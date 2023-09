Trẻ 5 tháng bị ho và nôn có nguy hiểm không? Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi

Ho do sặc sữa: trẻ bị ho và nôn về đêm có nhiều nguy cơ là do tình trạng sặc sữa. Vì thế, mẹ cần chú ý, khi cho bé bú thì phải để ý, nhỡ may sữa chảy quá nhiều dẫn đến việc bé bị sặc, nôn trớ cực kỳ nguy hiểm.