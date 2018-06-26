Phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông là người hưởng lợi nhiều nhất vì sao?

Yêu người phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông cũng có cái lợi, nhất là giúp cho cả hai cởi mở hơn trong vấn đề tế nhị và xóa bỏ mọi rào cản để dễ dàng gần gũi nhau hơn.

Nghiện chuyện ấy cũng giống với nghiện các loại chất kích thích khác, nàng cũng sẽ vật vã, thèm khát, bứt rứt khi không được thỏa mãn. Chỉ cần chàng đáp ứng đủ thì cuộc sống vợ chồng sẽ rất hạnh phúc, chuyện phòng the sẽ rất hấp dẫn. Phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông lại rất thích? Khi phụ nữ nghiện chuyện ấy, chàng chỉ cần phát tín hiệu là nàng đã có thể hiệu được ngay vì cả hai cùng “cùng tần số”. Lúc này, chàng sẽ không phải mệt mỏi nghĩ đủ chiêu trò để dụ nàng “lên giường” thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Cả hai bạn sẽ bị hút bởi lực “hấp dẫn” của nhau, làm cho cuộc yêu thú vị và mặn nồng, dễ lên đỉnh.

Đàn ông thường rất thích phụ nữ nghiện chuyện ấy. Ảnh internet Đàn ông thường rất thích phụ nữ nghiện “chuyện ấy”. Bởi người phụ nữ nghiện “chuyện ấy” luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt để làm khơi gợi lên sự ham muốn bản năng của cánh mày râu. Họ luôn biết cách làm cho đối tác của mình thỏa mãn, cùng nhau đi đến tận cùng của cực khoái. Người phụ nữ nghiện “chuyện ấy” luôn biết làm mới bản thân khi “lên giường” để người đàn ông cảm thấy thích thú. Họ sẽ không ngại gợi ý cùng chàng làm những tư thế mới lạ thể hiện ham muốn thể xác mãnh liệt, khiến đối tác không bao giờ thấy chán. Có thể nói phụ nữ nghiện chuyện ấy là một người “đàn bà hư”. Tuy nhiên, cái hư của họ khiến cánh mày râu hạnh phúc hơn gấp trăm lần những lời nói ngon ngọt, những món quà bất ngờ… và cho người đàn ông của họ phải “nghiện” và yêu mình suốt đời.

Tại sao phụ nữ lại nghiện chuyện ấy? Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng, phụ nữ nghiện “chuyện ấy” là do thùy amidan ở trong não có chức năng điều khiển hành vi tình dục bị rối loạn, gây ra các biến loạn theo cơ chế thần kinh thực vật. Khi nghiện “chuyện ấy” có liên quan đặc biệt tới chất endorphin và enkephline – loại “hóa chất hạnh phúc” trong não giúp tinh thần sảng khoái và xoa dịu các cơn đau. Càng sinh hoạt tình dục nhiều thì chất này càng tăng luôn kích thích con người muốn nếm trải nhiều hơn. "Nghiện" chuyện ấy khác với nhu cầu tình dục cao, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ lệch lạc về chuyện ấy. Ảnh internet Lâu dần, nghiện “chuyện ấy” không chỉ là lối sống mà còn hình thành nhân cách của con người. Nếu người bạn đời không đáp ứng được nhu cầu trong chuyện chăn gối thì sẽ khiến cho nàng cảm thấy bức bối và muốn ra ngoài giải tỏa nhu cầu ham muốn. Nhưng nghiện “chuyện ấy” đâu phải là một vấn đề dễ nói, vì thế họ luôn che giấu những hành vi kích thích vụng trộm, cảm nhận được sự ngọt ngào và thỏa mãn nhưng không để người ngoài biết, khiến cơn nghiện ngày càng trở nên trầm trọng. Chính vì thế khi nghiện “chuyện ấy” mà không được người bạn đời đáp ứng đầy đủ thì sẽ sinh ra dạn nứt tình cảm vì xuất hiện mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, chứng nghiện “chuyện ấy” hoàn toàn có thể có thể chữa khỏi nếu như tìm ra đúng nguyên nhân. Thông thường, quá trình điều trị phải diễn ra lâu dài, không chỉ dùng thuốc mà phải kết hợp với cả phương pháp tâm lý. Đầu tiên sẽ dùng phác đồ gồm thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế… Đồng thời cần phải kết hợp với sự động viên an ủi của người chồng, để nàng vững tâm lý điều trị, nhận ra triết lý tích cực về cuộc sống, có niềm tin, biết kiềm chế và biết chia sẻ tình cảm với mọi người. Để chữa trị cơn nghiện người chồng cần phải đồng hành với vợ. Ảnh internet Phụ nữ nghiện chuyện ấy bên cạnh những mặt tốt thì cũng xuất hiện những tiêu cực. Vì thế, là người bạn đời, bạn hãy giúp cô ấy biết cách kiềm chế bản thân, đồng thời hãy sát cánh bên nhau để chữa trị cơn nghiện thật hiệu quả.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-nghien-chuyen-ay-dan-ong-la-nguoi-huong-loi-nhieu-nhat-vi-sao-287949.html