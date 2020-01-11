Trẻ sơ sinh sức đề kháng còn yếu nên rất hay mắc các bệnh về đường hô hấp, gây ra hiện tượng ho kéo dài. Sử dụng lá húng chữa ho cho trẻ sơ sinh là một biện pháp cổ truyền mà lại vô cùng hiệu quả.

Như các bạn đã biết, ở Việt Nam có rất nhiều loại húng khác nhau, nhưng lá húng chữa ho cho trẻ sơ sinh thì thường là húng chanh hoặc húng quế. Húng quế được ứng dụng rộng rãi hơn cả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu cách chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng lá húng. Phương pháp sử dụng lá húng để chữa ho cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet Đặc tính của lá húng quế trong điều trị bệnh Húng quế là một loại rau thơm có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc. Húng quế còn được gọi với những cái tên khác là húng chó, hương thái, é tía… Ở Việt Nam, người ta thường dùng húng quế để làm rau thơm ăn kèm với các món nước như phở bò, bún bò Huế, làm gia vị cho các món ăn như lòng lợn, bún chả…

Theo các tài liệu về Y học cổ truyền thì lá húng quế có vị cay, mùi thơm dịu. Có công dụng làm cơ thể tiết mồ hôi, giảm đau, lợi tiểu, lương huyết và kích thích sự hấp thu dinh dưỡng. Quả húng tính mát, vị cay ngọt, có công dụng thanh nhiệt, sáng mắt, trừ màng mộng. Toàn thân cây húng quế được sử dụng để chữa viêm họng, ho, nhức đầu, ngạt mũi, long đờm, đầy bụng, khó tiêu, lợi sữa… Theo các nghiên cứu khoa học đã được kiểm chứng, húng quế giàu chất kali, sắt, canxi, vitamin C và vitamin K, chất xơ, tinh dầu… Vì vậy lá húng quế có khả năng kích thích hoạt động tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon miệng hơn, bảo vệ gan và làm giảm các chứng buồn nôn, khó tiêu, tiêu chảy.

Các hoạt chất trong húng quế giúp chữa ho cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Không những vậy, lá húng quế có chứa một lượng lớn chất caffeic acid trong tinh dầu giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa được một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư vòm miệng… Đặc biệt hơn nữa, húng quế còn có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, diệt khuẩn, nấm, giúp ngừa lại các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, ho có đờm, ho gà, cảm cúm, viêm phế quản... Cách dùng lá húng quế trị ho cho trẻ sơ sinh Bài thuốc chữa ho từ húng quế và khế chua - Ảnh minh họa: Internet Các bạn có thể trị ho cho trẻ sơ sinh bằng cách dùng các bài thuốc dân gian giúp bổ phế ví dụ như sử dụng húng quế kết hợp với khế chua. Các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu và tiến hành theo các bước làm như sau: Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: 2 quả khế chua, một bó húng quế (bạn chỉ lấy phần hoa và những lá non), 50g đường phèn (nếu không có thì có thể thay thế bằng mật ong).

Trước tiên giã dập khế chua rồi vắt lấy nước. Hoa và lá húng quế đem giã nát sau đó cho thêm một bát nước lọc để dễ vắt lấy nước cốt.

Cho nước lá húng với nước khế ép vào hòa lẫn với nhau, thêm đường phèn vừa chuẩn bị, sau đó đem hấp cách thủy hỗn hợp trên trong ít nhất 1 giờ đồng hồ.

Để lửa liu riu, sau 30 phút thì mở vung ra và nếm thử, nếu bạn thấy chua thì có thể thêm đường phèn để bé dễ uống.

Đợi hỗn hợp cô đặc lại thì gạn ra bình thủy tinh sạch đã chần qua nước sôi, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh và cho bé dùng dần. Trước khi dùng bạn nên để hỗn hợp ra ngoài trước 15-20 phút cho bớt lạnh.

Dùng thìa nhỏ chấm hỗn hợp thuốc lên miệng để bé tự mút, thực hiện như vậy 3 lần/ngày giúp cải thiện đáng kể tình trạng ho của trẻ sơ sinh. Trị ho có đờm cho trẻ sơ sinh bằng lá húng quế Húng quế kết hợp với quất - Ảnh minh họa: Internet Để trị ho đờm ở trẻ sơ sinh, các bạn thực hiện theo các bước như sau: Nguyên liệu cần chuẩn bị: 15 lá húng quế non (có thể thay thế bằng húng chanh), 4 đến 5 quả quất xanh và một ít đường phèn hoặc mật ong. Quất cũng là nguyên liệu trị ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Rửa sạch húng quế và quất (có thể bỏ hạt cho đỡ đắng) rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm một lượng khoảng 50g đường phèn.

Để lửa liu riu hấp cách thủy hỗn hợp khoảng 20 phút rồi nếm thử, nếu quá chua có thể thêm đường cho vừa miệng.

Cho bé uống đều đặn 1 – 2 lần/ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. >>> Xem thêm: - Chia sẻ cách trị ho ngứa cổ cho bà bầu hiệu quả và an toàn - Lá hẹ hấp đường phèn trị ho dai dẳng cho trẻ Những lưu ý khi sử dụng lá húng quế để chữa ho Mặc dù húng quế là một loại rau thơm khá phổ biến với những tác dụng tuyệt vời nhưng cũng có một số trường hợp bị mẫn cảm, dị ứng. Dưới đây là một số lưu ý các bạn cần hết sức để tâm trước khi sử dụng húng quế để chữa ho: Lưu ý khi sử dụng húng quế chữa ho - Ảnh minh họa: Internet Không sử dụng húng quế cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông vì húng quế có chứa những thành phần có thể gây loãng máu.

Không sử dụng húng quế cho bệnh nhân bị hạ đường huyết, đặc biệt không sử dụng cho phụ nữ mang thai vì nó có chất gây kích hoạt các phản ứng co thắt tử cung ở phụ nữ mang thai.

Chỉ nên sử dụng với một liều lượng vừa phải, ăn quá nhiều húng quế có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc eugenol.

Nếu sử dụng húng quế từ 5 – 7 ngày mà không thấy tình trạng ho cải thiện thì nên đi khám tại các cơ sở y tế để có cách điều trị phù hợp đối với trẻ sơ sinh.

Đối với những trẻ lớn hơn, bạn có thể kết hợp vừa dùng húng quế vừa cho trẻ sử dụng một số viên ngậm thảo dược có chứa tinh dầu bạc hà để làm giảm tình trạng ho. Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách dùng lá húng chữa ho cho trẻ sơ sinh. Các bạn nên cho trẻ sử dụng bài thuốc trên đều đặn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

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