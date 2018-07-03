Sinh con hợp tuổi bố mẹ 2020 giúp vận mệnh cuộc đời bé gặp nhiều điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 03/07/2018 14:07

Sinh con hợp tuổi bố mẹ 2020 sẽ giúp cho vận mệnh của cuộc đời bé gặp nhiều may mắn. Vì thế, rất nhiều ông bố và bà mẹ đã đi xem bói để lên kế hoạch sinh con vào năm Canh Tý.

Năm 2020 âm lịch bắt đầu từ ngày 25/1/2020 đến ngày 11/2/2021 theo dương lịch. Có mệnh ngũ hành: Thổ - Bích Thượng thổ - Đất trên vách. Năm âm lịch là Canh Tý - Tuổi con Chuột. Theo phong thủy Ngũ hành, sinh con hợp tuổi năm 2020 sẽ giúp các bậc phụ huynh làm ăn phát đạt, tiền tài giàu sang, vận mệnh của bé cũng rất tốt. Vì thế, khi quyết định sinh con năm 2020 vợ chồng bạn cần biết tháng nào tốt, năm 2020 mệnh gì, tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 2020 ra sao...?

Sinh con hợp tuổi bố mẹ 2020 nên sinh tháng nào?

Sinh năm 2020 có mệnh Thổ. Vì thế nên sinh con vào Tứ Quý và các tháng mùa xuân nên kiêng. Vì thế, những tháng tốt để sinh con vào năm 2020 là: 4,5,6, 9,12.

Năm Canh Tý là năm tốt để sinh con
Năm Canh Tý là năm tốt để sinh con. Ảnh internet

Tháng 4: Những bé sinh tháng 4 là người sống lãng mạn, si tình và thường không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, họ lại có quan hệ xã hội rộng rãi, thanh đạm, nhưng gặp nhiều nguy nan vì thế cần đề phòng tiểu nhân quấy phá.

Tháng 5: Là người có tinh thần tự lập cao, được nhiều người khâm phục. Măc dù có số giàu có nhưng được hưởng phúc muộn.

Tháng 6: Là người thông minh, khoáng đạt, đường công danh, sự nghiệp rộng mở, cả đời được hưởng phúc lộc từ bạn bè. Nhưng trong công việc lại hơi nóng nảy dễ xung đột với cấp trên vì thích làm những việc vượt quá khả năng. Nên đề phòng bệnh tật do thời tiết nóng bức, sống ở nơi có nguồn nước mát mẻ là tốt nhất.

Tháng 9: Sinh tháng này thường là người trung thực, cẩn trọng, nhạy cảm nhưng không muốn giao tiếp rộng. Họ giỏi kiếm tiền, tự lập nghiệp, có hướng làm chỉ huy nhưng lại hơi thiếu tự tin vào bản thân.

Năm Canh Tý sinh con gặp nhiều may mắn, sinh khí tốt
Năm Canh Tý sinh con gặp nhiều may mắn, sinh khí tốt. Ảnh internet

Tháng 12: Là người nhiệt tình, luôn bận rộn trong công việc. Cuộc sống no đủ, an khang thịnh vượng cả đời hưởng phúc. Do năm 2020 là mệnh Thổ - Bích Thượng thổ - Đất trên vách vì thế từ bảng ngũ hành cho thấy Hỏa sinh Thổ. Chính vì thế nếu bố mẹ mà mệnh Hỏa sinh con mệnh Thổ thì còn gì bằng. Sự kết hợp của 2 mệnh này sẽ mang lại may mắn cho cha mẹ, sinh khí tốt cho con.

Vận mệnh của người sinh năm 2020 (Canh Tý)

Những đứa trẻ sinh năm 2020 là xương CON CHUỘT nhưng Tướng tinh CON RẮN. Vì thế họ sẽ là người rất coi trọng sự chắc chắn, cả đời không phải lo nghĩ nhiều. Do đó họ gặp nhiều may mắn và biết thỏa mãn với hiện tại nên sống cả đời không phải suy nghĩ. Hơn nữa, tính cách của người mệnh Thổ tốt, có thể thích ứng nhanh nên họ sống êm ấm, hòa nhã.

Về phần vận hạn cuộc đời thì do người tuổi Tý luôn luôn kính trên nhường dưới nên họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và tôn trọng những người ở trên. Do đó, những người làm chủ mà thuộc tuổi Tý sẽ rất quan tâm đến về vấn đề làm việc, ăn uống ngủ nghỉ để tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt.

Bố mẹ mệnh Hỏa sẽ sinh con vào năm 2020 mệnh Thổ là rất hợp
Bố mẹ mệnh Hỏa sẽ sinh con vào năm 2020 mệnh Thổ là rất hợp. Ảnh internet

Người tuổi Tý có hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc vẹn tròn. Khi kết hôn với người tuổi Sửu thì hôn nhân mỹ mãn, còn với tuổi Thân thì hôn nhân hạnh phúc.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp ích được nhiều cho vợ chồng bạn để có thể lên kế hoạch cho việc có con và sinh năm 2020 một cách chu đáo, đem lại phú quý và tài lộc nhiều nhất cho cả bố mẹ và cuộc đời của các bé.

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