Khi mang bầu, sinh lý cũng như sức khỏe của người phụ nữ bị thay đổi rất lớn. Đây cũng là giai đoạn mà hệ thống miễn dịch của bà bầu bị yếu đi. Và nguy cơ phụ nữ mang thai mắc bệnh là rất lớn. Đặc biệt điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Do vậy cần phải hiểu biết đầy đủ về các bệnh thường gặp khi mang thai. Dưới đây là những bệnh lý thường gặp phụ nữ khi mang thai cần biết .



Mẹ bầu nên bổ sung thực phẩm nhiều sắt để phòng ngừa thiếu máu. Ảnh: Internet

Đây là một trong những bệnh lý thường gặp ở phụ nữ khi mang thai. Do lượng dinh dưỡng cung cấp không đủ, hoặc tiền sử bệnh lý về máu nên phụ nữ khi mang thai có thể bị thiếu máu. Một trong những nguyên nhân khác gây thiếu máu là do thiếu sắt. Do vậy, để phòng ngừa thiếu máu trong thời kì này, phụ nữ mang thai nên chú ý tăng cường dinh dưỡng từ bữa ăn, sữa và các loại thực phẩm bổ sung.