Chị Nga chia sẻ: “Tôi luôn sợ hãi và suy sụp tinh thần khi nhìn thấy chồng. Bởi vì không biết khi nào anh ấy sẽ “lên cơn” và cần tôi giúp để thỏa mãn. Điều này khiến cho tôi cảm thấy, mình là nô lệ tình dục của anh ấy chứ không phải là một người vợ đúng nghĩa.”

Bị nghiện chuyện ấy, khiến cho tâm lý của người đàn ông suy nghĩ xoay quanh vấn đề đó và không thể nào dứt ra được. Suy nghĩ sẽ đi kèm với hành động và người đàn ông cần được giải tỏa sinh lý ngay. Điều này khiến cho đối tác cảm thấy hoảng sợ, rơi vào trạng thái căng thẳng, bởi khi nghiện chuyện ấy người đàn ông không kiểm soát được hành vi của mình.

Tôi có tìm hiểu trên mạng internet, phần lớn những người nghiện phim đen, thích hình mát mẻ của các cô gái thì sẽ không quan tâm đến vợ, mất hứng thú với vợ. Nhưng chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, dường như anh “đòi” vợ nhiều hơn, lúc nào cũng muốn gần gũi để thỏa mãn.

Dạo gần đây, tôi thấy chồng thay đổi, không còn giống như trước đây. Hay ngủ muộn, cầm điện thoại để xem phim sex. Anh cũng thích sưu tầm những hình ảnh của các cô gái nóng bỏng, ngồi xem hàng giờ liền. Khiến tôi bị tổn thương vô cùng.

Khi nào muốn là anh đều đòi làm chuyện ấy. Ảnh internet

Ngày chủ nhật được nghỉ làm, nhưng anh không đi đâu hết chỉ ở lỳ trong nhà và xem phim đen. Rồi sau đó gọi vợ vào phòng riêng để làm “chuyện ấy”. Anh đè tôi ra để làm cho bằng được và không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh thực hiện những tư thế rất kì lạ. Tôi hỏi thì anh nói: “Anh mới thấy trong phim làm thế nên anh phải thử nghiệm ngay, công nhận tư thế này sướng thật”.

Chưa hết, ngay cả lúc đưa tôi đi làm anh cũng không tha. Kiểu như khi anh nghĩ về những gì mình đã xem là sẽ lên “cơn nghiện”. Vậy là vừa đến công ty, anh đã hỏi: “Công ty em nhà vệ sinh ở đâu, mình vào đó “ấy” nhanh nha, chứ anh không chịu nổi”. Vậy là anh lôi tôi vào nhà vệ sinh và làm chuyện ấy, đòi đi tàu nhanh sẽ không mất nhiều thời gian. Đến khi chiều về, anh lại đòi qua chở tôi. Tuy nhiên, không về thẳng nhà mà tạt qua khách hạn làm xong chuyện ấy mới về.

Sinh lý của chồng thay đổi khiến tôi bất an và lo lắng. Nhưng anh không biết là chồng nghiện chuyện ấy khiến vợ suy sụp. Người tôi gầy rộc cả đi. Từ ngày, biết chồng là một người nghiện tình dục đã khiến tôi trở thành một người khó chịu và thường xuyên cáu gắt.

Tôi đã cố gắng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với chồng, khuyên anh đi điều trị bác sĩ tâm lý nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Hàng ngày chồng vẫn vậy, dành cả 2-3 tiếng đồng hồ để xem phim sex, sau đó là bắt đầu áp dụng với tôi, khi nào anh thỏa mãn mới buông tôi ra.

Giờ tôi bất lực, không biết tìm cách nào chữa bệnh nghiện "chuyện ấy" của chồng. Ảnh internet

Khi thấy tôi giận giữ, lớn tiếng, thì anh lại an ủi: “Có yêu em anh mới có cảm giác và muốn làm chuyện ấy với em nhiều như thế”. Nghe anh nói vậy tôi cũng mủi lòng. Tuy nhiên, càng ngày chồng nghiện chuyện ấy càng nặng. Nhiều khi tôi muốn chồng ra ngoài tự tìm đối tác mà “hành động”, chứ luôn rơi vào trạng thái bị động, được xem là vật thử nghiệm cho những cảm giác mới của chồng khiến bản thân mình không còn sức sống, không còn muốn giao tiếp và trò chuyện với anh. Tôi cố tìm cách cải thiện “căn bệnh” này cho chồng nhưng dường như bất lực.