Khi có em bé, mọi thứ đều rất khác nên đã dự định sinh em bé trong năm Mậu Tuất 2018 thì bố mẹ đừng quên chuẩn bị kỹ càng những điều sau nhé.

Mang thai - Sinh con là một hành trình lớn lao và vĩ đại của nhiều mẹ và cả gia đình, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng thì hành trình này thật sự sẽ rất vất vả hơn nhiều. Vậy nên bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp phần nào câu hỏi làm nhiều bố mẹ đau đầu và lo lắng là Nên làm gì để chuẩn bị sinh con trong năm 2018 nhé. Mời mọi người cùng tham khảo và có sự chuẩn bị tốt nhất trong thai kỳ và sinh em bé mạnh khỏe.

Để các bé được mạnh khỏe thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là mẹ cũng phải mạnh khỏe trước đã. Nếu có ý định mang thai và sinh em bé năm nay, các mẹ nên kiểm tra, chữa và phòng các bệnh để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong 9 tháng thai kỳ cũng như sau sinh. Bao gồm:

Nên làm gì khi dự định sinh em bé 2018? Phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt

Tiến hành các mũi tiêm chủng phòng ho, lao, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, viêm gan siêu vi B,... Tuy nhiên trong thực tế, nhiều mẹ cũng không tiêm phòng vẫn sinh con khỏe mạnh nên nếu đã mang thai mà chưa kịp tiêm thì các mẹ cũng không cần lo lắng quá đâu ạ. Luôn có sự theo dõi sát sao của bác sĩ chăm sóc sức khỏe hai mẹ con.



Chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé khi dự định sinh bé năm 2018. Ảnh: Internet

Các mẹ nên đi khám xem có phải tình trạng như viêm nhiễm phụ khoa, u nang buồng trứng sẽ khiến kinh nguyệt không đều và giảm hẳn khả năng có em bé đấy nhé.

Các mẹ nếu đang bị tiểu đường hay tình trạng bệnh cao huyết áp đều rất nguy hiểm, cần theo dõi tư vấn của bác sĩ bên cạnh. Tình trạng tiểu đường thường khiến các bé sinh ra bị to quá, còn cao huyết áp không cẩn thận sẽ làm nhiễm độc thai nhi.

Có kế hoạch tập thể dục đều đặn và cụ thể để mẹ linh hoạt, chuẩn bị một lối sống khỏe mạnh, tránh xa rượu bia, thuốc lá, ăn ngủ điều độ và đúng giờ.

Bổ sung vitamin, ăn nhiều rau xanh, sạch để cơ thể đầy đủ dưỡng chất, sẵn sàng nuôi dưỡng em bé, không để tình trạng thiếu máu khi mang thai, cơ thể mẹ thiếu chất, xanh xao.

Nắm rõ các thời điểm tam cá nguyệt 1, 2, 3, các xét nghiệm kiểm tra máu, sức khỏe, dị tật thai nhi trước để không bỏ lỡ điều khi có em bé.

Chuẩn bị tài chính

Khi có em bé có rất nhiều vấn đề sẽ cần phải chi tiêu nên khi đã có ý định sinh em bé thì bố mẹ và gia đình nên chuẩn bị sẵn các khoản dự phòng khác nhau để có thể sử dụng được lập tức, chăm sóc cho mẹ và bé được đầy đủ nhất.

Tốt nhất, bố mẹ nên đưa ra dự tính trước về chi phí xét nghiệm, bỉm, sữa, thuốc bổ, mấy ngày mẹ sinh bé ở bệnh viện, máy hút sữa, quần áo, đồ dùng cho bé trước để có tính toán và cân đối với tiềm lực kinh tế.

Tính thời điểm thụ thai và sinh em bé trong năm 2018



Tính thời điểm thụ thai để có thể sinh bé vào mùa tốt, tháng tốt như ý. Ảnh: Internet

Tất nhiên con cái là lộc trời ban, nhưng nếu bố mẹ muốn tính toán để cho sinh con năm 2018 vào tháng tốt thì phải có kế hoạch thụ thai cụ thể. Một chu kỳ mang thai thường là 36-40 tuần nên bố mẹ vừa xác định được thời gian rụng trứng của mẹ để có kết quả như ý muốn nhé.

Lựa chọn đặt tên cho con

Việc lựa chọn đặt tên cho bé bao gồm cả về tên trên giấy khai sinh cũng như tên gọi yêu ở nhà. Nhiều gia đình rất coi trọng cái tên cho bé, thậm chí còn xem cả tử vi đầy đủ để hy vọng con có tên thật ý nghĩa và mang nhiều may mắn.

Mua sắm quần áo đồ dùng cho mẹ và bé



Lên kế hoạch và lựa chọn thời điểm đi mua sắm đồ dùng cho cả mẹ và bé. Ảnh: Internet

Khi mang bầu, mẹ thường thay đổi vóc dáng rất lớn, các quần áo cũ đều sẽ không còn mặc vừa, cũng như các em bé đều cần quần áo riêng, nên các mẹ nên chuẩn bị và sắm sửa dần dần, mỗi tháng một ít quần áo cũng như đồ dùng để chuẩn bị cho ngày sinh nở và chăm sóc em bé 24/24h sau khi sinh được chu toàn đầy đủ nhất. Vì sau sinh, các mẹ thường kiêng cữ, cơ thể còn yếu không nên ra ngoài dễ bị cảm, trúng gió nên không tiện đi mua sắm được nhiều.

Thời điểm mua sắm thích hợp nhất là khoảng tháng thứ 6, thứ 7, lúc này mẹ vẫn chưa nặng nề, và có thể biết được giới tính thai nhi để mua sắm đồ dùng thích hợp rồi.

Lựa chọn địa điểm sinh nở cũng như lên kế hoạch khi sinh

Việc lựa chọn sẽ sinh ở bệnh viện nào, sinh thường hay sinh mổ kèm theo việc chuẩn bị hồ sơ và nhiều giấy tờ khác nhau. Cũng như có nhiều bệnh viện cần phải đăng ký trước từ rất sớm nên để mọi việc thuận lợi và phòng sự cố xảy ra thì cũng sớm xử lý được nhanh gọn thì bố mẹ cũng nên dự tính trước về điều này.

Lên kế hoạch sắp xếp công việc

Khi dự tính mang thai thì các bố mẹ đều nên chủ động sắp xếp công việc làm hàng ngày, làm việc tại doanh nghiệp, công ty hay cơ quan để tránh bị áp lực hay căng thẳng quá, sẽ ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe của cả hai mẹ con đầu tiên. Hơn nữa, các tháng gần sinh, mẹ sẽ mệt mỏi và nặng nề nhiều, việc tổ chức sắp xếp, chất lượng công việc chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều và sẽ không theo kiểm soát của mẹ nên cả hai bố mẹ nên có sự chuẩn bị tốt nhất.

Hy vọng những thông tin trên đây có ích cho nhiều bố mẹ có cái nhìn toàn diện hơn về nên làm gì để chuẩn bị sinh con trong năm 2018 được đầy đủ và chi tiết nhất. Chúc bố mẹ gặp gỡ được thiên thần của mình mạnh khỏe, bụ bẩm, cả nhà hạnh phúc nhất nhé.