Làm đẹp cho bản thân mình, đi chơi với bạn nam khác, lâu lâu phớt lờ anh ấy… đây là những cách khiến chàng ghen thật dễ dàng. Tuy nhiên, bạn không nên làm “lố” quá mà hãy nhẹ nhàng diễn để chàng cảm thấy “nếu không giữ mất đừng tìm”. Bí quyết thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Con gái thích con trai đẹp thì con trai cũng vậy. Vì thế, muốn làm cho chàng ghen thì bạn phải biết chăm chút, quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Bạn hãy bỏ chút thời gian để làm đẹp cho bản thân như thay đổi kiểu tóc cho phù hợp, chọn trang phục phù hợp với dáng người, học một chút makeup,…nói chung hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Người con gái thông minh sẽ biết cách làm cho chàng ghen và sợ mất mình, chứ không phải cố gắng giữ anh ấy bên mình và sợ bị cô gái khác cướp mất. Vì thế, cách tốt nhất để anh ấy luôn chú ý đến bạn đó là làm cho anh ấy ghen. Muốn làm cho anh ấy ghen thì bạn hãy áp dụng những tuyệt chiêu sau nhé!

Khi bạn trở nên xinh đẹp, không chỉ có chàng mà còn rất nhiều bạn trai khác để ý. Điều này khiến chàng cảm thấy bị “đe dọa”, nếu chàng không giữ thì bạn dễ dàng “lọt” vào tay người khác.

Hãy tỏ ra có người đàn ông khác đang tán tỉnh bạn

Bạn hãy thể hiện cho anh ấy biết rằng, không chỉ có mình anh ấy mà còn có rất nhiều vệ tinh khác đang tấn công bạn. Hãy nói cho anh ấy biết, những người đó tốt ra sao, có những gì hơn hẳn anh ấy. Nhưng vẫn phải xoa dịu bằng câu: “Sau tất cả, trái tim em vẫn thuộc về anh. Tuy nhiên, anh chỉ cần một chút không quan tâm và hờ hững với em, thì em không đảm bảo trái tim mình con thuộc về anh hay không?”. Điều này có nghĩa là sự quyết định thuộc về chàng. Như vậy, chàng sẽ có chút ghen tỵ nhưng luôn cố gắng yêu thương hết mực để không mất bạn.

Đôi khi bạn hãy khen người đàn ông khác

Đôi khi bạn hãy khen một người đàn ông khác để chàng ghen!

Một trong những cách làm cho con trai ghen hiệu quả nhất chính là bạn hãy tán thưởng một người con trai khác. Khi nói về người con trai khác đến 99% là chàng sẽ ghen. Tuy nhiên, bạn hãy nhận xét thật nhẹ nhàng và tự nhiên để tránh làm anh ấy tức phát điên lên nhé. Ngoài ra, lâu lâu bạn có thể nói bâng quơ rằng mình rất thần tượng anh đẹp trai nào đó, vì anh đó có cơ bắp cuồn cuộn hoặc hát hay chẳng hạn. Chàng sẽ ghen ra mặt đấy.

Tỏ ra bạn vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống dù không có chàng

Dành thời gian giao du với bạn bè nhiều hơn. Cách tốt nhất để khơi gợi sự ghen tuông của bạn trai là cho anh chàng thấy rằng bạn không cần có anh ấy mà vẫn hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè, và nếu anh ấy có hỏi, bạn cứ bảo rằng trước đây bạn đã bỏ lỡ các cuộc vui với bạn bè như thế nào, và bây giờ bạn thèm được tham gia những buổi tụ tập của con gái ra sao. Bạn phải khiến anh ấy có ấn tượng rằng bạn hoàn toàn hài lòng và vui vẻ dù không có anh ấy ở bên cạnh.

Cùng những người khác làm những việc mà anh ấy yêu thích

Làm điều chàng thích cùng những người bạn khác!

Có thể bạn trai của bạn thích món bánh quy sô cô la mà bạn làm, hoặc anh ấy rất mê bóng đá. Thay vì chuẩn bị các món ăn hay mua vé cho chàng đi xem các sự kiện thể thao yêu thích, bạn hãy nướng bánh cho ai đó hoặc cùng tham gia các hoạt động với người nào đó. Người này không nhất thiết phải là một chàng trai khác, nhưng sẽ rất hiệu quả!

Bận rộn một cách tinh tế

Đừng trả lời anh ấy vội. Để khiến anh chàng thấp thỏm không biết bạn đang làm gì, hãy thử chờ một thời gian sau khi anh ấy nhắn tin hoặc gọi điện rồi hẵng trả lời. Tuy nhiên, đừng làm quá (chẳng hạn như đợi đến vài ngày), nhưng nếu có cuộc gọi nhỡ từ anh ấy thì bạn nên đợi khoảng một hoặc hai tiếng sau hẵng gọi lại nhé!

Không nên làm chàng ghen quá sẽ là nấm mồ chôn vùi tình yêu

Các cách làm cho con trai ghen bạn cần phải áp dụng tinh tế và khéo léo. Bởi khi ghen ở mức độ nào đó có nghĩa là đã không còn niềm tin vào một nửa của mình nữa rồi. Một khi không còn có lòng tin, sự ghen ấy rất dễ chuyển hóa thành các cảm xúc, phản ứng thái quá, mù quáng. Lúc này sự ghen tuông không có sức níu kéo, thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, đôi khi là sự “ngu xuẩn” của người đang yêu.

Làm chàng ghen một chút thì tình yêu sẽ mặn nồng hơn!

Hơn nữa, bạn khiến chàng ghen tuông quá đà, nó sẽ là lực để đẩy hai người ra xa nhau hơn. Vì thế, khi không cần thiết thì đừng bắt một nửa của mình phải ghen để chứng tỏ tình yêu.

Do đó, nếu yêu nhau đừng làm chàng ghen thái quá. Chỉ một chút thôi là đủ sẽ làm cho tình yêu của bạn thêm mặn nồng và sâu sắc hơn nhé. Chúc các chị em sẽ luôn được yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày trong tình yêu này nhé!