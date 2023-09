Những dấu hiệu mang thai tuần đầu, dấu hiệu mang thai sớm mà các chị cần nắm rõ

Trứng sau khi được thụ tinh sẽ bắt đầu di chuyển và làm tổ trong tử cung của mẹ, khiến mẹ bị chảy máu nhẹ, rất may là hiện tượng này không gây ra đau đớn gì cả mà còn là một tin vui báo rằng em bé đã sẵn sàng phát triển và lớn lên trong bụng mẹ rồi đấy nên các mẹ không phải lo lắng gì đâu nhé.

Tức ngực



Tức ngực lâu ngày là một trong những dấu hiệu báo mang thai sớm rõ ràng nhất. Ảnh: Internet

Khi trứng được thụ tinh thì lập tức cơ thể sẽ được phát tín hiệu và sẽ bắt tay ngay vào công cuộc cải tổ, tạo điều kiện tốt nhất để mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng em bé. Trong đó, dấu hiệu mang thai tuần đầu, mang thai sớm nhất chính là sự thay đổi ở ngực mẹ, trở nên căng tức, đầu vú, núm vú thâm và to hơn hẳn. Nguyên nhân là do hóc môn cơ thể thay đổi, kích thích phần bầu ngực to hơn cũng như là tuyến sữa dần dần hoạt động, chuẩn bị sản xuất sữa nuôi em bé sau khi sinh ra sau này.

Cơ thể mệt mỏi

Đây cũng là một trong những dấu hiệu báo mang thai tuần đầu hay là dấu hiệu mang thai sớm rõ ràng nhất. Khi mới mang thai khiến cho cơ thể mẹ mệt mỏi vô cùng kèm theo đau đầu mà không rõ lý do, khiến nhiều mẹ thường lầm tưởng rằng bản thân bị cúm mà không biết rằng bản thân mang thai rồi lại đi mua thuốc kháng sinh về uống.



Cơ thể mệt mỏi không rõ lý do cũng là một dấu hiệu báo có thai sớm. Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do sự mất cân bằng hóc môn Progesterone khiến cơ thể mẹ giảm năng lượng và gặp phải mệt mỏi. Hơn nữa, ngay khi trứng bắt đầu được thụ tinh là cơ thể đã bắt đầu sản xuất máu để nuôi em bé ngay rồi, việc này khiến tim đập nhiều hơn nên việc cơ thể mệt mỏi là khó tránh khỏi và cũng hiện tượng thường thấy, không có gì nguy hiểm cả.

Cảm xúc thay đổi thất thường, nóng giận kéo dài

Thường khi đến ngày, các chị em thường có tâm trạng, cảm xúc bất ổn, nhưng nó chỉ thường kéo dài hai ngày, tối đa là ba ngày mà thôi, do sự thay đổi hóc môn trong cơ thể. Nếu tâm trạng bực dọc, khó chịu vẫn cứ tiếp dẫn hơn tuần, thì các chị em nên cân nhắc đây là một dấu hiệu báo mang thai sớm nhé. Nguyên nhân cũng dễ hiểu khi mà trứng thụ tinh nên tình trạng mất cân bằng hóc môn vẫn tiếp tục diễn ra khiến ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của các chị em.

Bụng to, khó tiêu và chướng bụng

Chị em sẽ thấy bụng mình to hay là trướng bụng hơn hẳn giai đoạn trước. Tất nhiên cũng là do thay đổi hóc môn khiến việc tiêu hóa bị chậm lại, thức ăn khó tiêu hơn, dẫn đến tình trạng chướng bụng, đầy hơi.

Cảm giác buồn đi vệ sinh nhiều lần



Ảnh hưởng hóc môn HCG khi mang thai khiến mẹ đi vệ sinh nhiều lần. Ảnh: Internet

Khi trứng được thụ tinh và làm tổ trong tử cung thành công thì cơ thể sẽ tiết một loại hóc môn đặc trưng khi mang thai vô cùng là hóc môn HCG, và nó chính là nguyên nhân khiến chị em buồn đi vệ sinh nhiều lần trong ngày. Sau hai đến ba tuần mang thai, việc xét nghiệm nước tiểu thử thai chính là dựa vào nồng đọ HCG trong đó để kết luận rõ ràng nhất đấy chị em ạ.

Buồn nôn

Thường thì ốm nghén buồn nôn bắt đầu xảy ra từ thứ 4 của thai kỳ, và càng về sau càng rõ. Trong 3-4 tuần đầu mang thai, dấu hiện này không biểu hiện quá rõ ràng nhưng từ tuần thứ 4, nếu chị em thấy hay buồn nôn, đặc biệt và buổi sáng thì nên xem xét và lưu ý nhé.

Tất nhiên là khi mới mang thai tuần đầu thì không thể siêu âm để chứng thực được, các chị em chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu mang thai tuần đầu, dấu hiệu mang thai sớm để đối chiếu, xem xét hoặc mua que thử thai để phán đoán phần nào. Tốt nhất, khi đã nghi ngờ thì nên chuẩn bị luôn những điều tốt nhất chuẩn bị cho cơ thể mang thai, bắt đầu ngay với một chế độ ăn lành mạnh, thói quen sinh hoạt tốt, tránh xa rượu bia và thuốc lá, giảm hẳn lượng caffein bổ sung vitamin bổ dưỡng có bổ sung axit folic hàng ngày để có một sức khỏe thật tốt và thai kỳ khỏe mạnh cho em bé phát triển tốt nhất nhé.