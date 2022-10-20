Tác hại nguy hiểm của việc ngửi mùi thuốc lá khi mang thai bạn đã biết chưa?

Khi mang thai, mẹ bầu thường được khuyên là tránh xa khói thuốc nhưng dù không hút thuốc thì các chị em vẫn có thể ngửi mùi thuốc lá khi mang thai thụ động do tác động từ bạn bè, người thân, hay những đồng nghiệp, người qua đường xung quanh. Dù vậy, vẫn nhiều mẹ bầu lơ là vì nghĩ nếu không tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc lá mà chỉ tiếp xúc gián tiếp thì vẫn không sao, nhưng nhận định này là hoàn toàn sai lầm! Hành động ngửi mùi thuốc lá khi mang thai dù gián tiếp hay trực tiếp cũng mang lại nhiều ảnh hưởng bất lợi cho chính cơ thể chị em và các bé trong bụng mẹ. Cụ thể tác hại ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Các nhà nghiên cứu cho biết có khoảng 4.000 hóa chất có trong khói thuốc khi bạn ngửi một cách gián tiếp đi vào cơ thể khi đó, nhiều chất trong số đó đã được xác định có liên quan đến ung thư. Chính bởi chứa nhiều chất độc hại như vậy, nên việc ngửi mùi thuốc lá khi mang thai sẽ tăng nguy cơ làm giảm sút sức khỏe cho cả hai mẹ con, và tình huống xấu nhất có thể dẫn đến hiện tượng sảy thai.

Có rất nhiều người nghiện thuốc lá và vô tư hút ở nơi công cộng khiến cho khói thuốc được phả ra ngoài môi trường rộng rãi, tự nhiên và không có ý thức khiến nhiều người hít phải một cách thụ động. Việc này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe bản thân người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là các chị em đang mang thai.

Khói thuốc khiến thai nhi nhận được ít hơn 25% oxy so với thông thường!

Cụ thể, khi mẹ ngửi phải mùi khói thuốc lá khi đang mang thai, các chất hóa học từ khói thuốc lá xâm nhập vào máu của thai nhi khiến cho thai nhi nhận được ít hơn 25% oxy so với thông thường, việc này ảnh hướng đến quá trình phát triển của các bé, khiến các bé không phát triển tốt và kém lành mạnh.

Mặt khác, nếu nhau thai - nơi kết hợp của mẹ và bé vận để chuyển thức ăn và oxy đi từ máu của mẹ sang con mà bị nhiễm nicotin - một chất độc hại phổ biến trong khói thuốc, thì sẽ dẫn đến giảm lưu lượng máu đến bào thai và ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh trung ương của cả mẹ và bé. Do đó, không quá khó hiểu khi các bé con được sinh ra trong điều kiện mẹ ngửi phải mùi thuốc lá khi mang thai nhiều hầu như sẽ gặp một số vấn đề về cân nặng như thiếu cân, sinh non, bé sức đề kháng yếu, rất dễ bị cảm lạnh hay mắc các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là gặp phải tình trạng không may là SIDS (Sudden Infant Death Syndrome, là một rối loạn mà trẻ sơ sinh chết bất ngờ trong khi ngủ).

Dù là tiếp xúc trực tiếp hay thụ động thì các tại hại của thuốc lá vẫn không thể phủ nhận!

Đặc biệt, việc tiếp xúc với thuốc lá của mẹ bầu còn có thể dẫn đến vấn đề thai ngoài tử cung. Do chất Nicotin trong thuốc lá có thể gây co thắt trong các ống dẫn trứng, và những cơn co thắt này làm cản trở phôi thai đi qua để vào tử cung. Kết quả là phôi thai làm tổ ngoài tử cung, nó sẽ nằm ở ống dẫn trứng hoặc trong ổ bụng, rất nguy hiểm cho mẹ và bé. Vì vậy, hoàn toàn có thể thấy, việc hút thuốc lá trước mặt bà bầu, để các chị em ngửi mùi thuốc lá khi mang thai là một hành động đáng bị lên án gay gắt.

Tuy nhiên có một điều đáng buồn là nhiều chị em đang mang thai lại tiếp cận với loại khói thuốc này mà không hề nhận ra. Khói thuốc lá vốn lá thứ bám chặt trên đồ đạc, trên thảm, trên tường, đồ vật, cửa sổ,... bền lâu theo năm tháng và tác động âm thầm nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Dù khói thuốc bám lại không nồng như hút hay ngửi trực tiếp, nhưng nó vẫn ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của phổi của thai nhi và có thể gây ra các vấn đề hô hấp sau sinh cho bé. Các mẹ hãy đặc biệt lưu ý vấn đề này nhé.

Vậy làm cách nào để hạn chế những rủi ro này từ mùi thuốc lá? Các mẹ bầu có thể áp dụng các biện pháp tránh ngửi mùi thuốc lá khi mang thai dưới đây để bảo vệ tốt hơn cho cả mẹ và bé nhé!

Cách phòng tránh ngửi mùi thuốc lá khi mang thai

- Tốt nhất đó là tránh xa việc hút thuốc lá cũng như yêu cầu những người xung quanh không hút thuốc khi có mặt mình.

- Mang khẩu trang lọc khí, có thêm lớp lót than hoạt tính để ngăn mùi khói thuốc hiệu quả.

Mẹ bầu nên đeo khẩu trang lọc khí để ngăn mùi khói thuốc độc hại!

- Luôn đảm bảo không khí quanh phòng lưu thông, thoáng mát, lưu chuyển không khí trong lành và tốt nhất với máy điều hòa, máy lọc khí hay đơn giản nhất là mở cửa sổ lấy không khí sạch thường xuyên.

- Bọc than hoạt tính, rắc baking soda hoặc để một bát giấm trong phòng làm việc và trong nhà của bạn, đặc biệt là các ngóc ngách giúp hấp thụ mùi thuốc lá đơn giản và nhanh chóng, giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của chúng xung quanh cuộc sống mẹ bầu.

- Thay quần áo dính khói thuốc nhanh nhất có thể, còn không thì hay mang bên mình một chai xịt khử mùi thiên nhiên an toàn với mẹ bầu cũng như khăn ẩm hay giấy ướt để lau người khi nghi ngờ tiếp xúc với khói thuốc.

- Rửa sạch tay và mặt mũi với chất tẩy rửa dịu nhẹ, thay quần áo ngay sau khi tiếp xúc với khói thuốc.

Trên đây là tất tần tật mọi tác hại của mùi thuốc lá với mẹ bầu và thai nhi, cùng cách các phòng tránh mùi khói thuốc hiệu quả cho mẹ. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, mẹ bầu sẽ biết cách bảo vệ chính bản thân và em bé trọng bụng trước tác hại kinh khủng của mùi thuốc lá nhé. Chúc mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh và bình an nhé!