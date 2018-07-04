Phương pháp thai giáo của người nhật – dạy con ngoan ngoãn từ trong bụng mẹ

Chăm sóc con 04/07/2018 15:32

Phương pháp thai giáo của người Nhật sẽ giúp cho bé yêu phát triển tốt, sớm kích thích sự phát triển của não trái và não phải, hòa nhập nhanh với môi trường ngay từ trong bụng mẹ.

Nhiều người lầm tưởng rằng phương pháp thai giáo của người Nhật có mục đích giúp trẻ thông minh hơn. Trên thực tế, mục đích của phương pháp này giúp bé thích nghi và phát triển tốt nhất, từ sự phát triển đó bé lớn khỏe mạnh và dễ dàng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Còn việc bé có thông minh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, môi trường nuôi dạy sau này mà bé tiếp nhận và tình yêu thương mà cha mẹ dành cho bé… Đây mới là cánh cửa giúp bé thông minh hơn và có động lực để cố gắng.

Sinh hoạt đúng giờ giấc, trò chuyện tích cực cùng bé trong bụng, giữ cho tâm lí luôn thoải mái và lạc quan là những phương pháp thai giáo của người Nhật hay áp dụng hiện nay.

Tạo thói quen sinh hoạt hợp lý theo giờ giấc

Phương pháp thai giáo của người Nhật rất chú trọng đến vấn đề tạo thói quen sinh hoạt ăn uống đúng giờ, ngủ sớm và dậy sớm, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Vì thế, mỗi ngày mẹ bầu cần ngủ đủ 8 tiếng, ăn đúng giờ, vận động thường xuyên, để tâm lý luôn thoải mái.

Mẹ bầu cần phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ
Mẹ bầu cần phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ. Ảnh internet

Đặc biệt là khi bước sang tuần thứ 28, em bé trong bụng phát triển mạnh về thính giác và thị giác, bắt đầu phân biệt được sáng tối. Nếu muốn em bé khi sinh ra ngoan ngoãn và ít khóc đêm thì ngay từ giai đoạn này, mẹ bầu hãy tạo cho con mình thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc, tránh thức khuya hoặc ở những nơi quá sáng và ồn ào khi về đêm. Khi được hình thành thói quen sinh hoạt như vậy, ngay ở trong bụng mẹ bé sẽ nhớ được rằng vào ban ngày thì có ánh sáng, ban đêm thì tối để từ đó hình thành thói quen thức và ngủ có quy tắc cho mình, nhận thức dựa vào lịch sinh hoạt hằng ngày của mẹ.

Trò chuyện với con từ trong bụng thường xuyên

Mẹ bầu cần phải thường xuyên đọc sách và trò chuyện với con
Mẹ bầu cần phải thường xuyên đọc sách và trò chuyện với con. Ảnh internet

Giọng nói của cha mẹ chính là âm thanh tuyệt vời nhất mà em bé muốn nghe và lặp đi lặp lại thì em bé sẽ càng thích. Thái giáo kiểu Nhật này sẽ tạo sự gắn kết tình mẫu tử, giúp cho sợi dây tình cảm giữa mẹ và con gắn kết ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé sẽ cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của mẹ. Cũng chính từ việc cảm nhận tình yêu thương đó sẽ là điều kiện đầu tiên giúp bé phát huy về trí tuệ sau này. Bên cạnh giọng của mẹ, em bé cũng rất thích nghe giọng của bố. Vì thế các ông bố cần tham khảo sách thai giáo của người Nhật, cung cấp thông tin về việc dạy con từ trong bụng mẹ một cách khoa học nhất được các chuyên gia khuyên dùng, để chăm sóc cho mẹ và bé tốt nhất.

Tâm trạng thoải mái của mẹ là môi trường thai giáo tốt nhất cho con

Tâm trạng, cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự cảm nhận của em bé trong bụng. Vì thế trong thời gian thai kì, mẹ bầu cần phải vui vẻ, lạc quan, chuyển hết tinh thần ấy cho con, như vậy lúc con sinh ra mặt tươi sáng, luôn nở nụ cười trên mặt.

Giữ tinh thần vui vẻ chính là môi trường thai giáo tốt nhất cho con
Giữ tinh thần vui vẻ chính là môi trường thai giáo tốt nhất cho con. Ảnh internet

Do đó, mẹ bầu cần tránh bị stress, thường xuyên thay đổi không khí hoặc tâm trạng bằng cách nghe nhạc, đi dạo, xem tranh ảnh, đọc truyện ngụ ngôn, sách thiếu nhi cho con nghe và làm những gì mà bản thân thích, giúp tâm hồn bé hình thành nên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đồng thời, người chồng lúc nào cũng phải luôn ở bên để động viên tình thần cho mẹ bầu, như vậy đứa con trong bụng sẽ cảm nhận được tình thương ấm áp của cả hai người. 

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