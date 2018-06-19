Nam thanh niên đốt pháo ở vùng kín của người yêu bị dân mạng 'ném đá' kịch liệt

Xã hội 19/06/2018 15:55

Nam thanh niên đặt quả pháo tự chế vào vùng kín bạn gái rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân quằn quại đau đớn.

Mới đây, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ và "ném đá" nhiệt tình đoạn clip "đốt pháo trêu chọc bạn gái" của nam thanh niên tên H.V. Hầu hết đều lên án trò nghịch dại nhằm mục đích câu like, view "rẻ tiền" của bạn trẻ này.

Nam thanh niên đốt pháo ở vùng kín của người yêu bị dân mạng 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 1
Cô bạn gái từng là 'nạn nhân' của nhiều trò nghịch dại do bạn trai bày ra - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, H.V. đã tự chế một quả pháo nhỏ nhằm mục đích chọc ghẹo bạn gái. Nhân lúc cô gái đang ngủ say trên giường, thanh niên này đã đặt quả pháo tự chế vào vùng nhạy cảm của bạn gái rồi châm lửa đốt.

Quả pháo nổ khiến cô gái giật mình tỉnh giấc, vừa lăn lộn trên giường vừa bật khóc vì đau đớn. Trong khi đó, H.V. tỏ ra vô cùng khoái trá, không có vẻ gì là hối hận.

Nam thanh niên đốt pháo ở vùng kín của người yêu bị dân mạng 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 2
Nam thanh niên đặt quả pháo vào vùng nhạy cảm của người yêu rồi châm lửa đốt - Ảnh cắt từ clip
Nam thanh niên đốt pháo ở vùng kín của người yêu bị dân mạng 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 3
Quả pháo nổ khiến nạn nhân giật mình tỉnh giấc... - Ảnh cắt từ clip
Nam thanh niên đốt pháo ở vùng kín của người yêu bị dân mạng 'ném đá' kịch liệt - Ảnh 4
...rồi bật khóc vì đau đớn - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về "gạch đá" nhiều vô kể.  Cá biệt, đây không phải là clip nghịch dại duy nhất của H.V. Trên kênh Youtube của mình, nam thanh niên còn có rất nhiều đoạn clip phản cảm như "Thả con lươn vào quần người yêu", "Bắt người yêu hốt phân heo lầy lội"…

"Đây đúng là trò đùa ngu ngốc nhất thế kỷ, chỉ dành cho những kẻ 'mất não' thèm muốn sự nổi tiếng mà thôi", J.K. bình luận.

"Một số bạn trẻ thèm muốn sự nổi tiếng đến thế cơ à. Vào kênh Youtube của bạn này coi càng thấy kinh khủng hơn. Không hiểu sao cô bạn gái lại cổ súy cho thanh niên này và từng tham gia khá nhiều các clip trước đây", N.A. bày tỏ.

"Thời đại gì mà ai cũng dễ nổi tiếng thế này??? Chỉ cần 1 trò nghịch dại là nổi tiếng rồi ư? Chung tay cho cái tên này biến mất khỏi MXH đi mọi người", H.N. kêu gọi.

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