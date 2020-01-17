Bé nhà bạn đang bị ho nhưng đang quá nhỏ nên mẹ không muốn cho bé dùng kháng sinh. Hãy áp dụng những cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi an toàn hiệu quả dưới đây
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Chắc chắn cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi là điều mà nhiều bà mẹ quan tâm. Bé ở thời điểm này đề kháng rất kém, dễ bị ảnh hưởng bởi những vi khuẩn virus từ bên ngoài. Chính vì thế, ho, cảm cúm, sốt là một hiện tượng rất tự nhiên. Thay vì việc cho bé uống kháng sinh quá nhiều, hãy áp dụng một số mẹo dân gian dưới đây, vừa an toàn lại vừa hiệu quả.
Ho ở trẻ sơ sinh không phải là một vấn đề quá đáng lo ngại. Ngay từ những thời điểm đầu tiên bé ho, mẹ hãy áp dụng ngay những cách thức trị ho dưới đây. Vừa nhanh chóng, hiệu quả, lại an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Nhiều mẹ thấy con ho vài tiếng đã vội ôm con đi bác sĩ, rồi cho con uống bao nhiêu là kháng sinh. Không phủ nhận tác dụng của kháng sinh nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ miễn dịch cũng như sau này rất dễ nhờn thuốc.
Trị ho bằng dầu tràm
Cách trị ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi đơn giản, nhanh chóng nhất đó là bằng dầu tràm. Dầu tràm là một trong những trợ thủ đắc lực hỗ trợ mẹ rất nhiều trong quá trình chăm sóc con nhỏ, có tác dụng tăng sức đề kháng, tạo lớp hàng rào bảo vệ con khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus, làm thông thoáng cho hệ hô hấp của trẻ.
- Khi nhận thấy trẻ sơ sinh thỉnh thoảng bị ho, mẹ hãy nhỏ một vài giọt tinh chất dầu tràm xoa vào lòng bàn tay của mình và bắt đầu làm ấm cơ thể của bé bắt đầu từ lưng, ngực và cổ. Giữ ấm cho bé là điều quan trọng nhất để hạn chế tối đa hiện tượng ho.
- Khi chuẩn bị nước tắm cho bé, mẹ nhỏ một vài giọt dầu tràm vào chậu nước để làm thông thoáng cho đường hô hấp của bé, khắc phục tình trạng ho, ho có đờm.
Quất hồng bì ngâm đường phèn
Đây là một bài thuốc dân gian được lưu truyền từ ngàn đời nay có công dụng vô cùng hiệu quả và an toàn cho sức khỏe của bé.
- Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi bị ho có đờm thì mẹ cứ mạnh dạn cho con uống nước quất hồng bì ngâm đường phèn. Tuy nhiên chỉ cho một ít thôi không cho quá nhiều bởi hệ tiêu hóa của con con kém. Tinh dầu từ vỏ quất hỗ trợ long đờm tối đa, không những thế, hàm lượng vitamin C dồi dào có trong quả quất góp phần cải thiện sức đề kháng cho con yêu.
- Nếu đờm đọng trong cổ họng bé quá nhiều khiến bé khò khè khó thở, khó ngủ thì mẹ có thể tiến hành vỗ đờm cho bé. Đặt bé nằm sấp trên 2 đùi của mẹ, nâng cao đầu bé một chút rồi vỗ nhẹ vào lưng bé nhiều lần để đờm bật ra khỏi đường hô hấp cho bé dễ chịu hơn.
Lá húng chanh và quất
- Thêm một cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi nữa đó là sử dụng công thức lá húng chanh và quất. Trong húng chanh có chứa cavaron hỗ trợ làm tiêu đờm hiệu quả.
- Xay húng chanh và quất nhuyễn với máy sinh tố, sau đó bỏ thêm một chút đường phèn và đưa hỗn hợp đó hấp cách thủy trong vòng 20 phút. Sau đó cho bé uống đều đặn 1 ngày 2 đến 3 lần cho bé chấm dứt cơn ho.\
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Một số lưu ý khi trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi bị ho
Khi con bị ho, mẹ cần phải ghi nhớ một số lưu ý sau, vừa kết hợp chữa trị lại vừa chú ý đến chế độ ăn uống của chính bản thân mình và thói quen sinh hoạt để bé nhanh khỏi hơn.
- Khi trẻ sơ sinh bị ho mẹ nên ăn gì có lẽ là một nỗi trăn trở của mẹ. Mẹ chỉ cần bổ sung các loại thức ăn giàu giá trị dinh dưỡng như thịt bò, thịt gà ( bỏ da ), móng giò, hoa chuối sứ,... để tăng thêm chất lượng sữa, hỗ trợ tăng sức đề kháng cho bé. Ngoài ra không nên ăn đồ hải sản như tôm cua, không ăn cam quýt và đồ chiên rán.
- Chú ý đến nhiệt độ phòng và hướng gió khi đặt bé nằm. Nên duy trì nhiệt độ từ 27 đến 29 độ C, đảm bảo ấm tay và chân cho bé.
- Không ủ con quá nhiều lớp chăn và quần áo khiến con đổ mồ hôi nhiều sẽ dễ dẫn đến viêm phế quản.
Trên đây chính là một số cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi bằng các mẹo dân gian cực kỳ hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để đảm bảo cho sự an toàn về sức khỏe của con yêu.