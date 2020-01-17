Chắc chắn cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi là điều mà nhiều bà mẹ quan tâm. Bé ở thời điểm này đề kháng rất kém, dễ bị ảnh hưởng bởi những vi khuẩn virus từ bên ngoài. Chính vì thế, ho, cảm cúm, sốt là một hiện tượng rất tự nhiên. Thay vì việc cho bé uống kháng sinh quá nhiều, hãy áp dụng một số mẹo dân gian dưới đây, vừa an toàn lại vừa hiệu quả.

Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi an toàn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ho ở trẻ sơ sinh không phải là một vấn đề quá đáng lo ngại. Ngay từ những thời điểm đầu tiên bé ho, mẹ hãy áp dụng ngay những cách thức trị ho dưới đây. Vừa nhanh chóng, hiệu quả, lại an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Nhiều mẹ thấy con ho vài tiếng đã vội ôm con đi bác sĩ, rồi cho con uống bao nhiêu là kháng sinh. Không phủ nhận tác dụng của kháng sinh nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ miễn dịch cũng như sau này rất dễ nhờn thuốc.