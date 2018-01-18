Danh sách các loại thực phẩm làm giảm chứng đau đầu cho phụ nữ khi mang thai

Mẹ bầu 18/01/2018 10:21

Khi mang thai, triệu chứng đau đầu khiến nhiều mẹ bầu khó chịu, sức khỏe và tinh thần giảm sút. Hãy bổ sung ngay những thực phẩm làm giảm chứng đau đầu cho phụ nữ khi mang thai để mẹ bầu không bị những cơn đau đầu làm phiền và tinh thần luôn thoải mái, phấn chấn nhất nhé.

Khi mang thai, tâm sinh lý cũng như nội tiết tố của phụ nữ bị thay đổi. Điều này có thể ảnh hưởng một phần tới tâm sinh lý bà bầu. Một trong những đặc trưng cơ bản của thay đổi này là bị đau đầu. Đau đầu khi mang thai khiến cho bà bầu mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Dưới đây là một số thực phẩm làm giảm chứng đau đầu cho phụ nữ khi mang thai. Mời các bạn cùng tham khảo để bổ sung và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả hai mẹ con nhé.

Tìm hiểu những thực phẩm làm giảm chứng đau đầu cho phụ nữ khi mang thai

Cá hồi giúp giảm căng thẳng và qua cơn đau đầu bà bầu nhanh chóng

Cá hồi rất tốt cho sức khỏe bà bầu, giảm cơn đau đầu nhanh và an toàn
Cá hồi rất tốt cho sức khỏe bà bầu, giảm cơn đau đầu nhanh và an toàn. Ảnh: Internet

Đây là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B, Omega-3 và acid folic. Các dưỡng chất này có hiệu quả trong việc kháng viêm, giảm căng thẳng và qua đó giảm cơn đau đầu của bà bầu một cách hiệu quả.

Các loại sữa tươi cải thiện huyết áp, giảm chứng đau đầu ở phụ nữ mang thai

Sữa tươi có chứa nhiều chất dinh dưỡng cũng như bổ sung một lượng lớn canxi cho bà bầu. Thiếu canxi cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng mệt mỏi và đau đầu ở bà bầu. Vì vậy, mẹ bầu nên uống 2 ly sữa mỗi ngày hoặc ăn sữa chua, phô mai… và các thành phẩm tiệt trùng từ sữa sẽ giúp cải thiện huyết áp, giảm chứng đau đầu và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ.

Gừng cay nóng, giảm đau đầu hiệu quả

Gừng có tính chất cay nóng giúp đánh tan cơn đau đầu của bà bầu nhanh chóng
Gừng có tính chất cay nóng giúp đánh tan cơn đau đầu của bà bầu nhanh chóng. Ảnh: Internet

Gừng là một vị thuốc Đông y có tác dụng rất tốt trong việc thông kinh mạch, hoạt huyết, giảm căng thẳng. Hơn nữa, gừng khá an toàn với phụ nữ mang thai. Gừng còn có thể giảm ốm nghén, giảm buồn nôn, giảm đau một cách hiệu quả. Do vậy, bà bầu có thể sử dụng trà gừng để giảm đau đầu một cách hiệu quả cũng như xóa đi căng thẳng, mệt mỏi.

Khoai tây chữa đau nửa đầu ở bà bầu nhanh chóng

Khoai tây có chứa nhiều potassium một chất có khả năng chữa trị chứng đau nửa đầu khá hiệu quả. Khoai tây cũng chứa nhiều năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho bà bầu.

Rau chân vịt bổ sung dinh dưỡng ngăn ngừa đau đầu khi mang thai

Rau chân vịt bổ sung sắt cho bà bầu, ngăn ngừa đau đầu hiệu quả
Rau chân vịt bổ sung sắt cho bà bầu, ngăn ngừa đau đầu hiệu quả. Ảnh: Internet

Rau chân vịt là loại thực phẩm tuyệt vời để bổ sung sắt cho bà bầu. Ngoài ra rau chân vịt rất giàu riboflavin, một loại vitamin B có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Rau chân vịt cũng rất giàu dinh dưỡng nên bà bầu nên ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng cho cả mình và thai nhi nhé.

Những lưu ý khi bổ sung dưỡng chất:

Ngoài việc bổ sung các thực phẩm trị bệnh đau đầu khi mang thai này, các mẹ bầu cũng lưu ý một số điều dưới đây:

  • Chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày (3 bữa chính và nhiều bữa phụ) để tránh bị đói.
  • Không nên nhịn đói, nhịn khát vì điều này làm tụt đường huyết, giảm huyết áp, gây đau đầu
  • Uống nhiều nước lọc và nước trái cây tươi, tránh cơ thể bị thiếu nước.
  • Không sử dụng các chất kích thích như rượu, nước ngọt có gas, cafein,…

Ngoài ra, để tránh bị đau đầu, cách tốt nhất là bà bầu nên có một tâm lý ổn định, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tránh làm việc quá sức, tránh stress, căng thẳng,… Chỉ khi tâm lý thoải mái thì đầu óc mới mới thoải mái và vui vẻ được. Chúc các mẹ bầu luôn thoải mái, thư giãn, giảm hẳn tình trạng đau đầu khi mang thai, có sức khỏe thật tốt cả hai mẹ và bé nhé.

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