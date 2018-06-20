Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà

Xã hội 20/06/2018 17:18

Vụ việc bố mẹ chồng mang xe tải đến nhà con dâu để đòi quà thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trang Fanpage nổi tiếng dành cho giới trẻ đăng tải vụ việc cha mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi lại toàn bộ quà cưới khiến dân mạng dậy sóng. Theo một số nguồn tin, vụ việc dở khóc dở cười này xảy ra tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, một đôi vợ chồng trẻ vừa ly hôn sau hơn 6 năm yêu nhau và chung sống, gia đình chồng liền đánh xe tải đến nhà thông gia đòi lại hết quà và đồ đạc. Từ giỏ phong lan lúc cặp đôi mới lấy nhau cho đến mấy con gấu bông cũng được bố mẹ chồng mang về nốt.

Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà - Ảnh 1
Câu chuyện 'chia tay đòi quà' hiện đang khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh: Facebook

Một số cư dân mạng cho biết, cô vợ được tiếng ngoan hiền, chăm chỉ, từ lúc mới lớn đến tận khi kết hôn chỉ yêu duy nhất anh chồng này. Tuy nhiên sau khi lấy nhau, người chồng luôn ghen tuông và nghi ngờ vợ không chung thủy. Đỉnh điểm là khi cô vợ đi họp lớp và chụp hình chung với một cậu bạn cũ, người chồng cho rằng vợ đi chơi với trai dẫn đến mâu thuẫn, cuối cùng là tờ giấy ly hôn được ký tên, đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình đẹp. 

Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà - Ảnh 2
Bố mẹ chồng mang xe tải đến nhà thông gia đòi lại toàn bộ đồ đạc, từ gấu bông... - Ảnh: Facebook
Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà - Ảnh 3
...cho đến giỏ hoa lan khiến dân mạng cười chảy nước mắt - Ảnh: Facebook

Đáng nói, người bố chồng trong câu chuyện lại lên mạng xã hội rêu rao rằng con dâu cặp bồ, bỏ chồng theo trai và mang xe tải đến lấy hết đồ về cho... bõ tức.

Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà - Ảnh 4
Người bố chồng trong câu chuyện ám chỉ con dâu 'làm chuyện mờ ám' nên hai vợ chồng mới ly hôn - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc thu hút hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Các cặp nam nữ chia tay đòi quà thì thấy hoài, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cả bố mẹ chồng ra mặt thế này. Không hiểu sao hành động kỳ cục vậy mà cũng làm được", A.T. bình luận.

"Mình thấy nhà gái nói chuyện rất đàng hoàng và lý lẽ, còn nhà trai hành xử kỳ cục quá. Thôi nếu họ đã hết tình hết nghĩa vậy mình cũng đành chịu vậy", K.L. bày tỏ.

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