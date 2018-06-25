Cách trị chồng ham chơi vô trách nhiệm của cô vợ quái chiêu các mẹ phải 'tấm tắc'

Có một người chồng lấy đường làm nhà, lấy bạn bè làm vợ con, thực sự Hoa rất mệt mỏi. Dù đã khuyên anh bao nhiêu lần nhưng đều vào tai nọ lại vọt qua tai kia. Không biết bao đêm cô phải đẫm nước mắt vì anh, con ốm gọi mãi anh không bắt máy. Nếu bắt máy thì cũng bảo “Tí anh về” và rồi mất hút luôn.

Cũng giống như bao người con gái khác, Hoa có một tình yêu thật đẹp với anh bạn học cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hai người cưới nhau. Tuy nhiên, khi sống chung thì Hoa mới thấu hiểu cảnh “sống trong chăn mới biết chăn có giận”. Chồng Hoa rất ham chơi, vô trách nhiệm với gia đình, toàn bộ việc nhà, chăm sóc con cái anh đều phó mặc cho Hoa làm hết.

Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, cô đã dặn anh phải về trước 11 giờ, nếu không sẽ cho ngủ ở ngoài. Nhưng anh vẫn thế, hơn 1h đêm mới về. Anh gọi hơn cả chục cuộc mà Hoa không bắt máy. Ở trong nhà tâm trạng lo lắng, nhưng Hoa vẫn quyết tâm để anh ở ngoài.

Vì nghĩ bản chất của chồng không đến nỗi nào nên Hoa cứ tha thứ hết lần này đến lần khác. Nhưng như vậy mãi sẽ không ổn vì thế lần nay cô quyết tâm “thẳng tay trừng trị”, nếu anh vẫn không cải thiện được nữa thì sẽ ly hôn.

Sang đến ngày thứ 2 rồi thứ 3, thứ 4 vẫn thế. Nhưng được khoảng 10 ngày thì chồng Hoa chịu không nổi nên phải về nhà trước 11h. Tuy nhiên, như vậy Hoa vẫn chưa hài lòng, vì về giờ đó, còn giúp được vợ con việc gì đâu, một tay Hoa vẫn phải lo hết.

Lần này tôi quyết tâm thẳng tay trừng trị chồng ham chơi vô trách nhiệm. Ảnh internet

Bước thứ 2 trong kế hoạch, Hoa “nhờ” chồng làm việc nhà. Muốn được như thế thì chồng Hoa phải về sớm hơn. Để làm được điều này, Hoa dùng chiêu “lấy độc trị độc”. Trước giờ, tan làm, Hoa gọi cho chồng về nhà sớm có việc gấp, về trông con cho cô đi có việc. Mặc dù không muốn về nhưng chồng Hoa vẫn phải về sớm để trông con vì nhà ông bà ngoại và ông bà nội đều ở xa không thể gửi được ai.

Về đến nơi, Chồng Hoa liền hỏi: “Em đi đâu mà cần anh về gấp để trông con thế”, Hoa chỉ trả lời qua loa: “Em có việc, 11 giờ mới về nhà, anh lo cho con ăn uống đi nha”. Ở nhà vật lộn với đứa con, anh mới biết mệt thế nào, lúc thì nó đòi ăn rồi đi vệ sinh, rồi dỗ nó ngủ, mệt không chịu được. Khi thấy vợ về, anh mừng hớn hở, có thể thở phào nhẹ nhàng để ra ngoài ngõ ăn tạm bát phở cho đỡ đói.

Vẫn tiếp tục kế hoạch trị chồng ham chơi vô trách nhiệm, cô lại gọi điện nhờ chồng về sớm trông con, nhưng lần này anh từ chối thằng thừng bảo là không về. Vậy nên trước giờ tan làm của anh, Hoa đã chở con đến tận nơi giao cho anh rồi đi. Không còn cách nào khác, anh phải chở con về nhà. Cũng giống ngày hôm qua, Hoa đi đến 11 giờ mới về.

Tôi để anh loay hoay chăm sóc con cho biết thế nào là khổ. Ảnh internet

Lần này, chồng Hoa tức giận, “Sao em về muộn vậy, em đi đâu?”. Hoa nói luôn: “Em đi chơi game, gặp gỡ bạn bè giống anh hay làm đấy”. Thật là thoải mái anh ạ, không phải lo nghĩ gì. Kế hoạch cứ như vậy tiếp tục, cuối cùng anh không chịu được xin tha và hứa từ nay sẽ ở nhà với vợ con nhiều hơn thì Hoa mới dừng lại.

Mấy ngày ở nhà, chồng đã hiểu được nỗi khổ của Hoa. Vậy là từ đó, anh ít đi chơi hơn và biết giúp Hoa các việc vặt trong nhà. Nhìn chồng chơi với con, Hoa cười thầm chắc thắng. Vậy anh ông chồng ham chơi vô trách nhiệm của cô cũng phải giơ tay xin hàng.