Mẹ chồng ghen với con dâu khi cả hai cùng yêu...một người khiến tôi khốn khổ

Vì thế từ ngày về làm dâu, chị luôn có gắng trở thành một người con tốt, hiếu thảo với mẹ. Nhưng mọi thứ khó khăn hơn chị nghĩ rất nhiều, dù có cố gắng thế nào bà vẫn tỏ ra ghen tỵ và ghét chị ra mặt.

Trước khi lấy nhau, anh hay kể về mẹ cho chị nghe. Chị rất khâm phục mẹ vì hiếm có được người nào mất đi người bạn đời mà vẫn mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu sóng gió để nuôi con trưởng thành và có sự nghiệp như ngày hôm nay.

Chị biết bà đang ghen với mình. Chị cảm giác mẹ chồng ghen với con dâu còn khủng khiếp hơn vợ chồng ghen nhau. Quả không sai, hai người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông không hề dễ chịu gì. Chị biết, mẹ chồng đang có cảm giác chị cướp mất đứa con trai yêu quý của bà. Anh không còn dành nhiều thời gian cho mẹ như trước nữa vì anh còn phải dành thời gian để quan tâm vợ.

Vì mới cưới nên chị vô tư hay nũng nịu chồng, gọi anh một cách thân mật. Thấy như vậy bà càng ghét chị nhiều hơn. Khi anh đi làm là bà lại ra sức chì chiết chị nào là đàn bà con gái gì mà ỏng ẹo, nói vậy mà không biết ngượng. Rút kinh nghiệm, lần sau chị cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Nhưng mà tình hình vẫn không cải thiện, nếu anh giúp chị chuyện gì là bà lại tìm cớ để nhiếc móc đủ điều.

Mỗi bữa ăn, nếu như trước đây chỉ có hai mẹ chon, thì giờ đây có thêm cả chị nữa. Anh sợ chị mới về làm dâu chưa quen ngại không dám ăn nhiều. Vì thế, anh cứ chăm chăm gắp thức ăn cho chị. Mẹ chồng thấy con trai như vậy đã lên tiếng: “Con dâu có bị cụt tay đâu, mà anh phải gắp thức ăn cho thế? Rồi anh khen tôi nấu ăn ngon, vợ là số một. Mẹ chồng phản ứng ngay: “Khiếp, chưa gì anh đã đội vợ lên đầu rồi. Ngày trước anh cũng kêu tôi là nấu ăn số một giờ sao lắm số 1 vậy?”

Mẹ chồng ghen với con dâu khi thấy con trai chiều chuộng vợ. Ảnh internet

Tôi biết ý nên khẽ đá chân anh. Sau đó, anh cũng gắp thức ăn cho mẹ. Nhưng mà bà vẫn giận, liền gặp bỏ xuống và nói: “Tôi có tay tự gắp được”. Khiến cho không khí bữa cơm trở nên nặng nề, tôi phải cố gắng lắm mới nuốt hết chén cơm.

Rồi ngay cả đến chuyện anh mua váy tặng chị, mẹ chồng cũng ghen, nói bóng gió: “Cả đời tôi có được anh mua tặng chiếc áo mới nào đâu”. Chị im lặng bảo anh thui kệ đi. Nhưng anh lên tiếng: “Lần nào con cũng hỏi mẹ có rảnh không để chở mẹ đi mua sắm, mẹ toàn nói mẹ còn nhiều đồ lắm, có mặc đâu mua làm gì, phí tiền”. Khi nghe con trai nói đúng, bà chỉ biết đi lặng rồi tự đi vào phòng.

Chị rất thích được mặc đồ anh mua tặng, trang điểm tý cho xinh rồi đi làm thì bà cũng xỉa xói, “đàn bà con gái, bớt ăn diện đi cho chồng nó nhờ”. Vậy là chị lại tủi thân, ngay cả mặc đồ chồng tặng cũng bị mẹ chồng nói.

Ngày sinh nhật chị, anh đã mua 1 cái bánh kem thật to và 1 bó hoa để tặng chị. Mẹ chồng liền thấy vậy nói: “Già bạc đầu rồi, mà tôi đã biết đến mùi vị sinh nhật là gì đâu. Mà anh chị vẽ vời lắm chuyện cho tốn tiền”. Vậy là bữa tiệc đang vui cũng trở thành buồn, chị cố nhịn để không làm chồng lo lắng.

Tuy nhiên, tối hôm đó, chị đã tâm sự với anh nhiều hơn về mẹ. Chị nói: “Anh hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn, vì thế giới của mẹ chỉ có anh mà thôi. Tự dưng bây giờ em xen vào cuộc sống giữa hai mẹ con, mẹ thấy em lấy mất đi phần tình cảm anh dành cho mẹ nên mẹ ghen đó, anh thương em thì hãy hiểu cho em nhé!”.

Không biết anh nói gì với mẹ mà mẹ chồng giờ đã yêu thương tôi hơn. Ảnh internet

Không biết sáng ngày mai, anh đã tâm sự to nhỏ với mẹ thế nào, mà bà đã không còn ghen với tôi nữa, đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Đến khi tôi có bầu, bà chăm sóc tôi từng ly từng tý, thậm chí anh còn ghen ngược lại với tôi “Mẹ giờ thương em hơn anh rồi đây này”.