Đọc vị nhanh chóng những dấu hiệu thai đã vào tử cung

Có thai là một điều hạnh phúc và rất đỗi vui mừng của các bà mẹ. Nhưng trong những tuần đầu tiên, thật khó để biết mình đã mang thai. Các dấu hiệu thai đã vào tử cung đôi khi rất mơ hồ và khó nhận biết. Vậy bạn có biết dấu hiệu thai đã vào tử cung là như thế nào chưa? Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu thai đã vào tử cung qua bài báo dưới đây nhé.

Đây là dấu hiệu đầu tiên và đặc trưng nhất để nhận biết dấu hiệu thai đã vào tử cung. Hiện tượng này xảy ra khi thai bắt đầu làm bám vào làm tổ trong tử cung. Do thành tử cung có chứa nhiều mao mạch nhỏ li ti nên việc bám vào làm tổ của trứng sẽ gây ra chảy một chút máu.

Việc chảy máu này rất nhẹ, ít hơn máu kinh rất nhiều. Máu chảy ra có màu hồng đỏ nhạt hoặc nâu nhạt. Và bạn có thể cảm thấy áp lực rất nhỏ trong bụng. Thời gian chảy máu có thể kéo dài chỉ trong 1 – 3 ngày nên nhiều người lầm tưởng đây là một chu kì kinh nguyệt ngắn.

Đi kèm với chảy máu cấy là hiện tượng chuột rút nhẹ. Điều này giải thích do tử cung đang điều chỉnh để chứa phôi thai đang phát triển bên trong.

Thân nhiệt tăng

Hầu hết phụ nữ khi mới mang thai sẽ có thân nhiệt cao hơn bình thường một chút. Đó là vì thai đã vào tử cung và đang phát triển. Thai sẽ lấy một phần dinh dưỡng, oxy từ máu của người mẹ. Do vậy cơ thể người mẹ cần tạo nhiều máu hơn, lưu lượng máu cũng tăng. Việc trao đổi chất cũng sẽ tăng lên, vì thế huyết áp và thân nhiệt người mẹ cũng sẽ phải tăng lên theo

Mệt mỏi



Dấu hiệu báo thai đã vào tử cung rõ ràng nhất là cơ thể mẹ mệt mỏi, đau lưng, chán ăn. Ảnh: Internet

Sau 6-12 ngày thụ tinh, phôi bắt đầu làm tổ và báo hiệu cho tuyến yên trong não người mẹ ngừng tiết ra hormone gonadotrophin. Thêm vào đó, nồng độ hormone progesterone và estrogen sẽ tăng cao, giúp thai nhi sống sót và phát triển bình thường trong suốt thai kỳ. Việc thay đổi hormone đột ngột này sẽ khiến người mẹ cảm thấy mệt mỏi

Ngoài ra, một khi phôi đã cấy ghép vào thành tử cung, nó sẽ phát triển rất nhanh. Thông qua nhau thai, nó sẽ lấy dinh dưỡng, oxy từ người mẹ. Chính vì thế người mẹ sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Ngoài những dấu hiệu trên, bạn còn có thể bị: chuột rút, chóng mặt, tâm trạng thất thường, buồn nôn, đầy hơi,…

Thay đổi về ngực



Khi thai đã vào tử cung thì ngực của mẹ cũng thay đổi rất đặc trưng. Ảnh: Internet

Khi thai vào tử cung, dấu hiệu thay đổi ở ngực là rất đặc trưng. Ngực bạn sẽ bị căng, đau và mềm. Thời điểm mà hiện tượng này xảy ra sẽ đóng vai trò quan trọng để nhận biết đó có phải là một dấu hiệu thai đã vào tử cung hay không. Đối với nhiều phụ nữ, những dấu hiệu ngực sưng, mềm và đau cũng xuất hiện ở thời điểm rụng trứng và khi trứng mới thụ tinh. Nếu như bạn cảm nhận được những thay đổi của bộ ngực vào ngày thứ 7 kể từ khi bị trễ kinh, nhiều khả năng đó là dấu hiệu thai đã vào tử cung.

Ngoài các dấu hiệu nổi bật trên thì khi các chị em thụ thai thành công và thai đã vào tử cung, bên trong cơ thể người mẹ còn kéo theo nhiều thay đổi khác như đau lưng, có cảm giác buồn đi tiểu thường xuyên, trễ kinh,... càng góp phần thông báo rõ ràng rằng trong cơ thể bạn đang có thêm một sinh linh nhỏ bé nữa rồi đấy. Chúc các mẹ đang mong ngóng thì sẽ sớm có tin vui, cũng như có một thai kỳ thật khỏe mạnh nhé.