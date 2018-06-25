Những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất

Chuyện vợ chồng 25/06/2018 14:07

Cũng giống như đàn ông, con gái cũng có những thời điểm thèm làm chuyện ấy nhất. Vì thế, nếu nắm được các thời điểm này, cánh mày râu sẽ dễ dàng có được nàng, hưởng trọn khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau.

Để nàng có thể đồng ý “mây mưa” thì bạn phải biết cách khiến cô ấy hào hứng hơn trong chuyện ấy. Đồng thời, phải chọn đúng thời điểm cô ấy yếu lòng tự nguyện dâng hiến. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng có tất cả nếu như chọn đúng những thời điểm thèm làm chuyện ấy nhất của con gái.

Khi ghen tuông, giận dỗi

Khi nàng ghen tuông giận dỗi là lúc nàng thèm muốn chuyện ấy
Khi nàng ghen tuông giận dỗi là lúc nàng thèm muốn chuyện ấy. Ảnh internet

Ghen tuông, giận dỗi được xem là thứ gia vị tuyệt vời để nêm nếm cho tình yêu. Thứ gia vị này chỉ cần biết “tiết chế” cho phù hợp thì mùi vị của tình yêu rất ngọt ngào và thăng hoa. Vì thế, khi nàng nổi những cơn thịnh nộ, ghen tuông thì chứng tỏ cô ấy yêu bạn rất nhiều, để đáp lại tình cảm này, chứng tỏ mình cũng rất chung thủy đồng thời có thể khống chế những cơn ghen thịnh nộ của nàng thì bạn hãy “yêu” nàng một cách nồng nhiệt nhất nhé! Lúc này cô ấy sẽ đắm say trong men tình, mọi tức giận sẽ tan biến, sẽ yêu thương bạn nhiều hơn.

Khi hai bạn xa nhau không được gặp mặt thường xuyên

Lâu ngày mới được gặp nhau nàng se muốn làm chuyện ấy để giải tỏa nỗi nhớ mong
Lâu ngày mới được gặp nhau nàng sẽ muốn làm chuyện ấy để giải tỏa nỗi nhớ mong. Ảnh internet

Khi hai người phải xa cách, tình cảm nhớ nhung, yêu thương sẽ đong đầy tạo thành động lực lớn cho đời sống tình dục. Sau bao nhiêu ngày mong chờ, cảm giác nhớ thương dồn nén chỉ có thể giải tỏa hết bằng chuyện ấy, sẽ giúp cả cảm nhận được tình yêu mãnh liệt.

Hơn nữa, sau bao ngày xa cách con người ta sẽ muốn chạm vào cơ thể nhau để có thể cảm nhận được hơi ấm và sự sống của người đó đang hiện hữu bên mình. Như vậy mới có thể giải nhiệt cho sức nóng của tình yêu.

Sau khi xem phim tình cảm hay phim sex

Khi xem phim có những cảnh nóng không chỉ có đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng sẽ cảm thấy bị kích thích và hưng phấn. Lúc này tâm trạng sẽ phơi phới và dây thần kinh cảm xúc được đẩy lên cao trào, nàng sẽ muốn cảm nhận ngay những cảnh mà mình mới được xem. Vì vậy, xem một bộ phim về phòng the sẽ là một cách làm mới chuyện ấy, để hai bạn thăng hoa cảm xúc, yêu nhau cuồng nhiệt.

Sau khi phải kiêng cữ nhiều ngày

Một trong những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất là khi phải kiêng cữ nhiều ngày như: sau những ngày đèn đỏ, hay sau thời gian bị bệnh hoặc là sau khi sinh… Việc phải nhịn “chuyện ấy” khiến cho các nàng cảm thấy rất ham muốn, lúc này các chàng chỉ cần nổi một chút lửa thì sẽ nhận được tín hiểu bật đèn xanh ngay lập tức. Cuộc “yêu” sẽ diễn ra nhanh chóng giúp đôi bạn cảm thấy thoải mãn về nhu cầu sinh lý và hâm nóng tình cảm chống phòng the.

Khi nàng căng thẳng

Khi nàng căng thẳng sẽ kích thích ham muốn ở nàng cực lớn
Khi nàng căng thẳng sẽ kích thích ham muốn ở nàng cực lớn. Ảnh internet

Ít người biết rằng khi nàng căng thẳng bị stress cũng chính là một trong những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất. Lúc này chàng tấn công chắc chắn sẽ thắng lớn và thu được thành quả như mong đợi. Mặc dù căng thẳng được coi là trạng thái tâm lý tiêu cực nhưng nó lại kích thích ham muốn ở nàng cực lớn. Bởi “chuyện ấy” có tác dụng vô cùng tốt trong việc làm giảm đau đầu do stress, giải tỏa và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, sau khi tập thể dục, sau 2 tuần kinh… cũng là những thời điểm con gái thèm làm chuyện ấy nhất. Các chàng hãy nắm bắt đúng thời điểm để giúp nàng thoải mái và tận hưởng hương vị ngọt ngào trong cuộc “yêu”.

Nói tóm lại, chỉ cần chọn đúng thời điểm là bạn sẽ có tất cả, không chỉ có được tình cảm mà còn được “thưởng thức” trọn vẹn nét đẹp của cơ thể nàng.

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Từ khóa:   chuyện ấy bí quyết phòng the

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