Chọn tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019 để đón tài lộc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 02/07/2018 15:32

Vợ chồng bạn đang có dự định sinh con vào năm 2019 nhưng không biết có hợp tuổi bố mẹ không? Sinh vào tháng nào thì tốt? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này nhé!

Việc chọn tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt giúp gia đình bạn hóa giải những điểm không tốt. Đứa con sinh vào tháng tốt sẽ là “bùa hộ mệnh” giúp vợ chồng vừa yêu thương nhau nhiều hơn lại làm ăn ngày một phát đạt, rước tài lộc vào nhà. Đồng thời, tạo cho con có sự khởi đầu tốt, tương lai tươi sáng hơn.

Tháng nào sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019?

Năm 2019 là một năm cực kỳ tốt để sinh con. Đây là năm con heo – một con vật đáng yêu ngộ nghĩnh và thông minh, lanh lợi. “Chú heo con” của bạn sẽ hay ăn chóng lớn và rất dễ nuôi.

Năm 2019 là năm được nhiều ông bố bà mẹ chọn để sinh con
Năm 2019 là năm được nhiều ông bố bà mẹ chọn để sinh con. Ảnh internet

Những tháng trong năm 2019 sinh con tốt nhất là 1, 2, 3, 10, 11 và 12 (tính theo âm lịch) giúp con có được sự khởi đầu đầy thuận lợi. Năm 2019 là năm Kỷ Hợi - Con Lợn - mệnh Mộc - Bình Địa Mộc. Theo bảng ngũ hành có thể thấy Thủy sinh Mộc, nước nuôi dưỡng cho cây cối phát triển. Chính vì thế nếu bố mẹ mà mệnh Thủy sinh con mệnh Mộc thì vô cùng hợp tuổi. Chắc chắn sự kết hợp của 2 mệnh này sẽ mang lại tài lộc cho cha mẹ, sinh khí tốt cho con. Những điều tốt lành sẽ luôn đến với bố mẹ và con cái.

Tóm lại, để biết bố mẹ có hợp với tuổi con cái không thì phải xem ngũ hành, tương sinh tương khắc. Như vậy sẽ biết được ngũ hành của người cha có hợp với con hay ngũ hành người mẹ có hợp với con không. Từ đó, sẽ biết được sinh con trai hoặc con gái năm 2019 có hợp với tuổi bố mẹ không. Theo đó, bố mẹ có tuổi: Tân Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu, Ất Hợi, Giáp Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn… sinh con năm 2019 thì cực tốt.

Vận hạn của người sinh năm Kỷ Hợi 2019

Bố mẹ mạng Thủy sẽ rất hợp với việc sinh con năm 2019
Bố mẹ mạng Thủy sẽ rất hợp với việc sinh con năm 2019. Ảnh internet

Năm 2019 - Kỷ Hợi là tuổi con heo thường có số an nhàn, giàu sang. Do đó, rất nhiều người đi xem tuổi sinh con hợp với bố mẹ 2019. Xét về tài vận thì tuổi Hợi đứng vào hàng bậc nhất trong mười hai con giáp, có ý chí cạnh tranh mãnh liệt và chí cầu tiến cao. Phần lớn người tuổi Hợi thích hợp với những việc liên quan tới kiến trúc, âm nhạc. Họ rất khéo ăn nói và được mọi người yêu mến.… không thích hợp những ngành nghề liên quan chính trị, văn hóa, xã hội …

Con gái sinh năm 2019 tính tình thẳng thắn có dáng vẻ rất dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa tính kiên cường. Còn con trai sinh năm 2019 là người khảng khái, hào phóng, cương trực có chính kiến. Khi kết hôn với người cùng tuổi, sẽ dễ dàng chia sẻ và thông cảm với nhau, sống rất hạnh phúc.

Trong tất cả các màu sắc thì màu xanh sẽ hợp với người sinh mạng mộc. Xanh có nhiều sắc độ, từ cốm nhạt đến xanh lá đậm, tạo một cảm giác mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên nhất trong các màu. Màu xanh gợi sự bình yên và êm ả của tâm hồn. Hơn nữa, màu xanh cũng tượng trưng cho sự mát mẻ, ôn hòa để giữ sự thoáng đãng, trong nhà lúc nào cũng êm ấm, vui tươi.

Bé sinh năm 2019 có vận số rất tốt
Bé sinh năm 2019 có vận số rất tốt. Ảnh internet

Hy vọng với những thông tin trên, các cặp vợ chồng sẽ chọn được tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình và cuộc đời của bé sau này. Như cậy, các cặp vợ chồng sẽ sinh con theo ý muốn, tránh được xung khắc với người trong nhà, đồng thời giúp bé có được vận mệnh tốt hơn để cuộc sống sau này được giàu sang phú quý.

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