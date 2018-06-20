Clip cô dâu bị người yêu cũ 'bóc phốt', chú rể phản ứng bất ngờ khiến dân mạng dậy sóng

Xã hội 20/06/2018 00:20

Phản ứng của chú rể khi cô dâu bị người yêu cũ 'bóc phốt' ngay trên sân khấu khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, một Fanpage nổi tiếng dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip cực hài hước ghi lại cảnh cô dâu bị người yêu cũ "bóc phốt" trong đám cưới. Cộng đồng mạng không ngại nhấn like cho đoạn clip sáng tạo, đồng thời chia sẻ cực nhiệt tình cùng hàng ngàn bình luận thể hiện sự thích thú.

Clip: Cô dâu bị người yêu cũ "bóc phốt" siêu lầy lội tại đám cưới

Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng cầm mic hát tặng cô dâu chú rể bằng cách "chế" lời trên nền nhạc một bài hát nổi tiếng. Mở đầu bài hát, anh này hờn trách cô dâu "Vậy mà em nỡ né tránh không mời anh một lời nào, người ơi giờ đây em muốn ra sao?" khiến cô dâu ngượng đỏ mặt. Tiếp đó, nam thanh niên ngang nhiên "bóc phốt" cô dâu bằng các câu hát: "Đến bây giờ mới biết em cũng có một hình xăm, thế mà từ lúc trước em chẳng khoe bao giờ"; "Đến bây giờ mới biết em cũng thích 'lái tàu bay', thế mà lại nói dối em chẳng bay bao giờ". Lúc này, cả cô dâu chú rể và quan viên hai họ không thể nhịn cười nổi vì anh người yêu cũ đang ám chỉ cô dâu lấy chồng kém tuổi.

Clip cô dâu bị người yêu cũ 'bóc phốt', chú rể phản ứng bất ngờ khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 1
Cô dâu chú rể vô cùng thích thú với món quà cưới sáng tạo - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, anh này còn "lầy lội" đến mức khen cô dâu chú rể đẹp đôi như... mắm tôm với bún riêu, để đi ăn cưới cho khỏi lỗ anh sẵn sàng nhịn luôn cả bữa trưa lẫn bữa sáng, hay thậm chí bỏ phong bì mừng cưới gấp đôi bình thường vì..."anh cũng giàu". Cuối bài hát, nam thanh niên không quên chúc cô dâu chú rể hạnh phúc đến bạc đầu và đề nghị mọi người đưa clip lên Facebook để anh được nổi tiếng.

Đáng nói, cô dâu chú rể không hề tỏ ra khó chịu, trái lại vô cùng vui vẻ và vỗ tay cổ vũ cực nhiệt tình cho anh chàng. Cộng đồng mạng cũng dành lời khen không ngớt cho món quà tinh thần sáng tạo và ấn tượng của anh chàng người yêu cũ vô cùng đáng yêu, lầy lội này.

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