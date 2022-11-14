Phụ nữ hồi xuân ở độ tuổi nào và những sự thay đổi của sinh lý!

Giữ mãi tuổi xuân luôn là khát vọng của tất cả các chị em. Dường như thấu hiểu được điều này nên tạo hóa đã ban tặng thêm cho phái đẹp giai đoạn hồi xuân, tuy ngắn nhưng đẹp đẹp và rực rỡ vô cùng. Khi vào thời kỳ hồi xuân, cơ thể của phụ nữ sẽ có những thay đổi nhất định, kèm theo đó là sự khác biệt trong nhận thức, tình yêu và cả những ham muốn tình dục.

Mặc dù giai đoạn hồi xuân khá ngắn, nhưng rất đẹp, nó mang lại sức sống mới cho người phụ nữ. Lượng nội tiết tố estrogen tăng lên có hiệu quả rất tốt trong việc nhằm ngăn chặn tiến trình “lão hóa” và hàng loạt các yếu tố tiêu cực đi sau tiến trình này như: các bệnh về tim mạch, thiếu máu cơ tim cục bộ, dư thừa chất béo gây gan nhiễm mỡ, tăng cholesterol máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, thấp khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ,...

Theo các nhà khoa học, độ tuổi hồi xuân ở phụ nữ nằm vào khoảng 40-45. Lúc này, cơ thể có nhiều thay đổi bởi có hiện tượng tăng nội tiết tố estrogen, do đó mà hoạt động tình dục rất đa dạng. Phụ nữ sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn, yêu đời, tâm sinh lý thoải dẫn đến ham muốn “tăng cao hơn”. Tuy nhiên, giai đoạn này rất ngắn ngủi, thường chỉ kéo dài khoảng 1 - 2 năm.

Vì thế, hồi xuân được coi là giai đoạn “tia sáng cuối đường hầm” của chị em phụ nữ, là sự thay đổi hy hữu của cơ thể khi bước vào tuổi xế chiều, trước khi buồng trứng bắt đầu ngừng hoạt động hẳn.

Bởi sau những thay đổi “chớp nhoáng” trước khi buồng trứng ngừng hoạt động hẳn, cơ thể phụ nữ sẽ bắt gặp hiện tượng nam hóa. Đó là khi buồng trứng bị thoái hóa và dừng hoàn toàn việc rụng trứng. Lượng estrogen tiếp tục giảm khiến ham muốn của phụ cũng theo đó suy yếu dần. Âm đạo trở nên mỏng, khô, thiếu độ đàn hồi, gây ra cảm giác đau rát và khó thỏa mãn khi quan hệ. Không ít phụ nữ sẽ cảm thấy mất tự tin và rơi vào trạng thái trầm cảm khi gặp giai đoạn hậu “hồi xuân” này.

Không chỉ dừng lại ở đó, cơ thể người phụ nữ cũng trở nên chảy sệ, mỡ tập trung nhiều ở hông, bụng… Da và tóc trở nên khô ráp hơn, độ ẩm hao hụt khiến nếp nhăn cùng vết nám xuất hiện ngày càng nhiều.

Làm gì để kéo dài độ tuổi hồi xuân của phụ nữ?

Mong ước kéo dài độ tuổi hồi xuân của phụ nữ là điều dễ hiểu. Bởi là phụ nữ thì ai cũng muốn tươi trẻ mãi mãi và khi bước vào độ tuổi trung niên thì khao khát ấy càng thêm cháy bỏng và nồng nàn hơn.

Để có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, kéo dài độ tuổi hồi xuân các chị em nên biết trân trọng và quan tâm đến chính bản thân mình, hãy áp dụng ngay một số phương pháp sau đây:

Phụ nữ cần vui vẻ và lạc quan để giữ mãi độ tuổi hồi xuân!

- Luôn suy nghĩ tích cực, giữ cho tinh thần thoải mái, tránh tình trạng lo lắng, căng thẳng quá mức. Đồng thời, thường xuyên giao tiếp với những người xung quanh để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

- Sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

- Tự xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, tránh sử dụng các loại thực phẩm cay, nóng, chế biến sẵn và các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá…). Bổ sung cho cơ thể thật nhiều rau xanh và trái cây để duy trì vẻ đẹp của làn da.

- Trao đổi với người bạn đời về vấn để “chăn gối” để tránh tình trạng lo lắng khô âm đạo, khó khăn khi quan hệ tình dục, hay lượng estrogen trong cơ thể bị thiếu hụt. Hai vợ chồng cần chăm sóc và tạo cơ hội khơi dậy cảm xúc tình dục để cảm thấy tươi trẻ hơn, nhưng không nên quá gắng sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Châm cứu, massage thường xuyên cũng là một biện pháp kéo dài độ tuổi hồi xuân rất được nhiều chị em ưa chuộng. Nghiên cứu cho thấy, châm cứu có tiềm năng trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục ở phụ nữ. Bên cạnh đó, châm cứu còn giúp giảm lo lắng, căng thẳng, mất ngủ – tất cả những yếu tố góp phần gây ra tình trạng giảm ham muốn ở phụ nữ tuổi trung niên. Ngoài ra, lựa chọn khác chị em có thể thử là thường xuyên đi massage. Các động tác massage sẽ giúp lưu thông khí huyết, khiến chị em cảm thấy thư giãn và sẵn sàng cho chuyện chăn gối hơn.

- Ở độ tuổi hồi xuân, do cảm thấy sức khỏe tốt, tinh thần hưng phấn nhưng các chị em cũng cần phải thường xuyên thăm khám bệnh để bác sĩ có thể theo dõi, phát hiện, điều trị bệnh kịp thời.

Hãy biết duy trì lối sống lành mạnh và thực đơn dinh dưỡng để dễ chịu hơn trong giai đoạn này!

Tóm lại, độ tuổi hồi xuân của phụ nữ dù chỉ là một tia sáng lóe lên, nhưng cũng mang lại cho phụ nữ rất nhiều hạnh phúc và tia hy vọng. Họ sẽ được sống lại với tuổi trẻ, với những rạo rực của của thời thanh xuân, là một ký ức khó quên của cuộc đời. Vì thế, khi bước vào độ tuổi này các chị em hãy sống vui, khỏe, gạt bỏ hết lo âu để tận hưởng thời gian tươi đẹp này nhé! Mọi vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng chỉ cần trái tim còn tươi trẻ thì cuộc sống vẫn đầy màu sắc nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và vui tươi mỗi ngày!