị sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của bé. Chính vì thế, mẹ nên để ý và tìm hiểu những cách trị ho nhanh chóng và an toàn nhất cho con. 

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Bé 3 tháng tuổi bị ho là triệu chứng bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến bé 3 tháng bị ho

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tháng tuổi bị ho, mẹ cần nắm được nguyên nhân là gì, triệu chứng ra sao để tìm ra cách chữa trị nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bé bị ho do cảm cúm

Sự tác động của môi trường như thời tiết thay đổi, nóng nực, ẩm thấp chính là nguyên nhân dẫn đến việc con bị cảm cúm. Đề kháng ở độ tuổi này rất kém, chính vì thế các loại vi khuẩn và virus rất dễ tấn công khiến con bị ho cảm, đồng thời sổ mũi, biếng ăn và sốt nhẹ.

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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bé bị ho cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị ho do viêm phổi hoặc viêm phế quản

Viêm phổi hoặc viêm phế quản có thể một phần là do sức đề kháng của bé kém, một phần nữa có thể là do bố mẹ ủ cho con quá nhiều đồ ấm khiến con đổ mồ hôi, mồ hôi lại ngấm ngược vào trong khiến cho con bị cảm lạnh, viêm phế quản. 

Những cách trị ho cho trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi

Trị ho bằng hẹ và đường phèn

Khi bé 3 tháng tuổi bị ho, mẹ có thể dùng lá hẹ kết hợp với đường phèn để chữa ho cho con. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, mẹ chỉ cần hái một nắm lá hẹ tươi rồi rửa thật sạch. Sau đó cắt nhỏ rồi bỏ hẹ và đường phèn vào bát, tiến hành hấp cách thủy đến khi lá hẹ nhừ ra và đường phèn đã tan hoàn toàn. Mỗi ngày cho con uống 2 đến 3 lần, mỗi lần uống từ 2 đến 3 thìa cafe.

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Chữa ho cho em bé bằng đường phèn và lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho bằng dầu tràm

Trong nhà có trẻ nhỏ thì chắc chắn không thể thiếu được dầu tràm. Dầu tràm có tác dụng cản gió cực kỳ tốt, đồng thời chống lại sự tác động tiêu cực của các loại vi khuẩn, virus có hại, tăng sức đề kháng cho con trẻ. Khi trẻ 3 tháng tuổi bị ho có đờm, mẹ có thể dùng dầu tràm thoa vào phần lưng, ngực của con rồi tiến hành vỗ long đờm để làm thông thoáng đường thở cho con yêu. 

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Trị ho cho em bé bằng dầu tràm - Ảnh minh họa: Internet

Gặp bác sĩ và sử dụng kháng sinh

Có những bé có đường ruột và sức đề kháng tốt thì khi áp dụng những cách trên sẽ rất nhanh khỏi. Tuy nhiên có nhiều bé đường ruột kém nên không thể dùng được các mẹo dân gian, hoặc dùng nhưng không có tác dụng. Nếu chữa trị vài hôm mà không thấy có tác dụng thì cách tốt nhất là ba mẹ nên đưa con đi gặp bác sĩ để nhận được lời khuyên cũng như phác đồ điều trị tốt nhất. Tuy nhiên cần hạn chế sử dụng kháng sinh càng nhiều càng tốt, tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa cũng như dễ dẫn đến tình trạng kháng thuốc về lâu về dài. 

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Cho em bé đi khám bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý mẹ cần ghi nhớ khi bé 3 tháng tuổi bị ho

Ngoài việc kết hợp chữa trị bằng nhiều cách khác nhau, mẹ cũng nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để đảm bảo sức khỏe cho con yêu:

  • Với trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, trước khi đi ngủ mẹ nên thoa một chút dầu tràm vào lòng bàn tay, bàn chân và phần ngực của con yêu. Thực hiện điều này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho con và tránh sự tấn công của vi khuẩn và virus.
  • Mẹ nên ăn nhiều các chất dinh dưỡng để sữa đặc hơn cho con bú. Trong sữa mẹ cũng có chất hỗ trợ tăng sức đề kháng, tạo hàng rào bảo vệ cho sức khỏe của con.
  • Khi trẻ 3 tháng tuổi bị ho sổ  mũi, mẹ nên vệ sinh hút mũi cho bé để khơi thông đường thở cho con. 
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Vệ sinh mũi thường xuyên cho con - Ảnh minh họa: Internet
  • Chú ý đến nhiệt độ phòng ốc, tránh để quá nóng hoặc quá lạnh. Nhiệt độ phòng lý tưởng nhất cho các bé sơ sinh là 28 độ. 
  • Luôn mặc đồ thoáng mát, rộng rãi cho con, thân nhiệt của trẻ em cao hơn người lớn, chính vì thế mẹ không nên mặc quá nhiều đồ, ủ quá nhiều khăn khiến bé mồ hôi đổ nhiều ngấm ngược vào trong dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi. 
  • Không tự ý dùng bất kỳ một loại thuốc kháng sinh nào khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ. 
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Chú ý đến nhiệt độ phòng - Ảnh minh họa: Internet

Bé 3 tháng tuổi bị ho là một hiện tượng bình thường, các mẹ không cần quá lo lắng, bởi đây là thời kỳ sức đề kháng của bé còn kém. Các mẹ hãy ghi nhớ những lưu ý trên để có thể chăm sóc cho con trẻ tốt hơn nhé. 

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